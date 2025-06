KL-Relegation München LIVE: Günding oder 1865? Noch ein Aufsteiger?

Die letzten Entscheidungen im Kreis München standen an. Aufsteiger in die Kreisliga ist die TSG Pasing, die ihren Dreifachtorschützen Music feiern kann. Der TSV Waldtrudering, FT Gern, die Reserve von Eintracht Karlsfeld und der TSV Ottobrunn haben sich den Klassenerhalt gesichert. Gern musste bis ins Elfmeter schießen. Die Spiele im Live-Ticker.

Der TSV Waldtrudering hat sich erneut gegen den Kreisklasse-Vizemeister ESV München-Ost durchgesetzt. Die Elf ging nach dem 2:1 im Hinspiel kurz vor der Pause durch einen Doppelschlag in Führung. In der 41. Minute war es, wie im Hinspiel, Filippo Bieringer, der für die Gäste einnetzte. Vier Minuten später stellte Felix Berger mit seinem Treffer zum 2:0 die Weichen endgültig klar (45.).

Nach der Halbzeit erhöhte Constantin Offenhäuser auf 3:0 für Waldtrudering (54.). Dem ESV München-Ost gelang es zwar noch, zum 1:3 durch Felix Sebald zu verkürzen (58.), aber für weitere Treffer reichte es nicht mehr. Trotz einer guten Saison bleibt der ESV München-Ost in der Kreisklasse, während sich der TSV Waldtrudering in der nächsten Saison weiter in der Kreisliga messen darf.