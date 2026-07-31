KL Nord: "It´s Derbytime" in Dießfurt und Erbendorf

Schon am 2. Spieltag kommt es zum ewig jungen Steinwald-Derby zwischen dem TSV Erbendorf (in Gelb-Schwarz) und dem TSV Reuth (in Grün). – Foto: Creativ-Action.de

Zwei Mal herrscht am zweiten Spieltag der Kreisliga Nord Derbystimmung: Bereits am Freitag erwartet Liganeuling FC Dießfurt auf dem Sportplatz an der Waldstraße den ambitionierten Nachbarn aus der Garnisonsstadt Grafenwöhr. Standen sich beide Mannschaften in der jüngeren Vergangenheit wohl in Pokal- und Freundschaftsspielen einige Male gegenüber, hat es schon viele Jahre kein Nachbarduell gegeben, in dem es um Punkte geht. Beim letztjährigen souveränen Kreisklassenmeister ist man natürlich heiß auf dieses Duell, da werden die Gäste schon ihr gesamtes Potenzial auf den Platz bringen müssen, um keine Überraschung zu erleben. Auch wenn Derbys ja eigene Gesetze haben, schlüpfen die Männer von Bobby Bafra doch in die Favoritenrolle.

Das zweite, von je her brisante Derby findet am Sonntag im Kreinzl-Stadion in Erbendorf statt, wenn der TSV Reuth zum ewig jungen Nachbarduell seine Visitenkarte abgibt. Beide Mannschaften sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet, so dass in dieser Partie weniger das Prestige, sondern vor allem Zählbares im Vordergrund stehen wird, denn keiner der beiden Rivalen will schließlich am Sonntag gegen 17 Uhr von einem total verpatzten Start in die neue Spielzeit sprechen müssen. Nachdem der direkte Vergleich in der letzten Saison zugunsten der Männer von Martin Bächer ausfiel und die Reuther in der Schlußtabelle auch einen Platz vor den Erbendorfern rangierten, wird es der Lang-Truppe sicherlich nicht an Motivation fehlen, einiges gerade zu rücken. Werfen wir schließlich noch einen Blick in die Rosenquarzstadt Pleystein, wo sich vor Aufsteiger TSV nach erfolgreichem Saisonstart in Form des Mitfavoriten SpVgg Trabitz eine sehr hohe Mauer aufbaut. Können die Männer von Alex Schön den Schwung aus dem Eschenbach-Match mitnehmen und dem Favoriten Paroli bieten? Dass der TSV vor allem auf eigenem Platz ein mehr als unangenehmer Spielpartner ist, dürfte auch bei der Crew von Daniel Liermann bekannt sein.

Im Überblick das Programm der Runde 2:

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr TSV Eslarn TSV Eslarn SC Eschenbach 1923 Eschenbach 15:00 PUSH

TSV-Spielercoach Peter Rackl: "Nach dem knappen Match gegen Reuth wollen wir zuhause etwas überzeugender auftreten. Vor allem die fahrige Schlussphase war kein Augenschmaus. Wir werden versuchen, einen konsequenteren Fussball zu spielen. Die Gäste gilt es nicht zu unterschätzen. Bereits in der letzten Saison hatten wir zuhause Probleme gegen den SC. Die Personallage ist weiterhin angespannt: Hinter dem Einsatz von Rupp und Gall steht ein Fragezeichen." Gästetrainer Benny Scheidler: "Mit Eslarn erwartet uns eine Mannschaft, die genau weiß, wie man Spiele unangenehm gestaltet. Sie sind eingespielt, verfügen über große individuelle Qualität und werden uns von der ersten bis zur letzten Minute alles abverlangen. Genau diese Herausforderung nehmen wir aber mit voller Überzeugung an. Wir haben unter Woche gut gearbeitet, intensiv trainiert und uns akribisch auf dieses Spiel vorbereitet. Jetzt ist es an der Zeit, diese Arbeit auch auf dem Platz zu zeigen. Entscheidend wird sein, dass wir mit Leidenschaft, absoluter Konzentration und dem unbedingten Willen auftreten, jeden Zweikampf anzunehmen und füreinander zu kämpfen. Wenn wir als Mannschaft geschlossen auftreten, unsere Tugenden auf den Platz bringen und an unsere Leistungsgrenze gehen, bin ich überzeugt, dass wir uns für unseren Aufwand belohnen können. Wir freuen uns auf die Aufgabe und werden alles investieren, um die ersten drei Punkte der Saison nach Eschenbach zu holen!"

