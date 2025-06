KL-Relegation München LIVE: Kegelt Milbertshofen Gern doch noch raus?

Die letzten Entscheidungen im Kreis München stehen an. Wer spielt in der nächsten Saison in der Kreisliga? U.a. empfängt der ESV München-Ost den TSV Waldtrudering, Pasing wartet auf Bosna, Haar liefert sich ein Duell mit Ottobrunn. Die Spiele im Live-Ticker.