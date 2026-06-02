KL-RL: Steinhöring, U'menzing, Otterfing, Murnau & Feldmoching siegen Relegationshinspiele zur Kreisliga von Paul Ruser · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Bezwang den SV Riedmoos: Die SpVgg Feldmoching. – Foto: Sven Leifer, Jenni Maul

Am heutigen Dienstag fanden die Relegationshinspiele zur kommenden Kreisliga-Saison statt. Die Ticker zum Nachlesen.

Kreis München

Der TSV Steinhöring ist seiner Favoritenrolle auf dem Papier gerecht geworden und hat das Relegationshinspiel beim TSV Grafing mit 1:0 für sich entschieden. Damit hat der Kreisligist vor dem Rückspiel am Samstag vor heimischem Publikum beste Karten auf den Klassenerhalt. Der TSV Grafing braucht in der Fremde nun einen (deutlichen) Sieg für den Aufstieg.

Der Siegtreffer durch Toptorschütze Nick Gibson fiel bereits in der Anfangsphase. Der Offensivakteur entwischte seinen Gegenspielern nach einem langen Ball aus der Abwehr heraus und hob das Spielgerät über den herauslaufenden Moritz Pfeifer hinweg in die Maschen. Insgesamt sahen die mehr als 600 Zuschauer in Grafing zwei unterschiedliche Halbzeiten. Vor der Pause waren die Gäste klar spielbestimmend, wurden aber nur selten so richtig gefährlich. Ivan Bacak scheiterte im Eins-gegen-Eins an Pfeifer. Gibson setzte einen sehenswerten Dropkick über das Tor.

Auf der Gegenseite kam Grafing nur auf Einladung des Kreisligisten zwingend vor das Tor. Johannes Oswald setzte einen Abschluss neben das Tor. Niklas Urban kam nach einer abgefälschten Hereingabe kurz vor dem Seitenpfiff am langen Pfosten zum Abschluss, verfehlte das Tor jedoch hauchzart. Mit dem Pausenpfiff kratzte Steinhöring-Keeper Simon Stadler zuerst einen Freistoß aus dem Kreuzeck und parierte dann einen Kopfball aus kurzer Distanz stark. Mit der Halbzeit setzte Starkregen ein, der sich später in einen Sturm verwandelte. Dieser schien eher den Hauherren in die Karten zu spielen. Grafing war nun mutiger und übernahm mit Fortlauf der Partie das Spielkommando. Zum Ende hin war der Außenseiter sogar drückend überlegen. Bitter aus Heim-Sicht: Der Kreisklassist kam zu keinen gefährlichen Torschüssen. Der vermeintliche Ausgleich wurde aufgrund einer Abseitsentscheidung aberkannt. Steinhöring schrieb kaum mehr offensiv an, war aber wenn dann brandgefährlich. Pfeifer lenkte einen Freistoß von Benedikt Redl über die Latte. Kapitän Benjamin Lechner und der eingewechselte Julian Bergmüller zielten in der Schlussphase jeweils am langen Eck vorbei. Somit blieb es am Ende beim knappen 1:0 für die Gäste. Damit ist in Runde zwei eigentlich noch alles möglich. TSV Grafing – TSV Steinhöring 0:1

TSV Grafing: Moritz Pfeifer, Maximilian Rüger, Felix Kippes, Stefan Hertlein, Quirin Kreitmaier, Bernhard Hilger, Luis Ladner, Quirin Huber, Niklas Urban, Johannes Oswald, Matthias Esterl - Trainer: Stefan Holzmann

TSV Steinhöring : Simon Stadler, Benjamin Lechner, Johannes Redl, Leonhard Lang, Sebastian Lang, Emmanuel Apler, Mijo Bacak, Benedikt Redl, Kilian Asböck, Ivan Bacak, Nick Gibson - Trainer: Thomas Rotherbl

Schiedsrichter: Jonas Friesen (Neubiberg)

Tore: 0:1 Nick Gibson (10.)

