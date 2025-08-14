KL Nord: Gleich drei Mal heißt es "it´s Derbytime!"

"Ein Derby ist im Sport ein Wettkampf zwischen zwei meist rivalisierenden Mannschaften aus derselben Region, Stadt oder Gemeinde. Es ist oft mit großer Spannung und einer intensiven Rivalität verbunden." So definiert die KI den Begriff "Derby". Nun, am vierten Spieltag der Kreisliga Nord kommen die Fußballfans gleich an drei Spielorten in den Genuß eines solchen brisanten Duells. Da empfängt Spitzenreiter SpVgg Trabitz (1./9) den noch nicht auf Touren gekommenen FC Tremmersdorf (10./3), der SC Kirchenthumbach (12./3) prallt auf den SC Eschenbach (14./1) und schließlich kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Reuth (6./4) und dem Nachbarn aus Erbendorf (5./4). Favorit hin, Favorit her, diese Duelle entwickeln zumeist eine ganz eigene Dynamik, beziehungsweise haben Derbys ja - wie man sagt - eigene Gesetze. Deshalb lassen wir uns überraschen, wer nach den jeweiligen Partien "Derbysieger, Derbysieger, hey, hey" skandieren kann.

Samstagabend, 18 Uhr, die SpVgg Trabitz und ihre Fans freuen sich auf das nächste einer ganzen Reihe von Nachbarderbys, die auf den Aufsteiger in neuer Umgebung warten. Selbst perfekt in die neue Spielzeit gestartet, sieht die Welt beim Gast ganz anders aus. Während die Truppe des Trainerduos Baier/Käß dort weitergemacht hat, wo sie in der Kreisklasse aufhörte, hinkt der Tabellenvierte der letzten Spielzeit aktuell weit hinter seinen Möglichkeiten hinterher. Wohlwissend, dass der FC über Qualitäten verfügt und zudem angeschlagene Gegner besonders gefährlich sind, strotzt die SpVgg vor Selbstbewußtsein und will den "Platz an der Sonne" mit dem zweiten Heimsieg verteidigen. Bei den Verantwortlichen der Engelmann-Truppe hingegen hofft man darauf, dass gerade beim Ligaprimus der Turnaround gelingt. Hierzu ist allerdings eine erhebliche Leistungssteigerung vonnöten, das steht für jeden im FC-Trikot außer Frage.

"Auf uns wartet jetzt mit Eslarn ein Gegner, der auf Augenhöhe ist und wir deshalb punkten sollten. Allerdings fehlen mir sage und schreibe acht Spieler wegen Urlaub, da bin ich schon froh, wenn ich überhaupt eine Mannschaft stellen kann. Wir haben die Zweite schon verlegt, sie spielt an diesem Wochenende nicht, damit wir überhaupt fünfzehn oder sechzehn Mann für die Erste zusammenbringen. Ist natürlich schwierig alles, hast du doch viele positionsfremde Leute. Wir müssen das Beste daraus machen, hoffen dennoch nicht leer auszugehen bei der für uns weitesten Auswärtsfahrt", so Gästetrainer Oliver Drechsler.

"Nach der saftigen Schlappe gegen Erbendorf wollen wir im Heimspiel wieder besser performen. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir zu harmlos, gegen Kulmain brauchen wir über die volle Distanz eine konzentrierte Leistung, damit für uns etwas Zählbares rausspringt. Wir erwarten einen starken SVK. Nur wenn wir mit Siegeswillen und Ehrgeiz ins Spiel gehen, können wir dem Favoriten ein Bein stellen", sagt TSV-Spielertrainer Peter Rackl.

Einen "gebrauchten Tag" erlebte die Grenzlandelf zuletzt im Erbendorfer Kreinzlstadion. Nun sinnt man gegen den Tabellenelften auf Wiedergutmachung, möchte stark verbessert den ersten Heimdreier der neuen Saison eintüten. Hinter dem Gast liegt ein "brutales" Auftaktprogramm mit Trabitz, Auerbach und Grafenwöhr. Nun reist man fast 75 Kilometer, um bei einem Gastgeber, den man in etwa gleichstark einschätzt, Zählbares ins Heimgepäck zu schnüren. Ob dies bei einer extrem angespannten Personallage klappt, muss man sehen.

