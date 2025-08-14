KL Süd: Königstein vs. Rieden - das Topduell der "Unbefleckten"

Bereits am Donnerstagabend fällt mit dem Duell der beiden Liganeulinge DJK Ursensollen (6./6) mit dem FC Weiden-Ost II (3./6) der Startschuß zum vierten Spieltag in der Kreisliga Süd. Beide "Newcomer" haben sich in neuer Umgebung bislang beachtlich geschlagen und wollen natürlich das positive Gefühl in neuer Umgebung behalten. Eine "enge Kiste" ist zu erwarten.

"Nach der bitteren Niederlage vom letzten Wochenende fahren wir als Außenseiter zu einem Spitzenteam, welches in der Offensive wahrscheinlich mit das Beste in der Liga zu bieten hat. Die zu kontrollieren wird sehr schwer werden. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es so schön. Wir werden alles raushauen, um vielleicht das zu schaffen, was keiner erwartet, nämlich ein Remis, mit dem wir gut leben könnten", sagt Gästetrainer Georg Ramsauer.

"Mit zwei Siegen aus drei Spielen sind wir im Soll. Nach einem klassischen Arbeitssieg in Edelsfeld wollen wir natürlich im Heimspiel gegen Luhe-Wildenau nachlegen. Wir erwarten einen euphorischen Aufsteiger, der uns alles abverlangen wird. Dennoch spielen wir zu Hause auf Sieg und wollen den ersten Heimdreier", gibt sich SVF-Spielertrainer Basti Bauer wie immer optimistisch.

Nach der Heimniederlage gegen Rieden ist der SVF in Edelsfeld wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Dort will er selbstredend bleiben, so stehen die Zeichen gegen den Neuling auf Sieg, wohlwissend, dass der Gast über Qualität verfügt. Die Oberwildenauer haben am letzten Wochenende die erste Niederlage einstecken müssen, an der im Schwerpunkt die Chancenverwertung eine Mitschuld trug. Die zu verbessern, andererseits in der Defensive gegen die gefährliche "Abteilung Attacke" des SVF stabil zu sein, diese beiden Faktoren werden wichtig sein, um in Freudenberg vielleicht eine Überraschung zu schaffen.

"Nach zwei Niederlagen in Folge wollen wir an Sonntag in Hirschau wieder punkten. Nachdem beide Mannschaften nicht sonderlich gut gestartet sind, wird es schon ein richtungsweisendes Spiel für die nächsten Wochen", weiß der Trainer der Gäste, Stephan Schmeller.

"Mit Edelsfeld erwartet uns eine eingespielte und zweikampfstarke Mannschaft. Wir wollen von Beginn an voll dagegen halten und versuchen auf der Löschenhöhe in Ehenfeld endlich den ersten dreier Saison einzufahren", so der Hirschauer Spielercoach Andi Meyer.

Nach dem 0:3 in Rieden haben die Kaolinstädter nun den festen Plan, endlich den Bock umzustossen und den ersten Dreier der neuen Saison einzufahren, um nicht von einem kompletten Fehlstart sprechen zu müssen. Die Gäste aus Edelsfeld haben nur zwei Punkte mehr auf dem Konto, so werden auch sie alles raushauen, um den "Aufzug nach oben" betreten zu können. So darf man sich auf ein intensives Match freuen, denn beide wollen sicherlich verhindern, im Keller auf der Stelle zu treten.

Schauen wir noch in den Keller des Klassements. Drei Teams, die bisher noch kein Erfolgserlebnis verbuchen konnten, trachten danach, endlich den Punktesack mit einem vollen Ertrag zu füllen. Dabei geniesst der TuS WE Hirschau (12./1) im Nachbarduell mit dem FC Edelsfeld (11./3) Heimvorteil, während der SV Köfering (13./1) ins Vilstal nach Schmidmühlen (8./4) reist. Ebenfalls in der Fremde Farbe bekennen muss Schlußlicht ASV Haselmühl (14./0), die Schuster-Männer duellieren sich im Pandurenpark mit dem Gastgeber aus Raigering (9./3). "Schaun mer mal", wer von den Kellerkindern den Knoten zum Platzen bringt.