Der FC Alte Haide - DSC München hat für die kommende Spielzeit bereits mehrere hochkarätige Neuzugänge vorgestellt, darunter Luca Beckenbauer. Dem (Noch-)Kreisligisten rund um Ex-FC-Bayern-Talent Mario Crnicki droht statt dem für nächste Saison geplanten Angriff erst einmal der Abstieg in die Kreisklasse. Der FC unterlag im Relegations-Hinspiel dem SV Untermenzing II mit 1:3 und steht damit vor dem Sturz in die neunte Spielklasse. Jakob Renner brachte den Kreisklassisten nach knapp einer Viertelstunde in Führung. Ebenso viele Minuten später glich Alexandros Takiris für die Gäste aus. Doch noch vor der Pause schoss Roman Kriebel den SVU II erneut in Front. Nach etwas mehr als einer Stunde legte Renner seinen zweiten Treffer nach. Der Platzverweis gegen Gabriel Ramaj wenig später sorgte für die endgültige Entscheidung. Damit geht Alte Haide mit einer großen Hypothek in das Rückspiel am Wochenende. SV Untermenzing (U23) II – FC Alte Haide - DSC München 3:1

SV Untermenzing (U23) II: Anton Schlick, Niclas Ermert, Sören Paul, Benjamin Hentzel, Jakob Renner (64. Baptiste Brachmann), Philipp Kamps (72. Bruno Gais), Calogero Avanzato (68. Luis Kramolowsky), Sebastian Fuchs (46. Lasse Peter Wippert), Nico Rosenthal, Marino Zivkovic (82. Lenz Leibold), Roman Kriebel - Trainer: Nicolai Ebert

FC Alte Haide - DSC München: Emin Halilovic, Bleon Krasniqi (84. Irman Celovic) (87. Irman Celovic), Ousmane Boubacar (90. Alessandro Ferrara), Christos Ketikidis, Gabriel Ramaj, Moses Taheri (46. Jordan Vekonj), Said Magomedov, Alexandros Takiris, Lordan Handanovic (78. Marin Milanovic), Mario Crnicki, Alessandro De Marco - Trainer: Onur Eren - Trainer: Albin Mujic

Zuschauer: 450

Tore: 1:0 Jakob Renner (16.), 1:1 Alexandros Takiris (32.), 2:1 Roman Kriebel (42.), 3:1 Jakob Renner (64.)

Gelb-Rot: Gabriel Ramaj (68./FC Alte Haide - DSC München/)

Der SpVgg Feldmoching muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga bzw. Aufstieg aus der Kreisklasse nachsitzen und scheint seine Aufgabe dabei bereits im Hinspiel entscheidend gelöst zu haben. Der Kreisligist siegte beim SV Riedmoos deutlich mit 3:0. Der Kreisklassist braucht nun im Rückspiel ein Wunder. Bereits kurz nach der Pause war die Partie so gut wie entschieden. Patrick Wojcik ließ die Gäste nach 16 Minuten erstmals jubeln. Danach wurde es kurios. Zunächst Lukas Hantschel nach etwas mehr als einer halben Stunde die Ampelkarte. Aus der Überzahl konnte Feldmoching jedoch kein Kapital schlagen. Mario Ljubicic sah nur drei Minuten später bei der SpVgg den gelb-roten Karton. Damit lief das Spiel im Zehn-gegen-Zehn weiter. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Lorik Miftari für die Gäste. In der Nachspielzeit legte Moritz Haile den dritten Treffer nach. Damit hat der Favorit eine optimale Ausgangslage für die zweite Runde vor eigenen Fans. SV Riedmoos – SpVgg Feldmoching 0:3

SV Riedmoos: Eric Maier, Lukas Karkowski, Tim Henkelmann (72. Luca Kittelmann), Christoph Neusiedl (46. Leon Sauermann), Michael Schmid (79. Michael Hahm), Gabriel Plank, Luca Römmelt, Jose Santos de Arruda, Goran Trajanovski (85. Julian Schneider), Lukas Hantschel, Luis Aigner - Trainer: Dennis Post

SpVgg Feldmoching: Mihael Vuković, Robert Leidenberger, Moritz Haile, Murad Aliyev (66. Pedro Keshavarzi), Pablo Sliwka Seoane, Younes Weckwerth, Lorik Miftari (72. Nikola Mavracic), Patrick Wojcik (80. Kristian Zirdum), Mario Ljubicic, Anes Smajilovic, Edon Prebreza (61. Eron Avdyli) (75. Kevin Iyoha) - Trainer: Trimror Osmani

Zuschauer: 169

Tore: 0:1 Patrick Wojcik (16.), 0:2 Lorik Miftari (52.), 0:3 Moritz Haile (90.+3)

Gelb-Rot: Lukas Hantschel (34./SV Riedmoos/)

Gelb-Rot: Mario Ljubicic (37./SpVgg Feldmoching/) Heute, 19:00 Uhr SpVgg Thalkirchen Thalkirchen TSV München-Solln MUC-Solln Abgesagt Die Partie zwischen Thalkirchen und Solln wurde aufgrund eines laufenden Sportgerichtsverfahrens abgesagt. Kreis Zugspitze