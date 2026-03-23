KL 2: Allershausen siegt knapp – Nandlstadt rutscht in den Abstiegsstrudel Enge Spiele von Matthias Spanrad · Heute, 08:16 Uhr · 0 Leser

Sicherte Allershausen den Dreier: Domenik Baller. – Foto: FuPa

Der TSV Allershausen gewinnt in Wartenberg mit 1:0. Für Nandlstadt wird es nach der zweiten Niederlage in Folge dagegen brenzlig.

TSV Wartenberg – TSV Allershausen 0:1 (0:0). So läuft das eben: Mischt eine Mannschaft oben mit, entscheidet der Favorit meist auch die engen Spiele für sich. Und so war der knappe TSV-Sieg zwar kein Schmankerl, brachte aber dennoch drei wichtige Zähler ein. „Das war schon ein Stück Arbeit heute“, fasste es TSV-Spartenchef Philipp Jordan zusammen, „aber am Ende war’s verdient.“ Denn insbesondere im ersten Durchgang dominierten die Gäste: Janis Kratzl und Alex Holzmaier vergaben beste Chancen. Zudem scheiterte Dario Turkman mit einem Elfer an Wartenbergs Torsteher Yannick Schmidt. Auf der anderen Seite vergab Wartenbergs Michael Reischl eine Großchance. Nach dem Seitentausch folgte die Erlösung: Im Anschluss an einen Einwurf traf Domenik Baller (59.). In der Schlussphase mussten die mitgereisten Anhänger dann aber noch mal zittern, nachdem Dario Turkman nach wiederholtem Foul die Ampelkarte gesehen hatte (73.). In Unterzahl brachte der TSV den knappen Sieg aber ins Ziel.

BC Attaching – FC Lengdorf 0:0. Weiter an einem soliden Auftakt nach der Winterpause werkeln die Vorstadtkicker, die sich am Samstag einen Punkt gegen den FCL verdient hatten. „Unter dem Strich war das Remis gerecht“, fasste es BCA-Coach Stephan Fürst zusammen. „Vielleicht waren wir dem Sieg sogar ein paar Prozent näher.“ So oder so sahen die Zuschauer am Samstag kein hochklassiges Match. Die Attachinger hatten zunächst Vorteile – und etwas Pech: Nach einem zu kurzen Rückpass kam Jonas Sittenauer vor dem Lengdorfer Keeper an den Ball – sein Schuss knallte aber gegen den Pfosten. Nach der Pause hatten dann die Gäste den Torschrei auf den Lippen. Doch Schiedsrichter Noah Breunig entschied nach dem perfekt platzierten Schuss von Maximilian Mayer auf Abseits. Beim BCA dagegen war in den zweiten 45 Minuten etwas die Luft raus, meist kam der letzte Pass nicht mehr an.

FC Finsing – TSV Nandlstadt 2:1 (1:0). Sah’s vor der Winterpause noch ganz gut für die Holledauer aus, wird die Luft für die Nandlstädter Elf nach der zweiten Niederlage in Folge immer dünner. In Finsing schnupperten die Buchberger-Schützlinge zwar an einem Punktgewinn, gegen den routinierten Tabellenführer konnten sie am Ende aber nichts ausrichten. „Mit etwas Glück wäre heute ein Punkt drin gewesen“, fasste es Trainer Andreas Buchberger zusammen. Finsing hatte die Partie zwar unter Kontrolle, brannte aber auch kein Feuerwerk ab. Wobei beim 1:0 Mithilfe der Gäste dabei war: Hatten die Flanken davor allesamt keinen Abnehmer gefunden, bugsierte Sebastian Hollweck eine weitere FCF-Hereingabe ins eigene Tor (23.). Und Finsing blieb nach dem Seitentausch am Drücker und sorgte bald für die Entscheidung: Eine Ecke hatte der TSV noch abwehren können, die erneute Hereingabe von Leo Hölzl drückte Markus Rickhof aber über die Linie (60.). Dennoch wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend: Nachdem Lukas Rohark nach einem Foul an Lukas Rieder im Strafraum Rot gesehen und Johannes Gerlspeck vom Punkt zum 2:1 getroffen hatte (67.), drückte der TSV wie wild. Der Ausgleich wollte dabei aber nicht mehr herausspringen.

SC Moosen – FC Moosburg 4:1 (1:0). Nein, das Spieljahr 2026 läuft noch überhaupt nicht nach Plan für die Bonauer Kicker. Auch in Moosen musste sich die Bittner-Elf am Ende klar geschlagen geben. „Wir waren heute zu ungefährlich“, gab Spielertrainer Florian Bittner hinterher zu, wobei sich die Gäste auch von Schiedsrichter Sean O‘Regan arg benachteiligt gefühlt hatten. Vor allem im ersten Durchgang, als den Moosburgern zwei Treffer wegen einer angeblichen Abseitsstellung aberkannt wurden – „das passt ins Bild“, so Bittner. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der FCM überhaupt nicht ins Match fand und bald hinten lag. Nach einer Ecke stand Tobias Graf am langen Pfosten goldrichtig (9.). Richtig gefährlich wurde Moosen jedoch erst wieder nach dem Wechsel: Dann nutzte Stefan Denk einen Fehler von Bittner eiskalt aus – 2:0 (55.). Doch auch in dieser Situation hatte der Spielertrainer ein Foul an sich gesehen. Er musste kurz darauf verletzt ausgewechselt werden. In der Schlussphase zündete Moosen den Turbo: Maximilian Bauer traf nach einem weiteren Moosburger Ballverlust zum 3:0 (70.), ehe erneut Denk auf 4:0 erhöhte (77.). Der Moosburger Treffer zum 4:1 – ein Fernschuss von Felix Oklmann (84.) – hatte keine größere Bedeutung mehr.