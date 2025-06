KL-Rel. I/S LIVE: Verlängerung zwischen Tattenhausen und Feldkirchen

Relegation zur Kreisliga im Kreis Inn/Salzach. Kein Larifari mit Hin- und Rückspiel, sondern acht Mannschaften entscheiden in zwei Runden zwei kommende Kreisligisten. Dabei treffen in der ersten Runde, Donnerstagabend 19 Uhr, vier Kreisligisten auf vier Kreisklassisten auf neutralem Platz. Die Gewinner spielen dann in der zweiten Runde die letzten beiden überbleibenden Mannschaften aus. Die Liveticker.