An Christi Himmelfahrt freuen sich Fans der wichtigsten Nebensache der Welt auf ein Topduell in Königstein, wenn mit dem gastgebenden TSV (1./9) und dem 1. FC Rieden (2./9) die beiden bislang ohne Punktverlust die Liga anführenden Teams die Klingen kreuzen. Beide Mannschaften befinden sich in beeindruckender Frühform, da darf man sich auf ein spannendes, auf hohem Niveau stattfindendes Match freuen, bei dem Tagesform und Kleinigkeiten eine Rolle spielen werden.

"Nachdem wir letztes Wochenende erfolgreich waren wollen wir natürlich zuhause mit einem Sieg nachlegen. Wenn wir es schaffen, unsere Leistung abzurufen und wieder gut zu verteidigen, bin ich mir sicher, dass uns das auch gelingen wird", versprüht SVS-Spielertrainer Alex Greger Optimismus.

Der knappe Erfolg beim Spitzenreiter in Weiden war natürlich nicht nur für den Punktestand wichtig, sondern auch fürs Selbstbewußtsein der Vilstalelf. Dass man nun gegen das noch punktlose Schlußlicht nachlegen will, ist klar. Auch wenn es für den ASV zuletzt erneut nicht für Zählbares gereicht hat, konnte man aus der Begegnung mit Vilseck dennoch einiges Positives ziehen. Eine große Moral und ein beeindruckender Einsatzwillen wurden leider nicht belohnt. Nun will man in Schmidmühlen daran anknüpfen in der Hoffnung, dass endlich die Leere auf dem Punktekonto beseitigt wird.

"Die DJK Ursensollen ist für uns ein absolut unbekannter Gegner. Wir versuchen unser Bestes und wollen mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen, auch wenn die Kadersituation angespannt und noch völlig unklar ist", klagt Gästecoach Tim Schlesinger.

"Am Donnerstag erwartet uns mit Weiden Ost ein starker Mitaufsteiger, der in den ersten Spielen eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass er eine sehr starke Zweitvertretung stellt. Zwischenzeitlich standen sie sogar an der Tabellenspitze - das spricht für ihre Qualität. Wir wollen an unsere kämpferische Leistung der vergangenen Spiele anknüpfen und die drei Punkte zu Hause behalten. Auch wenn wir personell derzeit etwas gebeutelt sind, werden wir als geschlossene Einheit auftreten und den Kampf mit der Moral und dem Teamgeist annehmen, die uns zuletzt ausgezeichnet haben", gibt sich DJK-Spielertrainer Thomas Kotzbauer entschlossen.

Neulingsduell in Ursensollen, in das die DJK mit gestärktem Selbstbewußtsein geht nach dem Dreier in Oberwildenau. Die junge Ostler-Truppe hingegen hat zuletzt die erste Einbuße hinnehmen müssen. Dennoch ist man in Weiden mit dem bisher Gezeigten und den sechs eingefahrenen Punkten sehr zufrieden. Die Maßgabe hüben wie drüben - auch wenn einige Spieler fehlen werden - ist klar. Die Heimelf will den Dreier, die Max-Reger-Städter könnten sich schon mit einem Zähler anfreunden.

"Am Sonntag treffen wir in Schmidmühlen auf einen Gegner, gegen den wir uns in den letzten Jahren immer schwer getan haben. Wir müssen von Beginn an die Einstellung des letzten Spiels an den Tag legen und unsere Abwehrreihe stabil bekommen, sonst werden wir auch hier wieder punktlos nach Hause fahren. Letztendlich müssen wir das, was wir in den Trainingseinheiten immer sehr gut machen, einfach mal auf den Platz bringen", so Dominik Schuster, Coach des ASV.