"Ich denke die Favoritenrolle ist vor der Partie vergeben, wir spielen beim ungeschlagenen Tabellenführer, der in drei Spielen drei Siege eingefahren hat. Wir präsentieren uns derzeit eher unterdurchschnittlich, machen einfach zu viele Fehler, haben Angst mit dem Ball umzugehen und sind einfach zu wenig kreativ. Will heissen, wir lassen aktuell alles, was spielerisch notwendig ist, ein Stück weit vermissen. Dass meine Mannschaft nicht kämpft, kann ich ihr nicht absprechen. Das dürfte am Samstag allerdings zu wenig sein. Wir müssen wieder zurückkommen zum dominanten und vernünftigen Fußball der letzten Saison, wir müssen uns wieder mehr zutrauen, müssen mutiger sein, vor allem im Spiel nach vorne. Im Defensivverhalten müssen wir die vielen Fehler abstellen. Was den Kader betrifft, bin ich am Überlegen, ob man die ein oder andere Veränderung mal vornehmen müsste. Lassen wir uns mal überraschen, was die Aufstellung in Trabitz betrifft. Fakt ist, dass ein jeder, der dabei ist, zu hundert Prozent motiviert sein muss, sonst holen wir da nichts. Wenn wir das schaffen und wie wir es können, anständig und solide performen, dann ist es schwer, uns zu schlagen. Gelingt uns das nicht, sind wir ein gefundenes Fressen für die Trabitzer", so Gästetrainer Björn Engelmann.

"Wir sind voller Vorfreude auf ein Derby, dass es über viele Jahre nicht mehr gegeben hat. Eines ist klar, mit dem FC Tremmersdorf kommt wieder eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel des vergangenen Jahres beziehungsweise der Jahre davor, eine ganz erfahrene Kreisligamannschaft. Was heißt das nur für uns: Voller Vorfreude, vollen Mutes, aber auch voller Respekt schauen wir auf diesen Samstag und versuchen, unsere Serie um einen weiteren sieg auszubauen", sagt der Trainer des Tabellenführers, Tom Baier.

Mit unterschiedlichen Voraussetzungen gehen die beiden Mannschaften in dieses Match. Hier der Gastgeber, der mit dem Sieg in Tremmersdorf unterstrichen hat, dass mit ihm in dieser Saison erneut zu rechnen ist, wenn die Verteilung der ganz vorderen Plätze ansteht. Und dort die Gäste, die gegen einen der Mitfavoriten aus Grafenwöhr eine beachtliche Vorstellung boten, sich dafür allerdings nicht belohnen konnten. Nun, dass die Bergstädter zuhause nichts anbrennen lassen wollen, ist klar. Und der Gast reist an im Bewußtsein, auch einem favorisierten Gegner Paroli bieten zu können. Sollte dies erneut klappen, möchte man zumindest einen Punkt als Lohn mit nach Hause nehmen. "Nach dem wichtigen Sieg am vergangenen Wochenende gehen wir mit Rückenwind in die neue Trainingswoche, auch wenn uns noch einige angeschlagene Spieler fehlen. Uns erwartet am Sonntag mit Kohlberg ein unangenehmer Gegner, der uns fordern wird. Unabhängig vom Gegner wollen wir uns weiter steigern, unsere Entwicklung weiter vorantreiben, unsere Leistungen der vergangenen Wochen bestätigen und den Fans ein gutes Heimspiel zeigen", sagt Dani Maier, der Coach des SVA. "Am Sonntag geht es für uns zum Auswärtsspiel nach Auerbach – dort wartet uns ein weiterer heißer Aufstiegskandidat der Kreisliga Nord. Nach unserer starken Leistung im letzten Spiel blicken wir selbstbewusst nach vorne und glauben fest daran, auch gegen diesen Gegner bestehen zu können. Unser Ziel ist es, dem SV Auerbach das Spiel so schwer wie möglich zu machen. Wenn wir kämpferisch und konzentriert auftreten, ist mit etwas Glück auch etwas Zählbares drin", erklärt Gästetrainer Lukas Emmerich.

