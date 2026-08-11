KK: West-Vize SV Neusorg veranstaltet ein 10:1-Torfestival

Quasi ein Scheibenschiessen veranstaltete der SV Neusorg (in Schwarz) beim 10:1-Kantersieg gegen den SV Wildenreuth. – Foto: Creativ-Action.de

Am 3. Spieltag der Kreisklassen im Kreis Amberg/Weiden sticht in den insgesamt 21 Partien ein Spielergebnis besonders heraus: Auf dem Sportplatz an der Steinwaldstrasse in Neusorg erlebten die Fans beim 10:1 ihres in der Kreisklasse West beheimateten Sportvereins gegen den SV Wildenreuth ein Schützenfest, die schwarz-weisse Tormaschine überrollte den überforderten Gast geradezu. Ein Dreierpack, drei Zweierpacks und ein weiteres Tor sorgten für das Waterloo, welches dem aktuellen Schlußlicht beim letztjährigen Vizemeister bereitet wurde.

Blicken wir auf die Teams, die sich nach drei Runden über das Einfahren der maximal möglichen neun Punkte freuen dürfen: Da verteidigte im Westen die SG Seugast/Freihung ihre Tabellenführung (1./9-1:0 in Mantel), punktgleich rangiert der SC KIrchenthumbach (2./9 - 3:1 in Hahnbach) auf der 2. Und auch im Süden behauptete der Spitzenreiter seine Position, der SV Köfering (1./9 - 4:2 in Neukirchen) bleibt weiter in der Spur. Hingegen musste der bisherige Primus des Ostens, die DJK Weiden (4./6), nach einer 0:1-Niederlage in Kohlberg (11./3) den Ligathron verlassen. Platz genommen hat nun dort der "Liganewcomer" SG TSV Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen St. Chr. (1./9), der das Match bei der bis dahin ebenfalls eine weiße Weste besitzenden SpVgg Windischeschenbach (5./6) mit 3:1 gewann. Über einen gelungenen Saisonauftakt darf sich auch die SpVgg Pirk (2./9 - 5:2 in Altenstadt/VOH) freuen, die ebenfalls neun Zähler in ihrem Punktesack verstaut hat. Kreisklasse Ost

In den Höhen des Klassements also die SG Waidhaus und die SpVgg Pirk punktgleich an der Tabellenspitze, im Tabellenkeller fristen mit dem SV Altenstadt/VOH (14./1) und der DJK Neustadt (13./1) zwei Mannschaften ihr Dasein, die noch kein Erfolgserlebnis in der neuen Saison feiern durften, sie haben jeweils nur einen Zähler am Konto. Davor rangieren gleich fünf Mannschaften mit jeweils drei Punkten, dabei die SpVgg Vohenstrauß II, der SV Kohlberg und die SG Plößberg, die den ersten vollen Ertrag einfahren konnten.

Tore: 0:1 Rene Bauer (22.), 1:1 Christoph Schmidkonz (40.), 2:1 Nico Haid (45.) - Schiedsrichter: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 126

Tore: 1:0 Marcello Brenner (32.), 1:1 Klaus Moucha (38.), 2:1 Michael Hilburger (45.+3), 3:1 Lukas Zielbauer (78.) - Schiedsrichter: Dominik Ruppert - Zuschauer: 90

