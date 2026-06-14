 2026-06-12T06:52:44.557Z

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KL-Relegation LIVE: Gelingt MUC-Solln das Comeback?

Rückspiel Relegation zur Kreisliga München

von Michel Guddat · Heute, 13:08 Uhr · 0 Leser
Der TSV München-Solln will den Abstieg in die Kreisklasse verhindern.
Der TSV München-Solln will den Abstieg in die Kreisklasse verhindern. – Foto: Maximilian Merkl

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Das letzte Relegationsspiel in Oberbayern, es steigt in München-Solln! Der Kreisligist trifft auf den Kreisklassisten TSV München-Ost. Die Gäste reisen mit einer 2:0-Führung im Rücken in den Münchner Norden. Wir berichten im Live-Ticker aus Solln!

Heute, 15:00 Uhr
TSV München-Solln
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