KL 2: TSV Allershausen feiert überzeugenden Heimsieg

– Foto: Stephan Schikowski

Der Spieltag hat die Tabellenkonstellation noch einmal verschärft: Finsing bleibt vorne, Allershausen und Kranzberg lauern, während im Kampf gegen den Abstieg fast jeder Punkt über Auf- oder Abstieg entscheidet.

Im Tabellenkeller bleibt es eng. Das Moos-Derby zwischen FC Moosinning II und FC Moosburg brachte keine Entscheidung, sodass beide Teams weiterhin um jeden Zähler kämpfen müssen. Ein gerechtes Unentschieden gab es auch zwischen FC Ampertal Unterbruck und SV Eintracht 60 Berglern, die sich in einer spannenden Partie die Punkte teilten. Für den FC SF Eitting hingegen bleibt die Lage prekär – die deutliche Niederlage in Allershausen verschärft die Abstiegssorgen weiter.

Im oberen Mittelfeld konnte sich TSV Wartenberg auswärts durchsetzen und wichtige Punkte sammeln, während BC Attaching mit einem souveränen Auftritt beim TSV Nandlstadt seine Position im Tabellenmittelfeld festigte.

Der 18. Spieltag der Kreisliga 2 Donau/Isar brachte die Fans erneut ins Grübeln, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Während Tabellenführer FC Finsing im Heimspiel gegen den SC Kirchdorf trotz zahlreicher Chancen nicht über ein torloses Remis hinauskam, nutzte TSV Allershausen seine Gelegenheit und begeisterte auf heimischem Rasen mit einem klaren Erfolg. Auch SV Kranzberg untermauerte seine Ambitionen mit einer starken Vorstellung vor eigener Kulisse und bleibt im Aufstiegskampf voll dabei.

Später Ausgleich bewahrt Unterbruck vor Heimniederlage

Der FC Ampertal Unterbruck und der SV Eintracht 60 Berglern trennten sich am Sonntagnachmittag vor 200 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. In einer abwechslungsreichen Partie brachte Florian Sirtl die Gastgeber bereits in der 10. Minute in Führung. Berglern antwortete noch vor der Pause, als Michael Faltermaier in der 35. Minute ausglich. Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gäste frischer und belohnten sich in der 55. Minute durch Thomas Schmid, der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, mit dem 1:2. Unterbruck drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Matthis Hayer traf in der 90.+1 Minute zum umjubelten 2:2.

Mit diesem Remis klettert der FC Ampertal Unterbruck auf Platz 6 der Tabelle, während SV Eintracht 60 Berglern nun Rang 10 belegt.

Starker Auftritt von Attaching sichert wichtigen Auswärtssieg BC Attaching hat am 18. Spieltag der Kreisliga einen überzeugenden 4:1-Erfolg beim TSV Nandlstadt gefeiert und sich damit in der oberen Tabellenhälfte stabilisiert. Vor rund 100 Zuschauern legten die Gäste früh den Grundstein für den Sieg. Bereits in der 8. Minute brachte Lukas Ederer die Gäste in Führung. Die Hausherren fanden jedoch eine schnelle Antwort: Matthias Koeckeis traf in der 22. Minute zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Pause stellte Lukas Huber mit dem 2:1 für Attaching den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel entschieden die Gäste die Partie innerhalb weniger Minuten. Zunächst erhöhte Franz Gamperl (50.) auf 3:1, nur eine Minute später sorgte David Saamtou Koussetou (51.) für den 4:1-Endstand. Nandlstadt fand daraufhin keine Mittel mehr, um die kompakte Defensive der Gäste ernsthaft zu gefährden. Mit diesem Erfolg klettert BC Attaching auf Tabellenplatz 5, punktgleich mit dem Vierten aus Lengdorf. Nandlstadt rutscht durch die Niederlage auf Rang 13 ab und bleibt damit in der unteren Tabellenregion unter Druck.