SVA-Coach Marvin Häffner: "Am Sonntag haben wir in unserem ersten Heimspiel der neuen Saison mit Haidenaab den nächsten unbequemen Gegner vor der Brust. Auf dieses schwere Match werden wir uns in dieser Woche intensiv vorbereiten, darauf hinarbeiten und besprechen, was wir uns dieses Wochenende vornehmen. Wir wollen aber definitiv den in den letzten Wochen erarbeiteten Schwung mitnehmen und uns wieder positiv präsentieren, in der Hoffnung, dass am Ende möglichst viel dabei herauskommt."

ASV-Chefanweiser Michael Kaufmann: "Nach der Auftaktniederlage gegen einen kampfstarken Aufsteiger erwartet uns jetzt gleich dasselbe nochmal. Ich glaube schon, dass wir das Spiel am letzten Wochenende hätten gewinnen können aufgrund der zweiten Halbzeit, da bin ich schon der Meinung, dass wir reifer waren und auch mehr Power hatten. Jetzt gilt es, diese Scharte gleich auszuwetzen und auf jeden Fall mit einem Dreier wieder nach Hause zu fahren, was bekanntermaßen in Altenstadt nicht so einfach ist. Uns erwartet ein sehr unangenehmes Auswärtsspiel, aber ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft gewillt ist, eine Reaktion zu zeigen. Ich habe ziemlich deutliche Worte an die Mannschaft nach dem letzten Spiel gerichtet, weil die gemachten Fehler in der Vorsaison schon mehrfach passiert sind. Daraus wollen wir, ja müssen wir lernen und zwar sofort."

Morgen, 15:15 Uhr TSV Pleystein TSV Pleystein SpVgg Trabitz SpVggTrabitz 15:15 PUSH

TSV-Coach Alex Schön: "Das erste Heimspiel in der Kreisliga ist für uns ein besonderes Spiel, auch weil der große Titelfavorit kommt. Wir haben das erste Spiel gut absolviert und wollen die da gebrachte Leistung nun auch gegen Trabitz bringen. Dass es schwer wird, wissen wir, aber mit der Einstellung der letzten Spiele, der Laufbereitschaft und dem Spaß am Fußball, den die Mannschaft hatte, ist alles möglich. Ich weiß, dass sich meine Jungs auf das Spiel freuen, sie sind richtig heiß. Wir haben gut trainiert und werden uns auf den Gegner gut einstellen und vorbereiten." Trabitz-Teammanager Christian Recht: „Wir freuen uns auf unser erstes Auswärtsspiel der Saison. Der erfolgreiche Auftakt hat uns Selbstvertrauen gegeben, dennoch wissen wir, dass wir uns weiterhin entwickeln und als Mannschaft Schritt für Schritt stabilisieren müssen. Genau daran haben wir in dieser Woche gearbeitet. Mit dem TSV Pleystein erwartet uns ein Aufsteiger, der bereits sein Auftaktspiel gewinnen konnte und nun sein erstes Heimspiel in der neuen Liga bestreitet. Das ist für uns Warnung genug. Wir wissen, dass uns dort eine motivierte Mannschaft erwartet, die ihren Fans zum Heimdebüt sicherlich etwas bieten möchte. Gerade deshalb werden wir die Partie mit höchster Konzentration und der nötigen Demut angehen. Gleichzeitig fahren wir mit großem Selbstvertrauen nach Pleystein. Wir wollen unser Spiel durchsetzen, als geschlossene Einheit auftreten und die Leistung aus dem ersten Spiel bestätigen. Unser Anspruch ist klar: Wir fahren nach Pleystein, um die drei Punkte mitzunehmen. Wir sind überzeugt, dass wir mit der richtigen Einstellung, Leidenschaft und mannschaftlichen Geschlossenheit als Sieger vom Platz gehen können. Personell können wir nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf drei bis vier Spieler steht uns der Kader komplett zur Verfügung."

