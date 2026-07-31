KK: Weiden, Kauerhof und Kemnath sehen Duelle von Ambitionierten

Ein spannendes Duell auf Augenhöhe darf man beim Duell des SVSW Kemnath (helles Trikot) gegen den SV Hahnbach II (in Gelb-Schwarz) erwarten. – Foto: Dagmar Nachtigall

Hinein in den zweiten Spieltag der Kreisklassen im Kreis AM/WEN, der nach den Wetterprognosen alle, die dem Runden hinterher jagen, in einen zusätzlichen "Hitzestress" versetzen dürfte. Betrachtet man das Programm des Wochenends, dann bietet das in jeder Staffel jeweils eine Partie, in der Mannschaften die Klingen kreuzen, die man im oberen Tabellendrittel erwarten darf.

Kreisklasse Ost Bereits am Freitagabend kommt es am Weidener Flutkanal zum Duell der zum Favoritenkreis zählenden DJK mit dem letztjährigen Rangvierten SV Waldau. Die Ergebnisse der letzten Spielzeit (1:0 für die DJK in Weiden, 1:1 trennte man sich in Waldau) lassen eine erneut enge Partie erwarten, in der Früform und Kleinigkeiten eine Rolle spielen könnten.

Im Überblick die Ansetzungen des 2. Spieltags, drei Matches finden bereits am Freitag statt, eines am Samstag, der Rest wird am Sonntag ausgetragen:

Heute, 19:00 Uhr DJK Weiden DJK Weiden SV Waldau SV Waldau 19:00 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr SpVgg Pirk SpVgg Pirk SpVgg Moosbach Moosbach 18:30 live PUSH

Kreisklasse Süd In der Partie des SV Kauerhof gegen den 1. FC Neukirchen prallen zwei ambitionierte Teams aufeinander, die auf einen erfolgreichen Saisonauftakt zurückblicken. Dabei wird der SVK Revanchegelüste verspüren und auf Wiedergutmachung sinnen für die beiden hohen Niederlagen in der letzten Spielzeit, wo der FCN in Kauerhof mit 5:0 und in Neukirchen mit 6:2 die Oberhand behielt. An Motivation wird es den Beck-Männern also nicht mangeln, um den zu den Topfavoriten zählenden Gast einen heißen Tanz bei hohen Temperaturen zu liefern. Im Überblick die Paarungen der Runde 2, wo zwei Partien am Freitag, deren drei am Samstag und schließlich zwei am Sonntag angepfiffen werden:

Morgen, 15:30 Uhr SV Schmidmühlen Schmidmühlen II SV Etzelwang Etzelwang 15:30 PUSH

Morgen, 16:00 Uhr ASV Haselmühl Haselmühl TSV Theuern TSV Theuern 16:00 PUSH

Kreisklasse West In der Partie des SVSW Kemnath gegen die Bezirksligareserve aus Hahnbach kreuzen zwei Vereine die Klingen, die sich in der vergangenen Saison einen packenden Kampf um Platz 3 geliefert haben. Auch in dieser Spielzeit rechnet man sich hier wie dort sicherlich einiges aus, am Ende um die begehrten Ränge 1 und 2 mitkämpfen zu können. Die Ergebnisse der letzten Spielzeit (Hahnbach gewann in Kemnath 3:1, Kemnath siegte in Hahnbach 3:2) lassen wieder ein spannendes und enges Duell erwarten. Auf einen Blick das Programm der Runde 2 in der Weststaffel, in der am Samstag zwei Partien ausgetragen werden (dabei das Derby Neusorg vs. Ebnath), am Sonntag schließlich fünf Duelle auf dem Plan stehen:

Morgen, 16:00 Uhr SV Neusorg SV Neusorg DJK Ebnath DJK Ebnath 16:00 PUSH

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Wildenreuth Wildenreuth SV Riglasreuth Riglasreuth 15:00 PUSH