In einer Partie, die über weite Strecken kämpferische Höhepunkte besaß und in der sich die Protagonisten immer wieder harte Zweikämpfe lieferten, behielt die Heimelf knapp, aber verdient die Oberhand. Die in den letzten Wochen stark auftrumpfenden Gäste brachten ihre Qualitäten zu wenig auf den Platz, ihre gefürchtete Offensive wurde von den SVK-Abwehrspielern bestens beschattet. Kohlberg hingegen fightete um jeden Zentimeter, belohnte sich mit dem "Tor des Tages" für eine starke Vorstellung und landete damit den erhofften ersten Saisondreier. SVK-Coach Eugenio Wild: "Enorm wichtig war der Sieg gegen Weiden, es war ein Spiel mit Derbycharakter, viele Zweikämpfe, einige hitzige Szenen. Aber nur so kommst du in ein Spiel, das haben wir die ersten zwei Spiele vermissen lassen. Ab der ersten Sekunde waren wir da, haben die Zweikämpfe angenommen, bis zum Schluss durchgeführt und meist gewonnen. Zudem haben wir die starke Offensive der Weidener im Griff gehabt und nichts zugelassen. Außerdem haben wir uns auch drei gute Tormöglichkeiten herausgespielt, die aber Gästetorhüter Hecht super pariert hat - ein gehaltener Elfmeter eingerechnet. Mit einem dezimierten Kader und drei Spielern aus den Alten Herren - zwei mussten von Beginn an ran -muss ich da meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen, insbesondere den drei Spielern, die alles mit ihrer Erfahrung und Ruhe sehr gut gemacht haben. Mit einem absoluten Willen und Kampf haben wir uns das 1:0 auch verdient. Bei einem unglücklichen Aufprall nach einem Luftkampf mit einem meiner Spieler hat sich Strohbach ja verletzt, ich hoffe, dass ihm nichts Schlimmeres passiert ist, wünsche ihm auf diesem Wege gute Besserung und alles Gute." Gästetrainer Rico Friese: "Ich würde gerne von einem Kreisklassen-Fußballspiel berichten, nur muss ich sagen, dass ich heute alles gesehen habe, nur nicht das. Es war gerade in Halbzeit eins ein Hauen und Stechen, dabei vieles mehr als grenzwertig. Der Platz wie eine Betonplatte, ein Schiri der überall war, nur nicht auf Höhe des Spiels und eine DJK-Elf, die heute an sich selbst gescheitert ist, scheinbar war das Ego einfach zu hoch nach zwölf starken Partien in den letzten acht Wochen. Kohlberg hat sich das heute redlich verdient, sie wollten diesen Sieg um jeden Preis, somit auch ein fairer Glückwunsch an alle." Tor: 1:0 Dominik Bredow (72.) - Schiedsrichter: Siegmund Weber - Zuschauer: 55 - Besonderes Vorkommnis: SV Kohlberg vergibt Foulelfmeter (33.)

Tore: 0:1 Christian Greiner (21.), 1:1 Jonas Fritsch (30.), 2:1 Tobias Gruber (40.), 3:1 Quirin Schmidt (41.), 4:1 Felix Fritsch (60.), 5:1 Felix Volkmer (73.), 5:2 Thomas Fukerider (86./Strafstoß) - Schiedsrichter: Hubert Born - Zuschauer: 100 - Besonderes Vorkommnis: Patrick Michl (Neustadt) vergibt Foulelfmeter (15.)

Tore: 0.1 und 0:2 Alexander Kosnowski (33./39.), 0:3 Manuel Fleischmann (50.), 1:3 Nikolas Haberkorn (55.), 2:3 Sebastian Kurzka (64.), 2:4 Manuel Fleischmann (84.), 2:5 Nico Krebs (90.+2) - Schiedsrichter: Ulrike Schraml - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Fabian Quast (26.), 2:0 Maximilian Kaufmann (33.), 2:1 Morittz Friedl (45.+1), 3:1 Fabian Quast (49.), 4:1 Sabin Babeanu (51.), 4:2 Moritz Friedl (52.), 5:2 Simon Heisig (66.), 6:2 Konstantin Uhl (71.), 7:2 Julian Deubzer (75.) - Schiedsrichter: Timmy Joe Schlesinger - Zuschauer: 100

