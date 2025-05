KL Süd: Saisonfinale ganz im Zeichen des Abstiegskampfs

Punktgleich gehen die SG Kastl/Utzenhofen (11./20 - in Königstein) und der SV Kohlberg (12./20 - in Schmidmühlen) in den letzten Spieltag und buhlen dabei um den ersten Platz am rettenden Ufer, also den direkten Klassenerhalt. Dabei hat die Spielgemeinschaft die besseren Karten, denn nicht nur der direkte Vergleich würde bei einer finalen Punktgleichheit zu ihren Gunsten entscheiden, auch weil der SVK im Saisonverlauf ein Match wegen Personalmangels absagen musste, wäre er grundsätzlich bei gleichem Punktestand der Verlierer. So muss der SV Kohlberg in der Endabrechnung mindestens einen Zähler mehr besitzen, als die SG. Alles andere schickt die Siegert-Truppe ins erste Entscheidungsspiel gegen den Vizemeister der Kreisklasse West.

Im Überblick die Matches der finalen Runde in der Kreisliga Süd: