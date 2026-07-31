 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligavorschau

KK: Weiden, Kauerhof und Kemnath sehen Duelle von Ambitionierten

In den Auseinandersetzungen DJK Weiden vs. SV Waldau (Ost), SV Kauerhof vs. 1. FC Neukichen (Süd) und SVSW Kemnath vs. SV Hahnbach II (West) prallen Teams aufeinander, die oben mitmischen wollen

von Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Ein spannendes Duell auf Augenhöhe darf man beim Duell des SVSW Kemnath (helles Trikot) gegen den SV Hahnbach II (in Gelb-Schwarz) erwarten.
Ein spannendes Duell auf Augenhöhe darf man beim Duell des SVSW Kemnath (helles Trikot) gegen den SV Hahnbach II (in Gelb-Schwarz) erwarten. – Foto: Dagmar Nachtigall

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Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
K'thumbach
SV Kohlberg

Hinein in den zweiten Spieltag der Kreisklassen im Kreis AM/WEN, der nach den Wetterprognosen alle, die dem Runden hinterher jagen, in einen zusätzlichen "Hitzestress" versetzen dürfte. Betrachtet man das Programm des Wochenends, dann bietet das in jeder Staffel jeweils eine Partie, in der Mannschaften die Klingen kreuzen, die man im oberen Tabellendrittel erwarten darf.

Kreisklasse Ost

Bereits am Freitagabend kommt es am Weidener Flutkanal zum Duell der zum Favoritenkreis zählenden DJK mit dem letztjährigen Rangvierten SV Waldau. Die Ergebnisse der letzten Spielzeit (1:0 für die DJK in Weiden, 1:1 trennte man sich in Waldau) lassen eine erneut enge Partie erwarten, in der Früform und Kleinigkeiten eine Rolle spielen könnten.

Im Überblick die Ansetzungen des 2. Spieltags, drei Matches finden bereits am Freitag statt, eines am Samstag, der Rest wird am Sonntag ausgetragen:

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Neustadt/Waldnaab
DJK Neustadt/WaldnaabNeustadt/W
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
15:00

Heute, 19:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
19:00live

Heute, 18:30 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
SV Kohlberg-Röthenbach
SV Kohlberg-RöthenbachSV Kohlberg
18:30live

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / PfrentschSG TSV Waidhaus
SpVgg Vohenstrauß
SpVgg VohenstraußVohenstrauß II
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
15:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
15:00

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
18:30live

Kreisklasse Süd

In der Partie des SV Kauerhof gegen den 1. FC Neukirchen prallen zwei ambitionierte Teams aufeinander, die auf einen erfolgreichen Saisonauftakt zurückblicken. Dabei wird der SVK Revanchegelüste verspüren und auf Wiedergutmachung sinnen für die beiden hohen Niederlagen in der letzten Spielzeit, wo der FCN in Kauerhof mit 5:0 und in Neukirchen mit 6:2 die Oberhand behielt. An Motivation wird es den Beck-Männern also nicht mangeln, um den zu den Topfavoriten zählenden Gast einen heißen Tanz bei hohen Temperaturen zu liefern.

Im Überblick die Paarungen der Runde 2, wo zwei Partien am Freitag, deren drei am Samstag und schließlich zwei am Sonntag angepfiffen werden:

Morgen, 17:00 Uhr
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
17:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
15:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Illschwang
SV IllschwangSV Illschwang
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
19:00

Morgen, 15:30 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
ASV Haselmühl
ASV HaselmühlHaselmühl
TSV Theuern
TSV TheuernTSV Theuern
16:00

So., 02.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
FSV Gärbershof
FSV GärbershofGärbershof
15:30

Heute, 19:00 Uhr
SV Hubertus Köfering
SV Hubertus KöferingSV Köfering
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
19:00

Kreisklasse West

In der Partie des SVSW Kemnath gegen die Bezirksligareserve aus Hahnbach kreuzen zwei Vereine die Klingen, die sich in der vergangenen Saison einen packenden Kampf um Platz 3 geliefert haben. Auch in dieser Spielzeit rechnet man sich hier wie dort sicherlich einiges aus, am Ende um die begehrten Ränge 1 und 2 mitkämpfen zu können. Die Ergebnisse der letzten Spielzeit (Hahnbach gewann in Kemnath 3:1, Kemnath siegte in Hahnbach 3:2) lassen wieder ein spannendes und enges Duell erwarten.

Auf einen Blick das Programm der Runde 2 in der Weststaffel, in der am Samstag zwei Partien ausgetragen werden (dabei das Derby Neusorg vs. Ebnath), am Sonntag schließlich fünf Duelle auf dem Plan stehen:

So., 02.08.2026, 18:00 Uhr
SC Kirchenthumbach
SC KirchenthumbachK'thumbach
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
18:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
16:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
15:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
SG Seugast/Freihung
SG Seugast/FreihungSG Seugast/Freihung
15:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
SV Waldeck
SV WaldeckSV Waldeck
15:00

Morgen, 17:00 Uhr
TSG Weiherhammer
TSG WeiherhammerW'hammer
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
17:00