Lagen die Spielanteile in dieser engen und spannenden Auseinandersetzung in Halbzeit 1 eher auf Seiten des Gastgebers - die Führung war verdient, auch wenn die Gäste ihre Momente hatten - übernahm der Aufsteiger nach der Pause die Spielführung. In der Crunchtime setzten die Gäste dann noch zwei Nadelstiche, Zaid Khalaf avancierte mit seinem Doppelpack in den Schlußminuten zum Matchwinner für die SG, die nun als neuer Tabellenführer grüßt. SpVgg-Coach Andreas Kische: "Eine ausgeglichene und kampfbetonte Partie mit dem glücklicheren Ende für Waidhaus - ich denke, das beschreibt es ganz gut. In den ersten Minuten hatte die SG einen Hochkaräter, welchen wir auf der Linie klären konnten. Danach hatten wir besser ins Spiel gefunden und waren die aktivere Mannschaft. Müssen vor der Halbzeit zwingend das 2:0 machen, was uns leider aber nicht gelang. In der zweiten Halbzeit dann ein anderes Bild. Dass die SG mit ihren spielstarken Spielern aus dem Nachbarland nochmal Gas geben würde, war uns klar, jedoch kamen wir nicht so richtig in die zweite Halbzeit. Das 1:1 war dann folgerichtig. Chancen gab es dann noch auf beiden Seiten. Hier nutzte die SG kurz vor Schluss eine - davor hatten wir den Siegtreffer auf dem Fuß - und kam so auf die Siegerstraße. Glückwunsch nach Waidhaus." Gästetrainer Fabian Wirth: "Wieder wichtige drei Punkte für unser Ziel, den Klassenerhalt. In einer insgesamt schwachen ersten Halbzeit haben wir zwei Bretter, die wir liegen lassen. Ansonsten kam von uns allerdings zu wenig im ersten Abschnitt. Windischeschenbach, durchgehend mit langen Bällen agierend, war durchaus torgefährlich in Halbzeit eins mit dieser Taktik und machte nach einem Durcheinander nach einer Ecke die Führung. Meine Mannschaft war zu viel mit dem Schiedsrichter und der gegnerischen Ersatzbank beschäftigt, als mit dem eigenen Spiel. In Halbzeit zwei dann ein völlig anderes Gesicht meiner Mannschaft. Wir sind in unsere Pressingmomente gekommen und haben das Spiel übernommen. Verdienter Ausgleich dann und am Ende auch ein verdienter Sieg aufgrund der starken zweiten Hälfte. Wir sind gut angekommen in der Kreisklasse, wir wissen aber auch, wie wir diese Erfolge einzuordnen haben." Tore: 1:0 Monday Dario (21.), 1:1 Pavel Jarina (50.), 1:2 und 1:3 Zaid Khalaf (87./90.) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 100 Kreisklasse Süd Kreisligaabsteiger SV Köfering also auf der Pole, punktgleich - also bislang ebenfalls mit dem maximalen Ertrag aus drei Partien - rangiert die Ammerthaler Bayernligareserve nach dem knappen 3:2 gegen den SV Kauerhof auf der 2. Am unteren Ende des Klassements mit noch keinem Zählbaren auf dem Konto befinden sich Aufsteiger FSV Gärbershof und die SG Utzenhofen/Kastl, sie blicken nach drei Runde auf einen wenig zufriedenstellenden Start in die neue Spielzeit zurück.

Tore: 0:1 Nicolai Fuchs (9.), 1:1 Michael Graf (52.), 1:2, 1:3 und 1:4 Thomas Rubenbauer (57./85./90.+2) - Schiedsrichter: Andy Jakesch - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Eric Heilman (5.), 1:1 Florian Engelhardt (7.), 2:1 und 3:1 Alexander Kloos (23./90.), 4:1 Johannes von Scholz (90.+2) - Schiedsrichter: Jonas Friesen - Zuschauer: 79

Tor: 1:0 Nico Dierschedl (3.) - Schiedsrichter: Adrian Kohn - Zuschauer: 49

Tore: 1:0 Kevin Ebl (22.), 1:1 Maximilian Grundler (50), 1:2 Tobias Hüttner (58./Strafstoß), 2:2 Fabian Strobl (66.), 3:2 Florian Haller (88.) - Schiedsrichter: Hubert Stigler - Zuschauer: 100

