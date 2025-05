KL-Rele AM/WEN: Kastl/Utzenhofen und Neusorg mit großer Vorfreude

Nachdem am Mittwochabend am Bergsteig in Amberg der Startschuss für die Kreisliga-Relegation gefallen ist, findet am Donnerstag auf der Sportanlage der TSG Weiherhammer im Landkreis Neustadt an der Waldnaab das zweite Entscheidungsspiel um einen Starterplatz in der höchsten Liga des Spielkreises Amberg/Weiden statt. Um 18.30 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen des Rangzwölften der Kreisliga Süd, der SG Kastl/Utzenhofen, und dem Vizemeister der Kreisklasse West, dem SV Neusorg. Ein Abstieg der SG würde weh tun, denn die DJK Utzenhofen gehört nach vielen Jahre in der Kreisliga quasi zum Inventar (Kastl stieg 2023 auf). Der SVN, der Ende der 90er Jahre und Anfang des Jahrtausends in Landesliga, BOL und Bezirksliga zuhause war, würde nach sechs Spielzeiten Kreisklasse in die Kreisliga zurückkehren, dort wo er zuletzt von 2014 bis 2018 auf der Starterliste stand.

Nach der Gründung der Spielgemeinschaft zwischen dem TuS Kastl und der DJK Utzenhofen hatten die Verantwortlichen beider Vereine bei der Formulierung des Saisonziels optimistisch "Mittelfeldplatz" genannt. Dass sich die Hoffnungen nicht erfüllten, sondern dass sich die Mannen des Trainerduos Ehrnsperger/Hufnagel zum Saisonende auf dem Abstiegsrelegationsplatz in der Kreisliga Süd wiederfanden, hatte vor allem einen Grund: Nahezu über die gesamte Spielzeit wurde die SG von einer geradezu ernüchternden Verletzungsserie heimgesucht, teilweise bis zu zehn Spielern gleichzeitig standen nicht zur Verfügung.



Im hinteren Tabellendrittel ums Dasein kämpfend, drückte die SG in der Schlußphase der Saison aufs Gaspedal und versuchte, vielleicht doch noch den Sprung aufs rettende Ufer zu schaffen. Acht Punkte aus sechs Partien – dabei der geradezu sensationelle Dreier in Rieden – befeuerten dieses Vorhaben. Vor dem finalen Spiel stand man nun auf dem begehrten Tabellenplatz 11, ein Sieg in Königstein und der Ligaerhalt war auf den letzten Drücker einfahren. Doch es sollte anders kommen: Nach einem 0:6 in Königstein und dem gleichzeitigen Sieg der Kohlberger in Schmidmühlen war klar, es geht in Überstunden. „All das, was wir in den Wochen zuvor richtig gemacht haben, das haben wir in Königstein vermissen lassen. Wir waren überall viel zu spät, das war vielleicht auch eine Sache des Kopfes“, vermutete Spielercoach Marius Ehrnsperger. „Aber das ist vorbei, wir müssen die Niederlage aus unseren Köpfen herausbekommen“, schob er noch nach. Nun wartet mit dem SV Neusorg am kommenden Donnerstag in Weiherhammer ein unbeschriebenes Blatt für die SG.









Da die Seinen laut Ehrnsperger vor einem ganz schwierigen Unterfangen stehen, übt er sich in vorsichtigem Optimismus: „Nun heißt es Relegation in Weiherhammer gegen Neusorg. Alles oder Nichts. Wer verliert, spielt nächstes Jahr Kreisklasse. Ich denke, wir haben unser letztes Ligaspiel abgehakt, nehmen die Situation an wie sie jetzt ist und wollen wieder daran anknüpfen, was uns die letzten Wochen so stark gemacht hat. Zusammenhalt, Glaube, Wille und Spaß am Fußball. Wir treffen auf unbekanntem Geläuf auf einen mir auch unbekannten Gegner. Natürlich haben wir uns die ein oder andere Information zukommen lassen, jedoch bin ich so eh der Meinung, dass wir unser Ding durchziehen und unsere Leistung maximal abrufen müssen. Ich erhoffe mir trotz der weiten Anreise den ein oder anderen Fan, der uns unterstützt, denn unsere Mannschaft wird alles in die Waagschale werfen, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir freuen uns nun auf dieses Endspiel und erhoffen uns natürlich einen Sieg“, so SG-Coach Marius Ehrnsperger, der sich zu gerne mit dem Klassenerhalt von der SG verabschieden würde.



Nach einer bärenstarken Saison, die mit der verdienten Vizemeisterschaft gekrönt wurde, hat sich der SV Neusorg selbst in die Verlängerung der Spielzeit gebracht. Nach einem souveränen 5:0-Sieg im letzten Punktspiel geht die Mannschaft mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen in das mit Spannung erwartete erste Entscheidungsspiel am kommenden Donnerstag. Die SG Kastl/Utzenhofen ist für die aktuelle Neusorger Mannschaft ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Zwar erinnern sich einige Vereinslegenden noch an intensive Duelle mit dem TuS Kastl aus früheren Bezirksliga-Zeiten, doch die Spielgemeinschaft in ihrer heutigen Form ist Neuland. Die SG kommt aus einer starken Kreisliga und musste sich erst am letzten Spieltag mit einer 0:6-Niederlage vom sicheren Klassenerhalt verabschieden. Für den SV Neusorg gilt: Druckfrei aufspielen. Der Aufstieg ist kein Muss, aber natürlich möchte man zeigen, warum man sich den zweiten Tabellenplatz verdient hat. Die Mannschaft freut sich auf die besondere Atmosphäre vor hoffentlich zahlreichen Zuschauern.



„Wir haben eine fantastische Saison gespielt und uns mit dem zweiten Platz belohnt. Jetzt wartet mit der Relegation ein echtes Highlight auf uns. Die Jungs sind heiß, fokussiert und wollen zeigen, was in ihnen steckt. Wir gehen mit viel Respekt, aber auch mit großem Selbstvertrauen in das Spiel. Für fast ALLE ist es das erste Relegationsspiel – das ist etwas Besonderes, und wir wollen diesen Moment gemeinsam genießen“, sagt SVN-Coach Patrick Müller vor der Partie.