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KL-Relegation LIVE: Nutzt Nachrücker München-Ost seine späte Chance?
Relegation im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 17:38 Uhr · 0 Leser
Späte Chance mit Umwegen: Gelingt dem TSV München-Ost der Kreisliga-Aufstieg? – Foto: Sascha Hecken
Die Posse um den möglichen Kreisliga-Klassenerhalt bzw. -Aufstieg findet in dieser Woche ein Ende. Nach dem "Ausschluss" der SpVgg Thalkirchen aus der Relegation treffen nun verspätet der TSV München-Ost und der TSV München-Solln in zwei Entscheidungsspielen aufeinander. Es geht mit dem Hinspiel am Mittwochabend los.
Hinspiel der Kreisliga-Relegation München am Mittwochabend: