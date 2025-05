KK West sucht noch den Aufstiegs- und Abstiegsreleganten

Spannend bleibt es auch im hinteren Tabellendrittel, wo zwei Mannschaften darum kämpfen, am Ende "über dem Strich" zu stehen. Der VfB Mantel (9./32 - in Kemnath) und der SV Riglasreuth (10./32 - zuhause gegen die gefährdete SG Seugast/Schlicht II mit 29 Punkten) haben den Klassenerhalt deshalb sicher, weil sie gegenüber der DJK Ebnath (12./29 - zuhause gegen Schwarzenbach) im direkten Vergleich die Oberhand behielten. Ebnath und Seugast/Schlicht II müssen dagegen gewinnen, um alle Eventualitäten auszuschliessen. Bei Punktgleichheit am Ende und keinem Sieger im direkten Vergleich (0:0 und 3:3), würde das Torverhältnis strapaziert. Und da hätte Seugast bei aktuell 38:38 Toren gegenüber momentan 36:45 Toren der Ebnather die Nase vorn. Dann würde der Relegant also DJK Ebnath heissen.

"Mit dem Sieg im letzten Spiel beim FC Freihung haben wir den Klassenerhalt nun endgültig sicher, da wir im direkten Vergleich oder auch in einer Sondertabelle, sollten mehr als zwei Mannschaften punktgleich sein, immer vor der DJK Ebnath landen werden. Die Freude darüber ist natürlich riesig, da wir nächste Saison auch wieder in der Kreisklasse antreten dürfen, was für unserem kleinen Verein auch nicht selbstverständlich ist. Den Klassenerhalt haben wir uns aber aufgrund der 3 Siege in den letzten 3 Partien redlich verdient. So können wir ohne jeglichen Druck unser letztes Heimspiel gegen die SG Seugast/Schlicht II angehen und genießen. Für unseren Gegner geht es aber nochmals um sehr viel, sie müssen unbedingt gewinnen, um nicht doch noch in die Abstiegsrelegation zu kommen. Wir müssen uns somit auf einen Gegner einstellen, der nochmals alles in die Waagschale werfen wird. Wir freuen uns aber auf das Spiel und wollen uns von unserem Fans für diese Saison bedanken und mit einem Sieg verabschieden. Personell wird sich gegenüber den letzten Wochen nicht viel ändern, der Kader ist breit und gut, die vielen Ausfälle zu kompensieren", sagt SVR-Coach Rainer Wegmann.