KL 1: Hitzhofen-Oberzell setzt Ausrufezeichen im Topduell

– Foto: Johannes Traub

Während Hitzhofen klar auf Aufstiegskurs bleibt, spitzt sich der Kampf um die Relegationsplätze und gegen den Abstieg weiter zu. Die kommenden Spieltage versprechen Hochspannung in allen Tabellenregionen.

Am Tabellenende meldete sich TV Münchsmünster eindrucksvoll zurück und feierte einen knappen Heimsieg, der die Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt neu entfacht. Ganz anders sieht es für den FC Sandersdorf und TSV Kösching aus: Beide Teams mussten erneut Niederlagen hinnehmen und stecken tief im Tabellenkeller. SV Ingolstadt-Hundszell sammelte dagegen mit einem Auswärtserfolg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Im Mittelfeld sorgte der FC Mindelstetten mit einem knappen Heimsieg für wichtige Punkte und machte einen Schritt Richtung gesichertes Tabellenmittelfeld. TSV Lichtenau und SV Kasing lieferten sich ein spannendes Aufeinandertreffen, das am Ende keinen Sieger fand.

Der 18. Spieltag in der Kreisliga 1 Donau/Isar bot erneut reichlich Dramatik und Emotionen. Spitzenreiter FC Hitzhofen-Oberzell stellte zu Hause seine Klasse unter Beweis und ließ im direkten Duell mit einem Verfolger nichts anbrennen. Auch der SV Denkendorf wahrte mit einem souveränen Auftritt daheim seine Aufstiegschancen und bleibt erster Anwärter auf die Relegation.

Mindelstetten stoppt Hohenwarts Aufstiegsschwung

Der FC Mindelstetten hat am Samstag vor 150 Zuschauern den TSV Hohenwart in einem umkämpften Spiel besiegt und sich in der Tabelle auf Rang zehn verbessert. Hohenwart rutscht nach der Niederlage auf Platz drei ab. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Bereits in der 3. Minute brachte Christoph Riegler sein Team in Führung. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Hohenwart nach der Pause stärker wurde. In der 57. Minute gelang Giuseppe Iapalucci der verdiente Ausgleich.

Die Partie nahm in der Schlussphase Fahrt auf. Zunächst schwächte sich Mindelstetten selbst durch eine Gelb-Rote Karte für Josef Wilhelm in der 68. Minute. Dennoch sorgte Andreas Siegl in der 72. Minute für die erneute Führung. Hohenwart drängte in Überzahl auf den Ausgleich, konnte jedoch keine zwingenden Chancen mehr herausspielen. Mit dem Heimsieg verschafft sich Mindelstetten etwas Luft im Tabellenkeller, während Hohenwart nach der verpassten Gelegenheit den Anschluss an die Spitzenplätze vorerst verloren hat.

Spannendes Spiel endet mit Punkteteilung TSV Lichtenau und SV Kasing trennten sich am Sonntag vor 140 Zuschauern in einer umkämpften Partie mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz früher Unterzahl gelang es den Gastgebern, einen späten Ausgleich zu erzwingen und so die Serie an Heimspielen ohne Niederlage zu wahren. Bereits in der 3. Minute musste der TSV einen Rückschlag hinnehmen: Fabian Christl sah nach einem harten Einsteigen die Rote Karte. Dennoch brachte Fabian Pöhlmann die Lichtenauer kurz nach dem Seitenwechsel in Führung (49.). Der SV Kasing drehte die Begegnung innerhalb von zwölf Minuten durch Treffer von Sanser Calik (61.) und Christoph Noll (73.) zu seinen Gunsten. Doch die Gastgeber antworteten: Alexander Winkler erzielte in der 79. Minute das viel umjubelte 2:2. In der Schlussphase sah Bastian Wagner noch die Gelb-Rote Karte (90.), doch Kasing konnte die Überzahl nicht mehr nutzen. Mit dem Remis behauptet sich der TSV Lichtenau auf Rang 5 der Tabelle (31 Punkte), während der SV Kasing nun auf Platz 9 liegt (23 Punkte).

