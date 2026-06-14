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KL-Relegation: Drama in Solln: TSV hält die Klasse
Rückspiel Relegation zur Kreisliga München
von Michel Guddat · Heute, 13:08 Uhr · 0 Leser
Der TSV München-Solln will den Abstieg in die Kreisklasse verhindern. – Foto: Maximilian Merkl
Das letzte Relegationsspiel in Oberbayern, es steigt in München-Solln! Der Kreisligist trifft auf den Kreisklassisten TSV München-Ost. Die Gäste reisen mit einer 2:0-Führung im Rücken in den Münchner Süden. Wir berichten im Live-Ticker aus Solln!