Trotz einer - laut Trainer Bafra - mehr als unbefriedigenden Leistung, hat die SVG aus Kohlberg den vollen Ertrag mitgenommen und bleibt damit in der Spur. Gegen den Tabellennachbarn soll nun nachgelegt werden, um sich im oberen Tabellendrittel einzunisten. In Vorbach ist man mit dem bisher Gezeigten - vor allem schon wegen anhaltenden, extrem angespannten Personallage - sehr zufrieden. Im Bewußtsein, dass die Heimelf von ihrem Coach aufgefordert werden wird, eine erhebliche Leistungssteigerung an den Tag zu legen, reisen die Schramm-Männer in die Garnisonsstadt, um dem Favoriten bestmöglich Paroli zu bieten. Ein Punkt wäre schon eine feine Sache. "Wir haben ja letzte Woche gegen Kohlberg kein berauschendes Spiel gemacht, die Jungs wissen, dass sie etwas gutzumachen haben. Auch wenn wir drei Punkte geholt haben, kann eine solche Leistung nicht unser Anspruch sein, ohne überheblich zu klingen. Mit Vorbach erwartet uns nun ein kampfstarker Gegner, da müssen wir im spielerischen Bereich Lösungen finden. Respekt, dass der FC bei so vielen Ausfällen dennoch immer wieder eine gute Mannschaft auf die Beine stellen kann. Mir fehlen meine drei Lehrer, die in den Ferien halt ihren Urlaub jetzt machen und weiter mein Kapitän. Dennoch ist der Kader groß genug, um gegen Vorbach eine ordentliche Leistung abzuliefern. Wir sind gewappnet, wissen, was uns erwartet und werden die drei Punkte im Sportpark behalten", so ein entschlossener SVG-Chefanweiser Bobby Bafra.

"Nachdem wir letzte Woche Rothenstadt hatten und jetzt mit Grafenwöhr, Auerbach und Trabitz die nächsten Titelanwärter vor der Tür stehen, wissen wir natürlich um die Schwere dieser vier Spiele. Aufgrund unseres guten Starts in die Saison mit fünf Punkten ist trotzdem genug Selbstvertrauen in meiner Mannschaft. Rothenstadt konnten wir mit dem Unentschieden ärgern und dies ist auch unser Ziel in Grafenwöhr. Nachdem ihr Trainer in Kohlberg anscheinend nicht zufrieden war mit der gezeigten Leistung, werden sie auf jeden Fall versuchen, gegen uns ein besseres Spiel zu machen. Grafenwöhr wird auf jeden Fall favorisiert sein. Trotzdem bin ich mir sicher, dass wir in der Lage sind, auch dort einen Punkt zu entführen. Personell müssen wir die Trainingswoche abwarten, ob es ein bißchen besser wird. Es besteht zumindest die Hoffnung, dass zwei bis drei Spieler, die zuletzt verletzt beziehungsweise krank waren, wieder dazukommen. Andererseits müssen wir auch abwarten, ob die drei, die gegen Rothenstadt verletzt raus mussten, spielen können. Letztendlich nehmen wir es, wie es kommt. Ändern können wir es nicht und wir haben zuletzt bewiesen, dass wir trotz der Ausfälle ein unangenehmer Gegner sein können", sagt FCV-Coach Peter Schramm.