Schon zur Halbzeit stand das Endergebnis fest in dieser Partie, die die Gäste durch einen späten Doppelschlag kurz vor dem Pausentee in ihre Richtung drehen konnten. Im zweiten Spielabschnitt sollten dann keine Treffer mehr fallen, letztlich nutzten die cleveren Gäste Unzulänglichkeiten des FCN eiskalt aus und landeten damit den dritten Sieg im dritten Spiel in neuer Umgebung. FCN-Coach Maximilian Witzel: "Ähnlich wie schon beim Spiel letzte Woche, war es eine absolut vermeidbare Niederlage in einem ausgeglichenen Spiel. Eigentlich ging das Spiel gut für uns los mit einer frühen Führung, aber auch wie letzte Woche gab uns das keine Sicherheit. Wir kassieren vier Gegentore durch vier individuelle Fehler, das war dann in der Summe einfach zu viel, um in der zweiten Halbzeit nochmal ranzukommen. Natürlich ist das sehr ärgerlich, wenn man so die Spiele verliert, wie wir sie aktuell verlieren. Aber es hilft ja nichts, wir müssen weiter arbeiten, die Fehler, die wir machen, abstellen und dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen." Gästespielertrainer Simon Heller: "Die Vorzeichen waren aufgrund von Verletzungen, Urlaub und weiteren privaten Verpflichtungen alles andere als einfach. Unser gesamter Kader musste eng zusammenrücken, um für die erste Mannschaft eine entsprechende Mannschaftsstärke inklusive Bank stellen zu können. Bedauerlicherweise bedeutete das, dass wir das nahezu zeitgleich angesetzte Spiel unserer Zweiten absagen mussten – eine Entscheidung, die uns definitiv nicht leichtgefallen ist. Trotz der angespannten Personalsituation haben wir die Aufgabe in Neukirchen konzentriert angenommen. Offensiv waren wir erneut sehr präsent und konnten insbesondere mit dem Doppelschlag vor der Pause auf 4:2 die Partie in unsere Richtung lenken. In der zweiten Hälfte haben wir das Ergebnis stabil und geschlossen nach Hause gebracht. Als Trainerteam sind wir natürlich sehr zufrieden, nach drei Spielen die volle Ausbeute geholt zu haben. Am kommenden Freitag treffen nun zwei Mannschaften aufeinander, die sehr gut aus der Sommerpause gekommen sind, stark in die Saison gestartet sind und daraus bisher den größten Ertrag mitnehmen konnten. Trotzdem stehen wir noch ganz am Anfang der Saison. Für uns geht es deshalb vor allem darum, mit den personellen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, erneut eine stabile und geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz zu bringen." Tore: 1:0 Timo Bielesch (10.), 1:1 Houshiar Darwich (11.), 1:2 Daniil Chaika (23.), 2:2 Timo Bielesch (31.), 2:3 Daniil Chaika (44.), 2:4 Simon Heller (45.) - Schiedsrichter: Gerhard Lederer - Zuschauer: 191

Acht Tore - den Fans im Gemeinde-Derby wurde einiges geboten. Die Gäste lagen dabei grundsätzlich in Front, doch die Heimelf gab sich in keiner Sekunde geschlagen und arbeitete sich immer wieder heran. Am Ende behielt der ASV die Oberhand, der TSV zeigte jedoch eine sehr gute Moral und kann auf das Gezeigte in den kommenden Partien aufbauen. TSV-Trainer Donald Jakob: "Uns war von Anfang an bewusst, dass uns mit dem Kreisligaabsteiger ein starker Gegner erwartet und durch den Derbycharakter zusätzlich besondere Spannung in der Partie liegt. Wir kommen gut ins Spiel und haben bereits in den ersten fünf Minuten eine gute Möglichkeit, um in Führung zu gehen, nutzen diese aber leider nicht konsequent genug. Danach war es zunächst ein gegenseitiges Herantasten, ehe Haselmühl kurz vor der Halbzeit durch eine gute Aktion etwas aus dem Nichts mit 1:0 in Führung geht und wenige Minuten später noch auf 2:0 erhöht. Das war natürlich bitter für uns. Wir kommen gut aus der Kabine und schaffen den Anschluss, müssen dann aber kurze Zeit später das 1:3 hinnehmen. Danach entwickelt sich ein richtiges Derby mit offenem Schlagabtausch. Wir kommen erneut auf 2:3 heran, Haselmühl erhöht wieder auf 2:4 und wir geben uns mit dem 3:4 erneut nicht geschlagen. Leider schwächen wir uns anschließend mit einer unnötigen Gelb-Roten Karte selbst und müssen die letzten rund 20 Minuten in Unterzahl bestreiten. Wir haben trotzdem bis zum Schluss versucht, auf den Ausgleich zu gehen. Dadurch ergeben sich natürlich Räume, und in der 93. Minute laufen wir noch in einen Konter und kassieren mit dem Schlusspfiff das 3:5. Unterm Strich war es ein torreiches und intensives Gemeinde-Derby, in dem wir leider ohne Ertrag bleiben. Wir haben uns aber mehrfach zurückgekämpft und bis zum Schluss alles versucht. Jetzt gilt es, die Partie abzuhaken und am kommenden Wochenende wieder zu punkten." Gäste-Übungsleiter Dominik Schuster: "Offensiv haben wir das richtig stark gemacht. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und fünf Tore erzielt – das spricht für unsere Qualität nach vorne. Defensiv machen wir aber noch zu viele Fehler. Daran müssen und werden wir arbeiten. Auch weil die Kümmersbrucker nie aufsteckten und uns immer wieder forderten kommt dann so ein Ergebnis zustande. Am Ende war es aber ein verdienter Sieg für meine Mannschaft." Tore: 0:1 und 0:2 Daniel Ibler (36./41.), 1:2 Jose Sanchez Torres (45.+2), 1:3 Contrill Smith (59.), 2:3 Florian Paa (63.), 2:4 Matthias Schmidt (64.), 3:4 Florian Paa (71.), 3:5 Adrian Meier (90.+3) - Schiedsrichter: Markus Schindler - Zuschauer: 181 - Platzverweis: Gelb-Rot für Dominik Greiler (Kümmersbruck/73.)