Menning triumphiert im Spiel mit dominanter Vorstellung SV Menning setzte am Sonntag ein Ausrufezeichen im Heimspiel gegen den TSV Kösching und gewann souverän mit 4:0. Schon in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für den klaren Erfolg. In der 23. Minute brachte Philip Wolfsfellner den SVM mit einem präzisen Abschluss in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Moritz Mühlrath per Foulelfmeter auf 2:0 (41.). Mit dem Pausenpfiff sorgte erneut Philip Wolfsfellner (45.+2) für die komfortable 3:0-Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Menning tonangebend. Simon Wolfsfellner stellte in der 53. Minute den Endstand her. Kösching fand über die gesamte Spielzeit kaum Mittel gegen die kompakte Defensive und druckvolle Offensive der Gastgeber. Durch den Erfolg klettert der SV Menning auf Tabellenplatz 6, während der TSV Kösching weiterhin das Schlusslicht der Liga bildet und nun auf Rang 14 verharrt.

Denkendorf festigt Platz zwei Der SV Denkendorf hat am Sonntag seine Heimstärke erneut unter Beweis gestellt und den SV Karlskron souverän besiegt. Die Gastgeber setzten sich mit 2:0 durch und untermauern damit ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen. Von Beginn an übernahm Denkendorf die Spielkontrolle und belohnte sich früh. In der 20. Minute traf Marius Heß zur verdienten Führung. Karlskron versuchte, über Konter ins Spiel zu kommen, blieb aber im letzten Drittel zu harmlos. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmte Denkendorf das Geschehen. Ein weiterer Treffer von Marius Heß in der 77. Minute sorgte für die Vorentscheidung. Karlskron fand keine Mittel mehr, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Mit dem Sieg klettert der SV Denkendorf auf Rang zwei der Tabelle und hält Anschluss an die Spitze. Der SV Karlskron bleibt nach der Niederlage auf Platz zwölf und steckt weiter tief im Abstiegskampf.

Hundszell siegt auswärts und verschärft Sandersdorfs Krise Der SV Ingolstadt-Hundszell hat beim FC Sandersdorf einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und damit seine Position im Tabellenmittelfeld gestärkt. Vor 120 Zuschauern brachte Manuel Wittmann die Gäste bereits in der 12. Minute in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Manuel Wittmann in der 48. Minute auf 2:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung. Sandersdorf fand offensiv nur selten ins Spiel und blieb über weite Strecken harmlos. Hundszell kontrollierte das Geschehen und ließ defensiv kaum etwas zu. Mit dem Erfolg klettert der SV Ingolstadt-Hundszell auf Rang 8 der Tabelle, während der FC Sandersdorf mit nur 9 Punkten auf dem 13. Platz verharrt und weiterhin tief im Abstiegskampf steckt.

Hitzhofen-Oberzell setzt Ausrufezeichen im Topspiel FC Hitzhofen-Oberzell hat im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellennachbarn VfB Eichstätt II seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Vor heimischem Publikum gelang ein 3:1-Erfolg, der die Gastgeber an der Tabellenspitze weiter festigt, während Eichstätt II auf Rang vier zurückfällt. Die Partie begann furios: Bereits in der 4. Minute brachte Nico Seitz den FC Hitzhofen-Oberzell in Führung. Die Gäste antworteten schnell, als Samuel Schmid per Foulelfmeter in der 16. Minute den Ausgleich erzielte. In einer umkämpften ersten Halbzeit sorgte Alexander Thomas (42.) mit einem präzisen Abschluss für die erneute Führung der Gastgeber. Nach der Pause blieb die Begegnung intensiv, vor allem nachdem Jonas Greth in der 63. Minute nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah. Trotz Unterzahl verteidigte Hitzhofen-Oberzell leidenschaftlich und setzte in der 88. Minute durch Dominik Dirr den entscheidenden Treffer zum 3:1. Mit nun 46 Punkten behauptet der FC Hitzhofen-Oberzell souverän den ersten Tabellenplatz. Der VfB Eichstätt II bleibt bei 33 Punkten und rutscht auf den vierten Rang ab.