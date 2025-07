KL Süd startet ohne Topfavorit, aber mit 6 Ambitionierten

Zum Saisonauftakt der Kreisliga Süd erwartet der Vorjahres-Vizemeister 1. FC Rieden am Sonntag um 15.30 Uhr den starken Aufsteiger aus Ursensollen. Der letztjährige Meister der Kreisklasse Süd will an seine guten Vorbereitungsergebnisse (6:2-Sieg beim SV Inter Bergsteig Amberg, 5:1-Erfolg in SV Kauerhof) anknüpfen und mit einem Punktgewinn in Rieden gut in die Liga starten. Die Schützlinge von Spielertrainer Thomas Kotzbauer, die sich den Klassenerhalt fest auf ihre Fahnen geschrieben haben, werden sich in der Rolle als Underdog sehr wohl fühlen und hochmotiviert zu Werke gehen. Ein Wiedersehen gibt es mit Tobias Eichermüller, der in der letzten Saison noch das grün-weiße Trikot übergestreift hatte und jetzt in den Diensten der DJK steht. Der 1. FC Rieden will nahtlos an die Vorsaison anknüpfen und mit dem ersten Heimdreier die Weichen für eine abermals erfolgreiche Spielzeit stellen. Die Vorbereitungszeit war durchwachsen und geprägt von urlaubs- und verletzungsbedingter Improvisation bei den jeweiligen Aufstellungen. Zum Ende hin konnte man aber durchaus gefallen (zwei Unentschieden gegen starke Bezirksligisten, ein 9:1 gegen die SG Püchersreuth-Floß, Kreisklasse Ost) so dass man durchaus mit einem guten Gefühl in die Partie gegen den Neuling gehen kann. (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR)

"Durch den Wechsel von einigen Führungsspielern und Leistungsträgern gibt es einen Umbruch in der Mannschaft. Die Vorbereitung war durchwachsen und man musste aufgrund von Urlaub und anderen Gründen viel improvisieren, aber ich denke, dass ist bei den meisten Mannschaften so. Leider haben sich in der Vorbereitung noch zwei Spieler schwer verletzt und fallen für längere Zeit aus. Mit dem Aufsteiger aus Ursensollen erwarte ich deshalb einen Gegner auf Augenhöhe, der sicherlich sehr motiviert zu uns kommt und ohne Druck aufspielen kann. Für uns gilt es, die guten Eindrücke aus den letzten Vorbereitungsspielen zu bestätigen, läuferisch sowie körperlich an unsere Grenzen zu gehen und dagegen zuhalten, um die Punkte in Rieden zu behalten", so FCR-Trainer Bernd Scheibel.

"Die Vorbereitung war wechselhaft, aber das gehört dazu. Unsere Neuzugänge haben sich super eingefügt - sportlich wie menschlich. Jetzt heißt es, als Team zusammenstehen und gemeinsam unsere Ziele angehen! Am kommenden Spieltag treffen wir auf Rieden, den Vizemeister der vergangenen Saison - eine spielerisch extrem starke Mannschaft, was nicht zuletzt ihr 9:1-Sieg in der vergangenen Woche eindrucksvoll gezeigt hat. Als Aufsteiger sind wir in dieser Partie ohne Frage der Außenseiter. Doch genau das kann auch unsere Stärke sein - wir haben nichts zu verlieren. Mit Kampfgeist, Einsatzbereitschaft und Teamspirit werden wir alles geben, um unser Bestes auf den Platz zu bringen", sagt DJK-Spielertrainer Thomas Kotzbauer.