KL-Relegation: Bester Kreisklassen-Dritter kontra Nord-13.

Der Sportplatz an der Neuhauser Straße in Königstein ist der Austragungsort des Spiels 4 (Spiel 3 findet am 20. Mai statt) in der Kreisliga-Relegation des Spielkreises Amberg/Weiden. Anders als bisher, wissen die Kontrahenten in der Partie zwischen dem 1. FC Neukirchen – der Süd-Kreisklassist qualifizierte sich als Bester aller drei Kreisklassen für die Relegation – und dem SC Kirchenthumbach – er beendete die Saison in der Kreisliga Nord auf Platz 13 – schon beim Anpfiff, ob ein Sieg ihnen gleich Aufstieg (Neukirchen) oder Ligaerhalt (SCK) beschert, oder ob der Gewinner noch eine zweite „Ehrenrunde“ absolvieren muss. Denn zum Spielbeginn 17 Uhr sind die Ergebnisse der Bezirksliga Nord (Spielbeginn 14 Uhr) schon bekannt. Diese entscheiden ja bekanntlich, ob eine Fortsetzung der Kreisliga-Relegation notwendig ist, oder ob alle Sieger der Runde 1 am Samstagabend schon zu „Feierbiestern“ mutieren können.

In Kirchenthumbach weiß man, dass der Druck des Gewinnen-Müssens mehr beim SC liegt, als Kreisligist gegenüber dem Kreisklassen-Dritten versteht sich das von selbst. Auch wenn eine insgesamt schwierige Saison hinter dem Sportclub liegt, glaubt man in „Dumba“ an die Mannen um Kapitän Johannes Böhm und vertraut auf die ohne Zweifel vorhandenen Qualitäten. Denn immer wieder – so wie nach dem Trainerwechsel im Herbst, als man den damaligen Spitzenreiter FC Tremmersdorf im Derby niederhielt – hat die Mannschaft von Interimstrainer Gerhard Reisner zeigen können, dass sie eigentlich Kreisliga-Tauglichkeit besitzt. Nach der Winterpause hatte man sich vorgenommen, quasi eine Aufholjagd zu starten. Und es ließ sich mit sieben Punkten aus den ersten drei Matches nicht schlecht an. Doch vier Zähler aus den finalen fünf Partien waren dann doch zu wenig, um den Rückstand auf das rettende Ufer noch aufzuholen. Nun gilt es, nach 20 Kreisklassen-Jahren zu verhindern, dass man nach langer Zeit wieder einmal eine Etage tiefer an den Start gehen muss. „Jetzt wird es ernst, nun geht es in den Showdown gegen den 1. FC Neukirchen. Wir wollen die zurückliegende Saison, die von vielen Rückschlägen geprägt war, hinter uns lassen und uns mit voller Konzentration dem anstehenden Relegationsspiel widmen. Der psychologische Vorteil liegt mit Sicherheit nicht auf unserer Seite, aber mit dem Anpfiff der Begegnung starten wir bei Null und mögliche Vor- oder Nachteile zählen nicht mehr. Wir freuen uns auf ein faires Duell gegen Neukirchen“, sagt der Sportliche Leiter des SCK, Marcel Lohner.









In der letzten Spielzeit war der 1. FC Neukirchen nach einer Niederlage im ersten Relegationsspiel aus der Kreisliga abgestiegen. Dass man nun die Chance auf den sofortigen Wiederaufstieg erhält, davon war man lange gar nicht ausgegangen, denn dass auch der beste Dritte Relegation spielen darf, war der Truppe von Trainer Christian Ringler gar nicht bewusst. Als seine Jungs jedoch nach der Winterpause davon Kenntnis erhielten, steigerte dies die Motivation, das Gaspedal durchzudrücken. Hatten die ambitionierten Neukirchener nach Niederlagen im Herbst letzten Jahres gegen den Meister DJK Ursensollen und dessen Vize Germania Amberg, sowie zum Start in die Restrückrunde im März gegen Schmidmühlen alle Aufstiegshoffnungen eigentlich ad acta gelegt, ging man die restlichen Matches dann ohne Druck. Die Folge: Neun Spiele blieb man ohne Niederlage, sammelte kräftig Punkte und wurde mit am Ende 55 Zählern auf der Habenseite bester Dritter aller drei Kreisklassen. Vor dem nun kommenden Entscheidungsspiel will Christian Ringler den Druck bei den Seinen ein wenig herausnehmen, bezeichnet er doch die Möglichkeit in die Kreisliga zurückzukehren nur als „Zugabe“. Dass der 1. FCN diese „Zugabe“ gerne mitnimmt, um ein Comeback in der höchsten Spielklasse des Kreises zu feiern, versteht sich allerdings von selbst.



„Wir freuen uns auf das Relegationsspiel gegen Kirchenthumbach. Wir können entspannt in das Spiel gehen, da wir bis vor vier Wochen gar nicht mehr damit gerechnet haben, um den Aufstieg spielen zu können. Egal wie es schlussendlich ausgehen wird, kann ich enorm stolz auf meine Mannschaft sein, wie sie den Abstieg letztes Jahr weggesteckt hat. Wir freuen uns auf die bestimmt sehr gute Kulisse in Königstein. Meine Truppe wird hoch motiviert ins Spiel gehen und alles für die Farben des 1. FCN geben“, so der Neukirchener Chefanweiser Christian Ringler.