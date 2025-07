KL Nord: Saisonauftakt ohne große Überraschungen

Im offiziellen Eröffnungsspiel fehlte letztlich das "Salz in der Suppe", denn es fielen keine Tore. Dennoch sahen die Zuschauer eine kurzweilige Partie. Beim Gastgeber wurde deutlich, dass noch an der ein oder anderen Stellschraube gedreht werden muss, die Gäste aus Reuth hingegen waren mit dem in der Fremde Gezeigten sehr zufrieden. Am Ende konnte man hüben wie drüben mit dem Unentschieden leben. Den Spielverlauf fassen die beiden Coaches in Folge zusammen:

"Ein umkämpftes Spiel, bei dem man vorallem in der Anfangsphase bei uns eine extrem große Nervosität merkte. So haben wir in Halbzeit 1 überhaupt nicht ins Spiel gefunden, viel zu behäbig, viel zu ängstlich, man merkte einfach, dass die Rädchen noch nicht ineinander greifen. Nach der Pause sind wir dann mit einem ganz anderen Gesicht aufgetreten, spritziger, gefährlicher, agiler, da hatten wir dann 20 bis 25 gute Minuten. Hintenraus brachte Reuth mit ihren Wechseln Qualität auf den Platz, aber mit Glück und Geschick haben wir uns einen Punkt erarbeitet und erkämpft. Ein Sonderlob muss ich Youngster Lion Böhmer aussprechen, der stark gegen den Ball gearbeitet hat und Gästespielertrainer Wildenauer über weite Strecken wirkungsvoll beschatten konnte und auch unserem Keeper Christian Reiß, der eine überragende Partie gespielt hat. Am Ende sind wir mit dem Punkt zufrieden, damit können wir leben", so ASV-Coach Michael Kaufmann in seinem Statement zu FuPa.

"Fürs erste Spiel war es eine gute Leistung von uns, wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten aus einem stabilen Mittelfeldpressing spielen, immer wieder Nadelstiche setzen und uns damit auch Spielkontrolle verschaffen. Wir haben gut begonnen, haben Chancen kreiert, erzielten ein Abseitstor und hatten die ein oder andere gute Kontersituation, wo der ASV-Keeper gut hält. Es geht mit 0:0 in die Halbzeit, danach haben wir eine Viertelstunde benötigt, wieder ins Spiel zu finden. Danach haben wir wieder zugelegt, haben gegen Ende gedrückt, hatten einen Pfostenschuß, doch leider fiel das entscheidende 1:0 für uns nicht, auch weil mehrfach das nötige Quäntchen Glück fehlte. Am Ende muß unser Torwart dann verhindern, dass wir die Partie nicht noch verlieren. Zudem hat sich Haidenaab immer wieder hinten eingeigelt, da war es schwer, die Lücke zu finden. Ingesamt sind wir natürlich zufrieden, auswärts zum Start ein Punkt, damit können wir leben. Wir wollten zum Auftakt nicht verlieren, das ist uns gelungen", so Gästespielertrainer Tom Wildenauer im Interview nach Spielende.

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Michael Preisinger - Zuschauer: 150