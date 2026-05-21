KL-Relegation: Pleystein und Ensdorf zählen auf ihre große Fangemeinde

Geht der Wahnsinn weiter, gelingt dem TSV Pleystein (in Rot-Weiß) nach elf Jahren wieder einmal der Sprung in die Kreisliga? – Foto: Rudi Walberer

Die Tür zur Kreisliga steht offen. Wer von den beiden Teams, die sich am Freitagabend auf dem Sportplatz des TuS Schnaittenbach im Rahmen der 2. Runde der Kreisliga-Relegation im Spielkreis Amberg/Weiden gegenüberstehen, wird sie durchschreiten? Nach einem nervenaufreibenden und dramatischen Erstrunden-Match, das der TSV Pleystein (2. der Kreisklasse Ost) gegen den klassenhöheren ASV Haselmühl erst im Elfmeterschießen gewinnen konnte, kreuzen die Männer von Coach Alexander Schön nun mit der DJK Ensdorf die Klingen. Auch der Rangzweite der Kreisklasse Süd ließ einen Kreisligisten abblitzen, konnte er sich doch in Runde 1 mit 3:1 gegen den SC Kirchenthumbach durchsetzen. Anstoß im Sportzentrum an der Jahnstraße ist um 18.30 Uhr. Der Sieger dieser Auseinandersetzung ist Kreisligist.

Morgen, 18:30 Uhr TSV Pleystein TSV Pleystein DJK Ensdorf DJK Ensdorf 18:30 live PUSH



Der Wahnsinn, wie ihn TSV-Trainer Alexanders Schön nach dem frenetisch gefeierten Erstrunden-Sieg gegen Haselmühl bezeichnet hat, geht weiter. Nicht einmal die kühnsten Optimisten hätten zu Beginn der Saison 2025/26 erwartet, dass der Aufstieg in die Kreisliga für die Kreuzbergelf zum Saisonende in greifbare Nähe rücken würde. Nach einer weniger zufriedenstellenden Leistung in Hälfte eins des ersten Relegationsspiels hat die Truppe aus der Rosenquarzstadt nach dem Seitenwechsel all das auf das grüne Geläuf gebracht, was sie die gesamte Spielzeit ausgezeichnet hat. Über einen herausragenden Einsatz- und Kampfeswillen hat man ins Spiel gefunden, hat nie aufgesteckt und sich dafür mit dem Ausgleich kurz vor Schluss auch belohnen können. Der Sieg im „Lotteriespiel“ Elfmeterschießen war dann letztlich auch verdient. Dass die Mauer, die sich nun mit der DJK Ensdorf vor der Schön-Crew aufbaut, eine sehr hohe ist, weiß ein jeder. Nur zwei Saisonniederlagen und 95 erzielte Saisontore der Vilstalelf zeugen davon, welch große Herausforderung auf die Mannen um Kapitän Patrik Schneider wartet. Mit der Devise „ein großer Wille kann Berge versetzen“ geht es ins Spiel, um den großen Coup zu landen.



TSV-Trainer Alexanders Schön ist sich sicher, dass die Seinen alles, was sie noch im Tank haben, auf den Platz bringen werden: „Ja, es geht für uns tatsächlich noch weiter. Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, was sie in dieser Saison geleistet hat und erreicht hat. Wir haben uns auf Ensdorf vorbereitet und wollen nun auch den letzten Schritt machen. Unser Gegner besitzt eine sehr gute Mannschaft. Wir müssen sehr konzentriert und auch kämpferisch zu Werke gehen, es wird ein sehr schweres Spiel. Die Mannschaft freut sich riesig auf dieses Spiel. Sie möchte dabei Ernsthaftigkeit beim und Spaß am Spielen verknüpfen und sicherlich alles nur Mögliche versuchen, das Spiel zu gewinnen. Was unsere Fans betrifft – es ist einfach der Wahnsinn, das uns so viele Leute und Jugendliche aus Pleystein und Umgebung unterstützen. Der Verein, die Mannschaft und die Fans freuen sich riesig auf das Spiel.“





Nur noch ein Schritt fehlt der Vilstalelf aus Ensdorf, um einer wirklich tollen Spielzeit die Krone aufzusetzen. Einen über die gesamte Spielzeit gezeigten Einsatzwillen und große Leidenschaft will man nun auch im zweiten Relegationsspiel auf den Platz bringen, um sich den großen Wunsch zu erfüllen, nach zwei Jahren Kreisklasse in die höchste Liga des Kreises zurückzukehren. Zu welchem Kraftakt der Gegner fähig ist, wie er sich von seiner stimmgewaltigen Anhängerschaft tragen lässt, davon hat man sich überzeugen können. Doch im Vertrauen auf die eigenen, ohne Zweifel großen Qualitäten will die DJK ans Werk gehen, um ab dem Juli wieder eine Etage höher spielen zu können.



DJK-Coach Oliver Eckl gibt sich entschlossen, den Deckel auf den Kreisliga-Aufstieg legen zu können: „Ein Augenmerk gilt sicherlich Pleysteins Torjäger Moritz Hartwig, der während der Saison 17 Tore erzielen konnte. Viele Zuschauer und einen engagierten Trainer konnte man beim Relegationsspiel beobachten. Hier gilt es für meine Mannschaft, dagegenzuhalten und das eigene Spiel zu machen. Gegen Kirchenthumbach hat neben individueller Klasse auch das Kollektiv zu unseren Gunsten entschieden. Daran müssen wir anknüpfen, dann können wir auch unsere Ausfälle kompensieren. Eine leicht veränderte Startelf, trotzdem wollen wir mit dem gleichen Engagement und Willen keinen Zweifel an einem Erfolg zulassen. Auf unsere Zuschauer können wir uns, wie immer, verlassen. Danke dafür!“