So., 17.08.2025, 17:00 Uhr FV 1921 Vilseck FV Vilseck TuS Rosenberg Rosenberg 17:00 PUSH

Nach einer eher unbefriedigenden zweiten Halbzeit hätte der FV seinen 3:1-Vorsprung in Haselmühl fast noch verspielt. Am Ende stand dann doch der erste Dreier, der - so hofft man - Auftrieb gegeben hat. Der soll, ja muss nun gegen die hoch eingeschätzten Gäste mitgenommen werden, denn die stellen schon eine hohe Hürde dar. Nach der Auftaktniederlage ist der TuS mit zwei Dreiern in Folge im Soll. Wohlwissend, dass sich der Gastgeber bislang unter Wert geschlagen hat, reist man in die Garnisonsstadt, um den vollen Ertrag mitzunehmen. "Mit Rosenberg kommt am Sonntag ein echter Brocken auf uns zu. Das Team verfügt über viel Qualität - vor allem in der Offensive, angeführt von Spielertrainer Kramer. Für uns heißt das, hellwach zu sein und unsere Stärken über die vollen 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Gelingt uns das, werden wir unser Heimspiel positiv gestalten", sagt FVV-Coach Tobias Graßler. "Am Sonntag erwartet uns die nächste, nicht einfache Aufgabe in Vilseck. Dabei erwarten wir eine Mannschaft, die wir sicherlich stärker einschätzen, als die bisherigen Ergebnisse vielleicht vermuten lassen. Die Mannschaft hat viel Qualität und wird sich bestimmt weiter oben in der Tabelle etablieren. Nichtsdestotrotz wollen wir nachlegen und werden deshalb wieder alles geben, um die nächsten Punkte zu sammeln", erklärt der Spielertrainer der Gäste, Dennis Kramer.

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr SV Raigering SV Raigering SV Hubertus Köfering SV Köfering 16:00 PUSH

Zwei knappe Niederlagen in Folge haben den ambitionierten SVR ins hintere Tabellendrittel gespült. Diese Region will man schnellstmöglich verlassen und den Blick nach oben richten. Mit nach dem Pokalsieg am Dienstag gegen Rosenberg gestärktem Selbstbewußtsein ist das erklärte Ziel, den Rangdreizehnten in die Knie zu zwingen, nichts anderes darf eigentlich zählen. "Mit dem SV Köfgering treffen wir am Samstag auf eine Mannschaft, die in dieser Saison viele neue Spieler in ihren Reihen hat und sich daher mit Sicherheit erst noch finden muss. Daher ist es auch schwer für uns, den Gegner richtig einzuschätzen. Fakt ist auf jeden Fall, dass beide Mannschaften dringend Punkte benötigen und sich deshalb nichts schenken werden. Wir haben ein Heimspiel und das wollen wir gewinnen. Das ist auch unser Anspruch, da wir die vorderen Tabellenplätze nicht aus den Augen verlieren wollen", erklärt der Sportliche Leiter des SVR, Flo Hiltl. Für den SV Köfering steht am Wochenende das nächste schwere Auswärtsspiel an: Beim SV Raigering treffen zwei Teams aufeinander, die aktuell in der Tabelle etwas hinterherhinken, zuletzt gegen starke Gegner Niederlagen einstecken mussten und nun auf Wiedergutmachung aus sind. „Das Spiel in Raigering ist für uns der nächste echte Gradmesser gegen eines der Top-Teams der Kreisliga Süd“, erklärt Spartenleiter Christopher Ernst. „Wir wollen uns so gut wie möglich präsentieren, mit Leidenschaft, Einsatz und Kampfgeist auftreten – und natürlich versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen. Wir werden alles daransetzen, es den Panduren so schwer wie möglich zu machen“, so der Köferinger Fußballboss.