SVK-Coach Oliver Drechsler: "Ein brutal schweres Auftaktprogram für uns, erst Trabitz, jetzt Tremmersdorf, dann Grafenwöhr. Es steht also der nächste Brocken vor der Tür und dazu sieht es personell nicht besonders gut aus, der ein oder andere wird fehlen aus den unterschiedlichsten Gründen, bei unserem engen Kader ist das natürlich weniger erfreulich. So werden wir hoffentlich wieder Ersatz aus der Zweiten bekommen und einige unserer Älteren werden uns wieder aushelfen. Nichtsdestotrotz wollen wir eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld schicken und zuhause ist natürlich das Ziel, dass wir zumindest einen Punkt behalten. Mehr wäre natürlich top, allerdings müssen wir tatsächlich am Freitag erst einmal schauen, wer zur Verfügung steht." FCT-Coach Robert Schäffler: „Der Sieg im Eröffnungsspiel beim Sportfest war ein gelungener Auftakt und hat der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben. Jetzt wartet mit Kulmain eine schwierige Auswärtsaufgabe auf uns. Dort gab es für uns in den vergangenen Jahren nur selten etwas Zählbares mitzunehmen. Umso wichtiger wird es sein, wieder als geschlossene Mannschaft aufzutreten und an die Leistung aus dem ersten Spiel anzuknüpfen. Dann wollen wir natürlich versuchen, etwas mitzunehmen.“

Henry Schraml, Spartenleiter FCD: "Nach der dummen Niederlage im Derby gegen Tremmersdorf folgt das nächste Derby gegen die SV Grafenwöhr. Nur wenn wir es schaffen, die Leistung von Tremmersdorf - vorallem die in der ersten Halbzeit - zu wiederholen und diese auch in der zweiten Halbzeit zeigen, dann hat man auch gegen einen Meisterschaftskandidaten wie Grafenwöhr eine Chance, zumindest einen Punkt zu holen. Personell ist es eng, man kann nur hoffen, dass die angeschlagenen Spieler wie Marcel Hermann, Marek Ruda, Miro Havel, Alex Mosin Alexander und Ondra Struzka wieder fit sind. Fehlen werden leider Andy Brüderer wegen Knieproblemen und Arbios Tocani wegen Urlaub." SVG-Coach Bobby Bafra: "Wir haben das Spiel gegen Vorbach noch einmal analysiert und sind schon der Meinung, dass der Auftaktsieg - vor allem aufgrund der Dominanz nach der Pause - auch verdient war, auch wenn er in die Rubrik Arbeitssieg fällt. Nun liegt ein richtig geiles Derby vor uns, beide Mannschaft treffen seit vielen Jahren wieder einmal aufeinander. Die Euphorie in Dießfurt wird nach dem Aufstieg groß sein, das Spiel in Tremmersdorf hat gezeigt, welche Qualität der Aufsteiger auch besitzt. Gegen uns wird der FC wieder alles geben, will uns ein Bein stellen, was Cleverneß und Abgezocktheit von uns erfordert. Wir werden viel Ballbesitzphasen haben, müssen unsere Chancen verwerten, dann hoffe ich, dass wir dieses Spiel ziehen. Personell steht mir ein unveränderter Kader zur Verfügung, so dass wir Alternativen besitzen und variieren können während der Partie. Bin guter Dinge, dass wir topfit die wenigen Kilometer zum Derby nach Dießfurt fahren."

FCV-Trainer Manuel Lautner: "Nach unserer Auftaktniederlage in Grafenwöhr stehen wir nun vor unserem ersten Heimspiel gegen Weiden-Ost II, die ja gegen Erbendorf schon überraschten und gewannen. Nicht nur deshalb wissen wir, was auf und zukommt, volle Konzentration ist gefordert. Wir werden definitiv die gleiche Einstellung, die gleiche Laufbereitschaft und den selben Willen brauchen wie in Grafenwöhr, um bestehen zu können. Dazu müssen wir fußballerisch noch eine Schippe drauflegen, um uns Chancen zu erarbeiten, damit wir das Spiel für uns entscheiden können. Wir wollen den ersten Heimdreier, das ist das erklärte Ziel. Dass es nicht leicht wird, ist klar, wir werden aber auf jeden Fall alles dafür tun, die schwere Aufgabe zu lösen." Gästecoach Tim Schlesinger: "Vorbach ist eine sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft, die über sehr viel Erfahrung im Kader verfügt. Defensiv sind sie sich für klare Aktionen keineswegs zu schade und nehmen die spielerische Lösung nicht immer als erste Option. Genau daraus entstehen für sie immer wieder gefährliche Kontersituationen. Wir selbst werden gut vorbereitet sein, auch wenn uns die prognostizierten 30 Grad zu einer Anpassung unserer Spielweise zwingen werden."