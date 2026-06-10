KL-Relegation LIVE: Nutzt Nachrücker München-Ost seine späte Chance?

Späte Chance mit Umwegen: Gelingt dem TSV München-Ost der Kreisliga-Aufstieg? – Foto: Sascha Hecken

Die Posse um den möglichen Kreisliga-Klassenerhalt bzw. -Aufstieg findet in dieser Woche ein Ende. Nach dem "Ausschluss" der SpVgg Thalkirchen aus der Relegation treffen nun verspätet der TSV München-Ost und der TSV München-Solln in zwei Entscheidungsspielen aufeinander. Es geht mit dem Hinspiel am Mittwochabend los.