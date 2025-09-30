KL: Moosburgerinnen weiter mit weißer Weste – Freising United lässt Punkte liegen

Heißer Zweikampf: Hier nehmen die beiden Unterbruckerinnen Stefanie Pallauf (l.) und Antonia Schmid (r.) eine Moosburgerin in die Mangel. Am Ende jubelte aber der FCM. – Foto: Lehmann

Der FC Moosburg gewinnt das Derby gegen Unterbruck – Freising United lässt zwei Zähler liegen.

Nach dem 2:0-Erfolg über den FCA Unterbruck dürfen sich die Kreisliga-Fußballerinnen des FC Moosburg fortan Derbysiegerinnen nennen. Doch schon am kommenden Freitag hat der FCA im nächsten Landkreisduell die Möglichkeit zur Wiedergutmachung: Dann trifft die Auswahl von Trainer Norbert Mößmer auf die SG Freising United, die am Wochenende in der Nachspielzeit zwei wichtige Zähler einbüßte. Die Partie der Spielgemeinschaft gegen die SG DJK Ingolstadt/Wettstetten endete mit einem 2:2-Unentschieden. SG Freising United – SG DJK Ingolstadt/Wettstetten 2:2 (2:1). An der Torausbeute hat es diesmal nicht gelegen: Gleich mit der ersten Chance brachte sich die Heimmannschaft von Trainer Christoph Bosch in eine sehr gute Ausgangslage und konnte selbst nach dem 1:1-Ausgleichstor der spielerisch etwas überlegenen Gäste zurückschlagen. So netzte Doppeltorschützin Tabea Silberbach nur zwei Minuten später – mit dem zweiten gefährlichen Angriff – zur erneuten Führung ein (40.).

Mit einer unglaublich defensiven Ausrichtung in Halbzeit zwei versuchte Freising United daraufhin, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Letztlich kassierte die Spielgemeinschaft jedoch in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer. „Da denkst du natürlich, dass du zwei Punkte verloren hast“, erklärt Bosch, der angesichts der schwierigen personellen Lage jedoch zugibt: „Mit der Aufstellung hätten wir alle vor dem Anpfiff sicher auch ein 2:2 unterschrieben.“ Bis zum Nachbarschaftsduell am Freitag (19.30 Uhr) in Unterbruck sollte sich die Kadersituation allerdings wieder entspannen, weshalb der 26-Jährige mit seinem Team keinesfalls als Verlierer vom Platz gehen möchte. Tore: 1:0/2:1 Tabea Silberbach (8./40.), 1:1/2:2 Laura Bohlig (38./90.+6). FC Moosburg – FCA Unterbruck 2:0 (1:0). „Gegen Freising muss jetzt ein Dreier her“, fordert hingegen FCA-Coach Mößmer, zumal sein Team aus seiner Sicht beim Derby in Moosburg mindestens einen Zähler verdient gehabt hätte. „Wir haben alles reingeworfen und viel investiert, nur wir belohnen uns einfach nicht.“