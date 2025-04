KL Nord: Spitzengruppe erlebt weniger frohes Osterfest

Blicken wir noch ans andere Ende der Tabelle, wo die DJK Weiden (14./13) durch den Dreier in Tremmersdorf rechnerisch immer noch einen Relegationsplatz erreichen kann, da der vor ihr platzierte SC Kirchenthumbach (13./20 - 1:3 gegen Kulmain) verpasste, den Direktabstieg endgültig abzuwenden. Bei sechs Zählern zum rettenden Ufer und noch drei zu absolvierenden Matches wird die Teilnahme an der Relegation für den SCK allerdings immer wahrscheinlicher. Wieder Hoffnung, den "Überstunden" noch zu entkommen, hat die DJK Irchenrieth (12./22) durch das Remis gegen die Steinwaldelf. Weiterhin mit Sorgenfalten behaftet sind der TSV Eslarn (11./26 - 0:3 in Rothenstadt) und der zuletzt auftrumpfende SC Eschenbach (10./27), dessen "Flucht" weg von der Abstiegszone von Derbygegner FC Vorbach (9./30) beim 3:5 gestoppt wurde.

Trotz dreimaliger Führung mußte sich der TSV Erbendorf am Ende mit einem Unentschieden im heimischen Kreinzl-Stadion zufrieden geben. Dabei versäumte man es bereits in der Anfangsphase, einen entscheidenden Vorsprung heraus zu schießen, als mehrere Hochkaräter durch Wiesent, Hösl und Mayeko nicht verwandelt werden konnten. Der Ausgleich zum 1:1 kurz vor der Halbzeit war zu diesem Zeitpunkt dann noch etwas schmeichelnd für die Gäste. In Halbzeit 2 agierten beide Teams mit offenem Visier und es gab hüben wie drüben zahlreiche Torraumszenen, so daß sich ein unterhaltsames Spiel entwickelte. Dass die Gäste zweimal nach Rückstand erneut zurückkamen, lag an Unzulänglichkeiten in der Erbendorfer Hintermannschaft aber auch an der Qualität der Gäste-Offensive. (Quelle: Spielbericht TSV Erbendorf)

"Ja, was soll man dazu sagen. In der ersten Halbzeit Torchancen für zwei Spiele und in der zweiten Halbzeit unnötig die Führungen verschenkt. Fällt in die Kategorie Dummheit, wie wir die Punkte verschenkt haben", so ein enttäuschter TSV-Coach Roland Lang.

"Wir sind die ersten 30 Minuten nicht im Spiel gewesen und haben dem TSV zu viel Freiräume gegeben. Danach sind wir dank einer Umstellung besser ins Spiel gekommen und haben angefangen, Fußball zu spielen. Leider kriegen wir dennoch zwei Tore, aber meine Mannschaft hat heute immer wieder Charakter gezeigt und ist immer wieder zurückgekommen. Ich bin auch sehr froh, dass wir uns endlich wieder eigene Torchancen erspielt haben, wenn wir diese gegen Ende des Spiel besser genutzt hätten, wäre sogar ein Sieg drin gewesen. Aber für mich ein gerechtes Unentschieden. Ich bin dennoch stolz auf die sehr gute Teamleistung meiner Mannschaft! Nun sind wir heiß auf das Spiel zu Hause gegen Eslarn wo es für beide Seiten nochmal um alles geht", sagte Gästetrainer Markus Hirnert im Rückblick.

Tore: 1:0 Sandro Hösl (11./Strafstoß), 1:1 Michael Bündgens (43.), 2:1 Dilane Mayeko (50.), 2:2 Petr Slajs (62.), 3:2 Dilane Mayeko (69.), 3:3 Michael Bachmeier (88.) - Schiedsrichter: Alexander Schultes - Zuschauer: 111