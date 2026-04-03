KL Nord: Mehrzahl der Vereine über Ostern im Doppeleinsatz

Mit einem 3:0 gegen den SV Kohlberg (in Grün) übernahm die SpVgg Trabitz (in Weiß-Rot) gestern Abend die Tabellenführung in der Kreisliga Nord zumindest bis zum Samstag. – Foto: Jenny Stemmer

Der VfB Rothenstadt und die SV Grafenwöhr sind von allen Teams der Kreisliga Nord nur einmal am Osterwochenende im Einsatz, sie müssen nicht das kräfteraubende Programm eines Doppelspieltags absolvieren. Alle anderen Mannschaften müssen gleich zwei Mal ran, um die Tabelle geradezuziehen. Bevor also am Ostermontag der 21. Spieltag ausgetragen wird, wurde am gestrigen Donnerstag eine Partie ausgetragen, am morgigen Samstag stehen fünf Partien auf dem Plan.

Picken wir uns drei der insgesamt dreizehn Partien ab dem Gründonnerstag heraus, die von besonderem Interesse sind: Der Grafenwöhrer Sportpark ist der Schauplatz des Topduells am 21. Spieltag, wenn Aufsteiger und Nachbarrivale SpVgg Trabitz (seit gestern Abend mit 44 Punkten Tabellenführer) bei der Sportvereinigung (2./44) seine Visitenkarte abgibt. Nicht nur der Kampf um einen Spitzenplatz, sondern auch die äußeren Umstände - einige der SVG-Akteure werden in der nächsten Saison das SpVgg-Trikot tragen, auf der anderen Seite kehrt Trabitz-Kapitän Johannes Renner in die Garnisonsstadt zurück - machen dieses Spiel zu einer spannenden und brisanten Auseinandersetzung, die sicherlich ihre Anziehungskraft nicht verfehlen wird. Anderes, als Trabitz und Grafenwöhr, haben die beiden Teams im Sinn, die sich am Montag auf dem Sportplatz am Ahornweg in Kohlberg gegenüberstehen. "Abstiegskampf pur" ist angesagt, wenn der gastgebende Sportverein (14./5) und der Gast aus Kirchenthumbach (12./14) die Klingen kreuzen. Der Druck des Gewinnenmüssen ist hüben wie drüben immens: Der SVK braucht das volle Zählbare, um Relegationsplatz 13 näher zu kommen, "Dumba" benötigt drei Punkte, will man der Hoffnung Nahrung geben, am Ende noch ohne Umwege die Liga halten zu können.

Schon am Samstag kommt es in der ehemaligen Kreisstadt Eschenbach zu einem weiteren Duell, welches ganz im Zeichen des Daseinskampfs steht. Der zuhause noch sieglose SCE (13./11) prallt auf den Gast aus Oberfranken, den ASV Haidenaab (11./20), der in der Fremde immerhin schon zehn Zähler verbuchen konnte. Auch hier zählt für beide Seiten nur ein voller Ertrag im Bemühen, auch in der kommenden Saison der Kreisliga anzugehören.

