KL-Relegation: München-Ost schockt Kreisligist Solln spät doppelt

Der TSV München-Ost hat seinen Heimvorteil im Hinspiel genutzt und nun beste Karten auf den Aufstieg in die Kreisliga. Der Noch-Kreisklassist besiegte den Abstiegsreleganten TSV München-Solln mit 2:0. Die beiden entscheidenden Treffer fielen ganz spät. Damit stehen die Gäste unmittelbar vor dem Abstieg.

Im ersten Durchgang hatten beide Teams vereinzelte Topchancen. Mehrfach verhinderten die beiden Torhüter mit starken Paraden den ersten Treffer. Nach dem Seitenwechsel übernahm zunächst der bisherige Kreisligist die Spielkontrolle und erspielte sich erste aussichtsreiche Möglichkeiten, nutze diese aber nicht.

In der Schlussphase konnten sich die Hausherren immer weiter freispielen und schlugen in der Folge doppelt zu. Nach einer Ecke brachte Maximilian Biddle München-Ost aus dem Gedränge auf die Siegerstraße. In der Nachspielzeit legte Valentin Markmüller gar noch den zweiten Treffer nach. Solln konnte sich vom späten Schock nicht mehr erholen und verpasste zwischenzeitlich sogar noch den postwendenden Ausgleich.