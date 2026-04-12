KK4: Milbertshofen überrollt Bosna - M-Ost setzt Ausrufezeichen

– Foto: Sascha Hecken

Damit bleibt der Aufstiegskampf zwischen Akgüney Spor, Thalkirchen und München-Ost hochspannend, während Bosna und die Sportfreunde München im Tabellenkeller weiter unter Druck stehen. Der 20. Spieltag zeigt deutlich: Sowohl an der Spitze als auch im Kampf um den Klassenerhalt wird bis zum letzten Spieltag alles offen bleiben.

Am Nachmittag wurde es noch einmal spannend. Akgüney Spor München entschied ein packendes Duell gegen den TSV Turnerbund München knapp für sich und behauptete damit die Tabellenführung. Parallel setzte TSV München-Ost ein beeindruckendes Ausrufezeichen und ließ SV München Laim keine Chance.

Am Mittag sahen die Zuschauer in Solln ein wildes Torfestival, bei dem am Ende beide Teams mit einem Unentschieden leben mussten. Währenddessen sorgte Milbertshofen bei Bosna i Hercegovina für klare Verhältnisse und bewies, dass das Team weiterhin die Topplätze im Blick behält.

Der 20. Spieltag der Kreisklasse 4 München hielt reichlich Drama und Tore bereit. Schon am Samstag eröffnete TSV 1860 München IV den Spieltag, konnte die SpVgg Thalkirchen jedoch nicht stoppen. Die Gäste nutzten ihre Möglichkeiten kaltschnäuzig und nahmen drei wertvolle Punkte mit. Am Sonntagmorgen setzte Hertha München ein Ausrufezeichen gegen die Sportfreunde München und machte die Heimstärke deutlich. Fast zeitgleich lieferte sich SC München ein intensives Kräftemessen mit Pullach II, das am Ende keinen Sieger fand.

Milbertshofen dreht turbulentes Auswärtsspiel

In einer torreichen Partie setzte sich der TSV Milbertshofen auswärts beim FC Bosna i Hercegovina München 1993 klar durch. Vor 40 Zuschauern entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel, in dem die Führung mehrfach wechselte. Die Gäste gingen früh in Führung, als Ilker Özcan in der 15. Minute traf. Die Antwort des Gastgebers ließ nicht lange auf sich warten: Mirza Dzafic verwandelte in der 28. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich und brachte sein Team nur drei Minuten später mit seinem zweiten Treffer sogar in Führung.

Milbertshofen reagierte jedoch unmittelbar. Maximilian Lauter glich in der 37. Minute aus und drehte die Partie nur zwei Minuten später zugunsten der Gäste. Nach der Pause kontrollierte der TSV das Spielgeschehen und baute die Führung aus: Ilker Özcan erhöhte in der 72. Minute, Maximilian Lauter schnürte in der 75. Minute seinen Dreierpack. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Georgios Kessissis. Mit einer starken Offensive und effizienter Chancenverwertung belohnte sich Milbertshofen am Ende mit einem deutlichen Auswärtserfolg.

SV Akgüney Spor dreht packendes Stadtduell Im Münchner Stadtderby zwischen dem SV Akgüney Spor München und dem TSV Turnerbund München entwickelte sich am Sonntagnachmittag ein spannendes Spiel vor 40 Zuschauern. Die Gäste erwischten dabei den besseren Start, als Leon Bauer bereits in der 4. Minute zur Führung traf. Der SV Akgüney Spor fand erst gegen Ende der ersten Hälfte ins Spiel zurück und kam durch Lamine Alassani in der 39. Minute zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel setzte der TSV Turnerbund erneut ein Ausrufezeichen: Leonhard Maier brachte seine Mannschaft in der 60. Minute mit 2:1 in Führung. Doch die Gastgeber zeigten Moral. Luca Geiling gelang in der 72. Minute der Ausgleich, bevor Gorra Tambwe Kalunga mit einem späten Treffer in der 85. Minute den viel umjubelten Sieg klarmachte. Durch diesen Erfolg übernimmt der SV Akgüney Spor München mit nun 46 Punkten wieder die Tabellenführung. Der TSV Turnerbund München fällt nach der Niederlage auf Platz 7 zurück.