Tor: 1:0 Jonas Forster (90.+1/Strafstoß) - Schiedsrichter: Alexander Nistschuk - Zuschauer: 50 Kreisklasse West Seugast und "Dumba" also im Gleichschritt ganz vorne, dahinter zwei Teams, die am Wochenende mit Kantersiegen ihre Ambitionen unterstreichen konnten. Wie erwähnt legte der SV Neusorg (3./7) dem SV Wildenreuth (14./0) gleich zehn "Eier" ins Nest, aber auch der SVSW Kemnath (4./7) haute kräftig auf die Pauke, gewann er doch das Nachbarderby bei der DJK Ebnath ebenfalls hoch mit 7:1. Ebenfalls sieben Zähler weist Liganeuling SV Waldeck (5./7 - 3:1 gegen die Germania) auf, der sich eine Etage höher über einen gelungenen Saisonstart freuen darf. Schauen wir noch ganz nach unten auf der Tabelle: Dort wartet der SV Wildenreuth noch immer auf den ersten Punktgewinn, das Torverhältnis von 1:17 nach drei Partien zeigt auch, dass die Bayer-Truppe die Frühphase der Saison alles andere, als erfreulich gestalten konnte.

Verdient behielt der Aufsteiger gegen die Gäste aus der Vilsstadt die Oberhand und konnte sich über den zweiten Dreier in neuer Umgebung freuen. Mit zwei Treffern in der Schlußphase belohnte sich die Sollfrank-Elf für eine couragierte Vorstellung, während bei der Germania deutlich wurde, dass spielerisch noch Luft nach oben ist. SVW-Coach Michael Sollfrank: "Mit Germania Amberg erwartete uns ein für uns bislang unbekannter Gegner. Unabhängig davon war uns klar, dass wir uns insbesondere in der Chancenverwertung im Vergleich zu den ersten beiden Spielen deutlich steigern müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Wir sind von Beginn an gut in die Partie gekommen und konnten durch einen sehenswerten Distanzschuss früh mit 1:0 in Führung gehen. Die Führung gab uns zusätzliche Sicherheit. Allerdings haben wir es anschließend verpasst, eine unserer wenigen guten Chancen zum 2:0 zu nutzen, ehe die Gäste durch einen gut vorgetragenen Angriff zum Ausgleich kamen. Vom Gegentreffer ließen wir uns jedoch nicht verunsichern und spielten weiterhin aktiv nach vorne, ohne dabei die Balance zwischen Defensive und Offensive zu verlieren. Erfreulich war, dass dieser Mut in den Schlussminuten mit zwei weiteren Treffern belohnt wurde und wir mit dem 3:1-Erfolg wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln konnten. Die verbesserte Chancenverwertung und die geschlossene Defensivarbeit des gesamten Teams waren an diesem Tag letztlich der Schlüssel zum Erfolg." Gästetrainer Remi Szewczyk: "Es war ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und insgesamt eigentlich recht ausgeglichen. Wir haben es aber nicht geschafft, das Spiel konsequent ins letzte Drittel des Gegners zu verlagern. Das hat Waldeck deutlich besser gemacht. Außerdem hatten wir zu viele Passfehler im Spiel, die der Gegner natürlich mit schnellen Kontern gut ausgenutzt hat. Deswegen hat Waldeck am Ende verdient gewonnen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir endlich in der Liga ankommen, über Kampf und Laufbereitschaft, um anschließend auch unsere spielerische Qualität auf den Platz zu bringen." Tore: 1:0 Fabian Dumler (17.), 1:1 David Mora Barth (59.), 2:1 Ricardo Burger (82.), 3:1 Vincent Liebner (84.) - Schiedsrichter: Alexander Schultes - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 und 2:0 Christopher König (26./30.), 2:1 Jonas Häupler (31.), 3:1 David Krapf (38.), 4:1 Leon Traßl (38.), 5:1 und 6:1 Simon Heser (42./48.), 7:1 Christopher König (66.), 8:1 und 9:1 Jonathan König (82./86.), 10:1 Leon Traßl (90.+1) - Schiedsrichter: Matthias Ehlich - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Martin Pasieka (2.), 0:2 Serhat Kaya (6.), 0:3 und 0:4 Martin Pasieka (12./43.), 0:5 Serhat Kaya (50.), 1:5 Wolfgang Schinner (51.), 1:6 Serhat Kaya (57.), 1:7 Andrii Kovalov (78.) - Schiedsrichter: Hans Diepold - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Fabian Lehner (45.+2), 1:1 Fabian Brewitzer (45.+3), 1:2 Yannick Gutte (59.), 1:3 Nico Mühlbauer (63.) - Schiedsrichter: Andreas Frieser - Zuschauer: 95

