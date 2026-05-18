KL-Relegation: Luhe-Wildenau II und Neusorg wollen in Runde 2 Die Landesliga-Reserve und die Mannen aus dem Steinwald ermitteln den Gegner des SC Eschenbach im Buhlen um einen Kreisliga-Platz von Werner Schaupert · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Neusorg (in Rot) möchte die erste Hürde überspringen auf dem Weg, nach acht Jahren in die Kreisliga zurückkehren zu können. – Foto: Nico Reyes

Nach Seugast, Etzenricht und Weiherhammer ist der Sportplatz des TSV Reuth im Gemeindeteil Premenreuth der vierte Schauplatz der Kreisliga-Relegation im Kreis Amberg/Weiden. Am morgigen Dienstagabend kreuzen der SC Luhe-Wildenau II, Rangzwölfter der Kreisliga Süd, und der SV Neusorg, Vizemeister der Kreisklasse West, die Klingen. Anstoß zu diesem letzten Match der Runde 1 ist um 18.15 Uhr. Der Sieger dieser mit Spannung erwarteten Auseinandersetzung trifft in der zweiten Runde auf den SC Eschenbach, der Verlierer bleibt oder wird Kreisklassist.



Nach beeindruckender Bilanz als Kreisklassen-Meister der Oststaffel verlief der Start für den Luhe-Wildenau II eine Etage höher ordentlich: Ein Heimsieg zum Auftakt, danach ein Remis in der Fremde, damit konnte man zufrieden sein. Danach entwickelten die Ergebnisse sich eher weniger erfreulich. Zwei Niederlagen, ein Sieg, zwei Niederlagen, ein Sieg folgten, ehe man auf der Zielgeraden zum Vorrundenende in einen Negativstrudel geriet. Nach fünf Spielen ohne Sieg (0/2/3) rückte die Abstiegszone bedrohlich nahe. Schließlich standen drei Siege und drei Remis zum Rückrundenstart sieben Niederlagen gegenüber. Der SC Luhe-Wildenau II rangierte nur einen Platz vor der Relegationszone. Die erhoffte Wende danach blieb aus. Nur vier Punkte in den restlichen Partien bis zur Winterpause ließen den Aufsteiger dann doch auf Rang 12 den Jahreswechsel verbringen.



Zu Beginn der Restrückrunde im März nur zwei Zähler vom rettenden Ufer getrennt, hegten die Oberwildenauer schon noch Hoffnungen, im Mai in der Endabrechung „über dem Strich" zu stehen. Auch wenn die Leistungskurve insgesamt nach oben zeigte – die beiden Niederlagen gegen die direkte Konkurrenz aus Köfering und Hirschau und das Unentschieden in Edelsfeld sollten die Männer des im Oktober die Trainerposition übernehmenden Dieter Scheler letztlich nicht mehr von einem der beiden „Schleudersitze" wegkommen lassen. Mit dem Relegations-erfahrenen SV Neusorg wartet nun eine große Herausforderung, denn der hat sich in der Weststaffel mit zwölf Punkten Vorsprung Platz 2 sichern können, seine letzte Niederlage datiert immerhin vom September 2025.

SC-Coach Dieter Scheler gibt sich dennoch entschlossen setzt auch auf die Unterstützung der Oberwildenauer Fangemeinde: „Wir freuen uns alle auf das Relegationsspiel am Dienstag in Reuth. Wir sind in den letzten Wochen richtig gut in Fahrt gekommen, mit voller Energie und Wucht, viel Selbstbewusstsein und Power, aber auch mit Demut wollen wir das Spiel bestreiten und gewinnen. Natürlich wissen wir um die Stärken von Neusorg. Relegationsspiele beinhalten immer eine fifty-fifty-Ausgangslage. Die ganze schwarz-rote SC-Wand wird mit voller Wucht und Power hinter uns stehen, uns unterstützen, anpeitschen und uns bis zum Ende pushen!“



Letztes Jahr in der Relegation zur Kreisliga am FC Weiden-Ost II gescheitert, formulierte man beim SV Neusorg das Saisonziel für die Saison 2025/26 mit „schönen Fußball spielen“ eher vorsichtig. Doch schon in der Frühphase der neuen Saison war erkennbar, dass die Jungs um Kapitän Christopher König erneut den Angriff auf die Spitzenplätze starten würden. So ging es hinter dem souveränen Primus FC Dießfurt auf Platz 2 in die Winterpause. Bei einem schon beeindruckend erarbeiteten Abstand von acht Zählern auf die Verfolger hatte der SVN die besten Karten, sich die Vizemeisterschaft auch in diesem Jahr zu krallen.









Am 24. Spieltag war der zweite Platz schließlich in trockenen Tüchern. Mit einem Auswärtsdreier in Schwarzenbach sicherten sich die Schwarz-Weißen zum zweiten Mal in Folge die Chance, nach sieben Spielzeiten eine Etage tiefer endlich wieder in die höchste Spielklasse des Kreises zurückzukehren. Morgen Abend soll nun der erste Schritt getan werden, damit nach dem Abstieg 2018 endlich wieder Kreisliga-Fußball an der Steinwaldstraße zu sehen ist.



Patrick Müller, Trainer des SVN, äußert sich selbstbewusst und optimistisch: „Wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass wir uns nach einer erneut starken Saison wieder mit dem Relegationsplatz belohnen konnten. Dass wir jetzt zum zweiten Mal in Folge Vizemeister geworden sind und die Chance bekommen, um den Aufstieg zu spielen, spricht absolut für die Entwicklung der Mannschaft. Mit dem SC Luhe-Wildenau II wartet jetzt ein richtig starker Gegner aus der Kreisliga Süd auf uns. Wir haben uns in den vergangenen Wochen bereits das ein oder andere Spiel anschauen können und uns natürlich bestmöglich informiert. Trotzdem wissen wir alle: In der Relegation ist vieles anders. Da gelten oft eigene Gesetze und nichts läuft nach einem normalen Saisonspiel ab. Die Ausgangslage ist für uns dennoch eine schöne. Relegation nach oben zu spielen, ist natürlich etwas anderes, als gegen den Abstieg kämpfen zu müssen. Wir wollen die Aufgabe genießen, gleichzeitig aber auch alles investieren, um dem Gegner Paroli bieten zu können. Dabei werden wir versuchen, unsere eigenen Stärken auf den Platz zu bringen. Auch wenn wir sicherlich nicht als Favorit in dieses Spiel gehen, fahren wir mit einer breiten Brust hin. Gerade unsere ungeschlagene Rückrunde hat gezeigt, was in der Mannschaft steckt. Die Jungs sind topmotiviert, haben richtig Bock auf dieses Spiel und werden alles raushauen.“