Finsing und Kirchdorf trennen sich in zähem Duell torlos In einem kampfbetonten, aber chancenarmen Duell haben sich der FC Finsing und der SC Kirchdorf 1971 am Freitagabend mit einem 0:0-Unentschieden getrennt. 100 Zuschauer sahen eine Partie, die zwar hohe Intensität, aber nur wenige echte Torchancen bot. Die Gastgeber aus Finsing versuchten von Beginn an, das Spiel zu kontrollieren und über die Flügel Druck aufzubauen. Kirchdorf verteidigte kompakt und setzte auf schnelle Konter. Trotz einiger Halbchancen in der ersten Halbzeit gelang es beiden Teams nicht, die gegnerischen Torhüter ernsthaft zu prüfen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Finsing den Druck, doch die Gäste aus Kirchdorf verteidigten diszipliniert. In der Schlussphase wurden die Offensivbemühungen auf beiden Seiten hektischer, doch die letzte Präzision im Abschluss fehlte. Somit blieb es bei einem gerechten torlosen Remis. Durch das Unentschieden behauptet der FC Finsing mit nun 41 Punkten die Tabellenführung. Der SC Kirchdorf 1971 verbessert sich leicht und liegt nach dem 18. Spieltag mit 22 Punkten auf Rang acht.

Allershausen glänzt im Spiel und festigt Rang zwei Der TSV Allershausen hat am 18. Spieltag einen souveränen Heimsieg gegen den FC SF Eitting gefeiert und bleibt damit direkter Verfolger von Spitzenreiter FC Finsing. Vor 200 Zuschauern dominierten die Gastgeber von Beginn an und stellten früh die Weichen auf Erfolg. Bereits in der 24. Minute traf Janis Kratzl zur Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Maciej Machi auf 2:0. Eitting fand kaum ins Spiel und konnte den druckvollen Angriffen der Allershausener wenig entgegensetzen. Nach der Pause machten die Hausherren alles klar: Dario Turkman verwandelte in der 67. Minute zum 3:0, ehe Janis Kratzl mit seinem zweiten Treffer in der 80. Minute den Endstand herstellte. Durch diesen Erfolg klettert der TSV Allershausen auf den zweiten Tabellenplatz mit nun 38 Punkten, während der FC SF Eitting weiter auf Rang 14 verharrt und mit acht Zählern tief im Tabellenkeller steckt.

Später Ausgleich rettet Moosburg einen Punkt Im Derby zwischen dem FC Moosinning II und dem FC Moosburg trennten sich beide Teams am Samstagnachmittag mit 1:1. Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Kreisliga-Duell, das vor allem von disziplinierten Defensivreihen geprägt war. Die Gastgeber gingen nach einer halben Stunde in Führung. Kapitän Manuel Gröber nutzte einen Abpraller im Strafraum und traf präzise zum 1:0 (31.). Moosinning hielt das Ergebnis lange, verpasste es jedoch, in der zweiten Halbzeit die Entscheidung nachzulegen. Moosburg erhöhte zum Ende den Druck und kam kurz vor Abpfiff zum Ausgleich, als Florian Bittner nach einem Eckball in der 89. Minute per Kopf erfolgreich war. Durch das Remis belegt der FC Moosinning II nun mit 20 Punkten Rang 11, punktgleich mit dem Zehntplatzierten SV Eintracht 60 Berglern. Der FC Moosburg rutscht trotz des späten Treffers auf Platz 12 ab und liegt nun mit 19 Zählern knapp vor den Abstiegsrängen.

Wartenberg setzt Ausrufezeichen im Auswärtsspiel Der TSV Wartenberg hat am 18. Spieltag der Kreisliga mit einem 3:1-Auswärtserfolg beim FC Lengdorf wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Die Gäste zeigten sich effektiv vor dem Tor und klettern in der Tabelle auf Rang neun, während Lengdorf nun Vierter bleibt und den Anschluss an die Spitzengruppe verliert. Bereits in der 18. Minute brachte Markus Pöppel Wartenberg nach einem präzisen Angriff in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Bastian Fischer verwandelte nur zwei Minuten später einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Doch die Gäste blieben effizient und stellten in der 26. Minute durch Michael Reischl auf 2:1. Lengdorf drängte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, konnte die kompakte Defensive der Wartenberger jedoch nicht knacken. Kurz vor Schluss entschied Daniel Bauer in der 84. Minute mit dem 3:1 die Partie zugunsten der Gäste. Mit diesem Erfolg verschafft sich der TSV Wartenberg etwas Luft im Tabellenkeller, während der FC Lengdorf auf Platz vier verharrt und den Abstand zu den Aufstiegsrängen nicht verkürzen konnte.