Am Ende stand ein Unentschieden auf der Anzeigetafel, mit dem die Gäste wohl ein wenig zufriedener sein werden, als es die Hausherren sind, wie auch die Statements beider Trainer belegen: TSV-Coach Daniel Käß: "Ja, spielerisch sah ich uns überlegen, allerdings machen wir uns aktuell - gerade was die Gegentore betrifft - das Leben selber schwer. Aus dem, was der Gegner da anbot, drei Gegentore zu bekommen, ist irgendwas zwischen fahrlässig und selbst schuld. Das uns zwei glasklare Tore aberkannt wurden - aus welchen Gründen auch immer - komplettiert diesen seltsamen Spieltag noch zusätzlich. Aber wir sind gut beraten, uns auf das zu konzentrieren, was wir beeinflussen können und da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Vom Gefühl her eher zwei verlorene Punkte, als ein gewonnener!" Gästespielertrainer Christoph Herrmann: "Ein absolut wildes Spiel liegt hinter uns in Pressath, bei dem, wie ich finde, beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufrieden sein können. Es hätte am Ende in beide Richtungen gehen können, weshalb das Unentschieden meiner Meinung nach gerecht ist. Zum Spiel an sich kann ich dieses mal unserer Mannschaft in Sachen Einstellung, Kampf und Laufbereitschaft im Vergleich zu den ersten beiden Spielen keinen Vorwurf machen. Wir haben alles reingeworfen, bis zum Schluss gefightet. Was ich unserer Mannschaft jedoch erneut vorwerfen muss, dass wir wie in den ersten beiden Spielen zwei Gegentore dem Gegner auf dem Silbertablett servieren, weshalb es dann natürlich auch schwer ist, solche Spiele dann für sich zu entscheiden. Eigentlich mit dem Abpfiff müssen wir einen glasklaren Elfmeter bekommen, aber ich glaube, dass Pressath in der 80. Minute ebenfalls einen Elfmeter bekommen muss, weshalb das Resultat so schon in Ordnung ist. Jetzt gilt es auf diese Leistung aufzubauen und am kommenden Sonntag gegen den SV Hahnbach die ersten Heimpunkte einzusammeln." Tore: 0:1 Markus Falkenstein (9.), 1:1 Fabian Waldmann (20.), 2:1 Michael Schmid (49./Strafstoß), 2:2 Markus Falkenstein (67.), 2:3 Yannic Schimmer (73./Strafstoß), 3:3 Dominik Rau (79.) - Schiedsrichter: Markus Kühlein - Zuschauer: 80

Tor: 0:1 Florian Weiß (28.) - Schiedsrichter: Stephan Völkl - Zuschauer: 130