Rückblick auf ein Nachholspiel am gestrigen Donnerstagabend: Do., 02.04.2026, 18:45 Uhr SpVgg Trabitz SpVggTrabitz SV Kohlberg-Röthenbach SV Kohlberg 3 0 Abpfiff Tore: 1:0 Christopher Fleischmann (30.), 2:0 Daniel Tarchila (52.), 3:0 David Zawal (63.) - Schiedsrichter: Michael Preisinger - Zuschauer: 150 - Platzverweise: Gelb-Rot für David Zawal (64./Trabitz) und Matthias Regner (90./Kohlberg) Nachholpartien am Samstag, 4. April Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr SC Eschenbach 1923 Eschenbach ASV Haidenaab-Göppmannsbühl Haidenaab 0 0 Abpfiff Die 13 prallt auf die 11, für beide Mannschaften ist ein dreifacher Punktgewinn also dringend notwendig. Will der SCE die kleine Flamme der Hoffnung auf einen Platz auf dem rettenden Ufer noch am Leben halten, nützten nur drei Punkte. Auf der anderen Seite möchten die Gäste das Polster gegenüber den zuletzt punktenden Dumbachern wieder dicker werden lassen. Will heißen, die Fans in der Rogers Arena werden ein Spiel sehen, in das beide Seiten mit offenem Visier gehen werden, ja müssen. SCE-Coach Mo Dal: "Nächstes Heimspiel gegen Haidenaab. Wenn wir an die Leistung der letzten Woche anknüpfen, dann bleiben die Punkte zu Hause, da bin ich mir sicher. Fehlen werden sicher Dominik Yenz, Daniel Hütter und Chris Schmiga. Fraglich sind Reinhold Quast, Julius Richter, Manu Bitterer und Valentin Schieder." Gästetrainer Michael Kaufmann: "Nachdem wir am letzten Wochenende mit unseren beiden Mannschaften drei Spiele hatten, stehen am Osterwochenende gar vier an. Ich bin ehrlich, ich bin kein Freund dieser Doppelspieltage, aber was nützt es, wir müssen uns fügen. Durch eben die Doppelbelastung für den ein oder anderen Spieler ergaben und ergeben sich immer noch Probleme bei einzelnen Akteuren, dementsprechend wird sich erst kurzfristig entscheiden, wer letztlich mit nach Eschenbach fährt. Für uns steht das Spiel am Samstag ganz klar im Fokus, da dürfen nur drei Punkte zählen, auch wenn es auswärts natürlich schwierig wird, da der Gegner ja auch unter Druck steht. Wir sind auf jeden Fall fest entschlossen, die drei Punkte ins Heimgepäck zu schnüren, um den kommenden Aufgaben etwas entspannter entgegensehen zu können. Der letzte Auftritt in Erbendorf macht Hoffnung, an die dort gezeigte Leistungssteigerung wollen wir anküpfen."

Die Ausgangslage ist klar: Vor der am zweiten Feiertag angesetzten Runde 21 will sich der SVA die Tabellenführung zurückholen. So stehen die Zeichen gegen den Tabellenzehnten auf Sieg, nichts anderes darf zählen. Der FC reist als Außenseiter in die Bergstadt und möchte sich dem Ligaprimus mit großem Einsatzwillen und Leidenschaft entgegenstellen. Ob dies dann für eine Überraschung in Form eines Punktgewinns reicht, wird man sehen. SVA-Spielercoach Daniel Maier: "Am vergangenen Wochenende haben wir wenig falsch gemacht. Daran wollen wir weiter anknüpfen und es gegen Vorbach genauso umsetzen." FCV-Trainer Markus Tusek: "Auerbach ist der nächste starke Gegner, der auf uns wartet. Da wird einiges auf uns zukommen, vor allem nach deren Niederlage am Wochenende. Wir müssen diesmal wieder von Beginn an am Platz sein und sehr konzentriert spielen. Gegen einen der Meisterschaftsfavoriten haben wir nichts zu verlieren. Ziel muss es sein, die bestmögliche Leistung abzurufen, dann ist auch in Auerbach was möglich. Ein Punkt wäre goldwert."