Trotz einer über weite Strecken deutlichen Dominanz und auch der Mehrzahl an guten Einschußchancen reichte es für den VfB in Vorbach nur zu einem 2:2. Nun soll dem 2:1 gegen Kohlberg der nächste Heimdreier hinzugefügt werden, wohlwissend, dass man auf eine Mannschaft trifft, die über eine glänzende Moral verfügt, wie das in der "Overtime" per Doppelschlag sichergestellte 3:2 gegen "Dumba" zuletzt bewies. Wie immer, wird der VfB versuchen, zuhause dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken, denn "wir wollen unser Heimspiel unbedingt erfolgreich gestalten", erklärt VfB-Coach Hakan Boztepe kurz und bündig. Das einzige Team in der Starterliste, welches aus dem Regierungsbezirk Oberfranken kommt, reist allerdings in den Weidener Vorort, um nach Zählbarem zu trachten. Der durch den ersten Saisonsieg erarbeitete Schwung soll mitgenommen werden in die Partie beim für seine Heimstärke (letzte Saison zweitbeste Heimbilanz) bekannten Gastgeber. Ein Punkt würde den Mannen um Kapitän Pascal Steeger schon gut zu Gesicht stehen, wie Trainer Michael Kaufmann in seinem ausführlichen Statement erklärt: "Mit Rothenstadt steht uns eine extrem schwer zu überwindende Auswärtshürde bevor. Auf die Tabelle kann man noch gar nichts geben. Das Potenzial bei Rothenstadt ist unstrittig. Ich kann da meinem Kollegen Peter Schramm nur beipflichten, da sind einfach einige Kreisliga-Teams die andere „Rahmenbedingungen“ haben. Ich habe mich bewusst für Kameradschaft und Leidenschaft und „jeder kennt jeden“ entschieden und freue mich immer, wenn sowas am Ende siegt - ohne das andere jetzt zu verteufeln, oder in ein schlechtes Licht rücken zu wollen. Wir werden wieder mindestens drei oder vier Veränderungen in der Startelf vornehmen müssen, aber so ist das eben bei den kleinen Dorfvereinen, die auf ihre Leute zählen müssen. Zumindest ist die Zweite spielfrei, was uns hilft, den Kader voll zu bekommen. Dazu werden wir noch einen A-Jugendlichen zu uns holen müssen. Aber sind wir ehrlich: Das macht doch auch einfach Bock, aus was Kleinem das Maximum rauszuholen und jungen Spielern die Chance geben zu können, weil sie gebraucht werden. Sowas hat einfach einen anderen Wert. Daher stelle ich mich auch nicht hin und jammere, sondern sage, wir werden elf Mann bei Anpfiff auf dem Platz haben, die alles für unsere Farben auf dem Platz lassen werden. Wenn es am Ende für was Zählbares in Rothenstadt reicht, ist es top und umso schöner. Und das ist das Ziel. Dann darf man aber auch nicht - wie letzte Saison - innerhalb von neun Minuten einer Halbzeit das Spiel schon abschenken. Die Jungs dürften also ausreichend gewarnt sein!"

In einer turbulenten Schlußphase wurde dem SCK der schon sicher geglaubte Auswärtsdreier in Haidenaab noch entrissen. In der Hoffnung auf eine Trotzreaktion möchte man nun im Derby auf jeden Fall den zweiten Saisondreier verbuchen, auch wenn - wie auch beim Gegner - eine ganze Reihe von Spielern des Stammpersonals nicht am Platz stehen werden. Nach der Heimniederlage gegen Reuth steht der SCE schon ein wenig unter dem Zwang, punkten zu müssen, um nicht gleich im Keller festzusitzen. So reist man zum Nachbarduell, hofft auf dessen eigene Gesetze und auf mindestens einen Punkt. "Bereits Samstag haben wir zu unserem Kirwawochende Eschenbach zu Gast. Nach der bitteren Niederlage in der Nachspielzeit gegen Haidenaab haben wir wieder etwas gutzumachen. Die Personallage ist dieses Wochenende stark angespannt, da wir verletzungs- und urlaubsbedingt auf viele Stammspieler verzichten müssen. Dennoch werden wir hochkonzentriert in die Partie gehen und versuchen, die ein oder andere Situation cleverer zu lösen, als im vergangenen Spiel", sagt SCK-Coach Andreas Freiberger. "Am Samstag geht’s zum Derby nach Kirchenthumbach. Wir sind tabellarisch zwei Punkte weg und wollen mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen. Definitiv fehlen werden Erik Püttner, Andreas Höller, Daniel Hütter, sowie Ramin Rahimzada, die alle im Urlaub sind. Außerdem fehlt Timo Adler verletzungsbedingt. Es ist ein Nachbarschaftsduell mit hoffentlich vielen Zuschauern, wir freuen uns auf das Spiel", so Gästecoach Muhammet Dal.