Hertha München dominiert Stadtduell Im Münchner Stadtderby setzte sich der FC Hertha München 1922 klar gegen den FC Sportfreunde München durch und sicherte sich damit wichtige Punkte im Tabellenkeller. Die Gastgeber begannen druckvoll und gingen früh in Führung: Tufan Azünlü traf in der 15. Minute zum 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte erneut Tufan Azünlü mit einem präzisen Abschluss auf 2:0. In der zweiten Halbzeit kontrollierte Hertha das Geschehen und ließ kaum Chancen für die Sportfreunde zu. Nach gut einer Stunde entschied Jannis Ludwig die Partie endgültig, als er in der 65. Minute zum 3:0 traf. In der Nachspielzeit krönte Tufan Azünlü mit seinem dritten Treffer (90.+1) die starke Vorstellung der Hausherren. Durch den klaren Heimsieg klettert der FC Hertha München 1922 mit nun 26 Punkten auf Rang 8 der Tabelle. Der FC Sportfreunde München bleibt mit 9 Punkten Tabellenletzter und steckt weiterhin tief im Abstiegskampf.

Später Ausgleich sichert Punkt für SC München Vor 50 Zuschauern trennten sich der SC München und der SV Pullach II in einer spannenden Begegnung 2:2. Beide Teams zeigten eine engagierte und temporeiche Partie, die bis zum Schlusspfiff offen blieb. Der SC München erwischte den besseren Start und ging in der 20. Minute durch Noah Englmann in Führung. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken. Nur sechs Minuten später traf Hugo Nunes Urban zum Ausgleich. Nach der Pause drehte der SV Pullach II die Partie: Leonhard Mayerfoels erzielte in der 55. Minute das 1:2. Doch die Antwort der Hausherren folgte umgehend – nur eine Minute später markierte Marc Engelhardt das 2:2. In der Schlussphase drängte der SC München auf den Sieg, fand aber keine Lücke mehr. Durch das Unentschieden bleibt der SC München nun auf Rang 4, während der SV Pullach II mit einem Spiel weniger auf Platz 11 verharrt.

Thalkirchen setzt Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen Die SpVgg Thalkirchen hat im Spitzenspiel bei TSV 1860 München IV ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauert. Vor 100 Zuschauern starteten die Gäste engagiert und gingen kurz vor der Pause durch Raphael Schiermoch (42.) in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel drängten die Löwen auf den Ausgleich, der schließlich durch Manasse Luka Mbimbu gelang. Doch Thalkirchen ließ sich davon nicht beirren. In der Schlussphase nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent: Kevin Heck traf in der 78. Minute zur erneuten Führung, ehe Ahmet Kamis in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte. Mit diesem Sieg klettert die SpVgg Thalkirchen auf den zweiten Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter SV Akgüney Spor München. TSV 1860 München IV bleibt nach dieser Niederlage auf Rang neun und muss sich nun nach unten orientieren, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

Dramatischer Schlagabtausch in Solln endet ohne Sieger Vor 30 Zuschauern lieferten sich der TSV München-Solln II und der BSC Sendling München ein packendes Duell, das bis zur letzten Sekunde Spannung bot. Bereits in der 11. Minute brachte Moritz Elsässer die Hausherren in Führung, ehe Mohsen Hessari nur vier Minuten später zum 1:1 ausglich. Kurz vor der Pause stellte Luca Benthien auf 2:1 für Solln. Nach dem Seitenwechsel drehte Sendling die Partie binnen zwei Minuten: Zunächst traf Noah Kouevi (56.), anschließend erneut Mohsen Hessari (57.) zum 2:3. Doch der TSV bewies Moral und kam in der Nachspielzeit durch Manuel Dressel (90.+5) noch zum vielumjubelten Ausgleich. In der Tabelle verbessert sich BSC Sendling München auf Rang 6, während der TSV München-Solln II mit dem Punktgewinn auf Platz 12 klettert.