Ostermontag, 6. April - 21. Spieltag

Heute, 15:00 Uhr VfB Rothenstadt VfB Rothenst TSV Eslarn TSV Eslarn 15:00 PUSH

Der Dreier beim Primus in Auerbach hatte die SVG für ein paar Tage auf den Ligathron gehievt. Nun haben die Garnisonsstädter den nächsten "Knaller" vor der Brust, könnten mit einem Heimsieg natürlich die nächsten eminent wichtigen Zähler holen auf dem Weg, am Ende im packenden Dreikampf die Nase vorne zu haben. "Nach dem am Ende verdienten Sieg in Auerbach aufgrund einer starken zweiten Halbzeit haben wir den Kampf um die vorderen Plätze richtig spannend werden lassen. Nun kommt es zum Spitzenspiel gegen die SpVgg Trabitz. Trotz der zuletzt in den Medien berichteten Wechsel von zwei weiteren meiner Spieler nach Trabitz zum Ende dieser Saison ist es für mich ein Kreisligaspiel und nichts anderes. Es soll fair ablaufen, ich wünsche mir einen ehrlichen Fußball, es geht um viel, doch wird die Saison nach diesem Spiel nicht beendet. Ich hoffe auf die gleiche tolle Stimmung unter den Fans wie in Trabitz, es soll wieder ein Fußballfest werden. Die Hauptdarsteller sind die Spieler, die sollen Spaß haben, sollen es geniessen und am Ende soll der Bessere gewinnen. Wir sind gut drauf, wir sind hochmotiviert, Trabitz wird sich strecken müssen, um uns zu schlagen", so das Statement von SVG-Coach Bobby Bafra. Der ambitionierte Aufsteiger aus dem Nachbarort macht natürlich kein Hehl daraus, die nur etwa siebzehn Kilometer lange Rückreise mit drei Punkten im Gepäck antreten zu wollen: Nach den Ergebnissen des vergangenen Wochenendes hat das anstehende Derby bei Grafenwöhr nochmals deutlich an sportlicher Brisanz gewonnen. Die Ausgangslage ist klar: Die SpVgg Trabitz reist mit dem klaren Ziel an, die volle Punkteausbeute mitzunehmen und damit ein weiteres Ausrufezeichen im Meisterrennen zu setzen. Gleichzeitig blickt man mit großer Vorfreude auf die Partie, die vor einer stattlichen Zuschauerkulisse stattfinden dürfte. Die Rahmenbedingungen sind geschaffen – ein echtes Derby, das die Region bewegt und bereits im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Für die SpVgg Trabitz hat nun die Woche der Wahrheit begonnen. Innerhalb von fünf Tagen trifft man auf die unmittelbaren Konkurrenten an der Tabellenspitze: Zunächst auswärts auf den SV Grafenwöhr, ehe wenige Tage später das Heimspiel gegen Auerbach ansteht. Zwei Spiele, die richtungsweisender kaum sein könnten. Die Mannschaft hat sich gezielt unter der Woche im Training auf diese anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet. Mit hoher Intensität, klarem Fokus und der nötigen Ernsthaftigkeit wurde an den entscheidenden Stellschrauben gearbeitet, um für dieses Derby bestens gerüstet zu sein. Insbesondere rund um personelle Veränderungen und Wechsel wurde in den vergangenen Wochen viel diskutiert – sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in den Medien. In diesem Zusammenhang betont Christian Recht, Teamarchitekt der SpVgg Trabitz, den offenen und wertschätzenden Austausch mit dem Trainer des SV Grafenwöhr, Bobby Bafra: „Wir hatten ein längeres, sehr konstruktives Telefonat auf Augenhöhe. Es war ein Austausch unter Kollegen, bei dem vieles eingeordnet und klargestellt werden konnte.“ Damit ist der Fokus nun klar auf das Sportliche gerichtet. Personell kann die SpVgg Trabitz aus dem Vollen schöpfen – nahezu der gesamte Kader steht zur Verfügung. Nach den jüngsten Entwicklungen ist man zudem hochmotiviert, wieder aktiv in den Meisterkampf einzugreifen und die eigenen Ambitionen zu untermauern. Am Ende des Tages soll der sportlich Bessere den Platz als Sieger verlassen. Die SpVgg Trabitz hofft auf ein intensives, aber faires und verletzungsfreies Derby – und möchte sich im Anschluss auch als Auswärtsmannschaft entsprechend geschlossen und respektvoll präsentieren. (Quelle: Vorschau SpVgg Trabitz)

Heute, 15:00 Uhr SV Kulmain SV Kulmain TSV Erbendorf Erbendorf 15:00 PUSH