 2026-06-09T05:59:15.975Z

Ticker

KL-Relegation LIVE: Nutzt Nachrücker München-Ost seine späte Chance?

Relegation im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:38 Uhr · 0 Leser
Späte Chance mit Umwegen: Gelingt dem TSV München-Ost der Kreisliga-Aufstieg?
Späte Chance mit Umwegen: Gelingt dem TSV München-Ost der Kreisliga-Aufstieg? – Foto: Sascha Hecken

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Relegation zur Kreis
MUC-Solln
München Ost

Die Posse um den möglichen Kreisliga-Klassenerhalt bzw. -Aufstieg findet in dieser Woche ein Ende. Nach dem "Ausschluss" der SpVgg Thalkirchen aus der Relegation treffen nun verspätet der TSV München-Ost und der TSV München-Solln in zwei Entscheidungsspielen aufeinander. Es geht mit dem Hinspiel am Mittwochabend los.

Hinspiel der Kreisliga-Relegation München am Mittwochabend:

Heute, 19:00 Uhr
TSV München-Ost
TSV München-OstMünchen Ost
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
19:00live

Hier gibt`s alle Hintergründe zur Relegationsposse rund um die SpVgg Thalkirchen.