KK: Waldau u. Dießfurt verteidigen Pole, "Trapo" verliert sie

In Runde 7 der Kreisklassen im Kreis AM/WEN konnten zwei aktuelle Spitzenreiter ihren "Platz an der Sonne" verteidigen, einer musste seinen Platz räumen. Auf der Pole Position blieb der Primus der Oststaffel, der SV Waldau (1./16) nach einem 2:0-Sieg bei der SG Plößberg/Schönkirch II (5./11) und der der Gruppe West, der FC Dießfurt (1./17), welcher das Derby beim TSV Pressath (10.(/) knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Nach wie vor ungeschlagen, aber sich im Topspiel am Wochenende zuhause gegen den TSV Kümmerbruck (3./16) nur 1:1 trennend, fiel die SG Traßlberg/Michaelpoppenricht (2./19) auf Platz 2 zurück, musste sie doch für den punktgleichen Rangzweiten DJK Ensdorf (1./21 - 9:1-Kantersieg gegen Schlußlicht Inter Bergsteig Amberg II) auf dem Ligathron Platz machen.

"Wir wussten, dass uns mit Trapo ein richtig starkes Team erwartet. Sie standen vor dem Spiel ungeschlagen auf Platz eins, wir auf Platz drei und das Spiel hat genau das gezeigt. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, beide Mannschaften gingen mit einem 0:0 in die Pause, was auch gerecht war. In der zweiten Halbzeit hatten wir weniger Chancen als die Heimmannschaft, die sich mehrfach sehr gefährlich vor unser Tor gespielt hat, diese Gelegenheiten aber nicht konsequent genug nutzen konnte. In der 94. Minute gingen sie in Führung. Was danach passiert ist, verdient allerhöchsten Respekt für meine Mannschaft: In der 96. Minute erzielten wir mit der letzten Aktion den Ausgleich. Am Ende bleibt Trapo weiterhin drei Punkte vor uns, wir halten Platz drei. Insgesamt hat das Spiel gezeigt, dass Trapo zurecht ganz oben stand und wir ebenfalls vorne mitmischen können", sagte Donald Jakob, Spielercoach der Gäste aus Kümmersbruck.

"Die erste Halbzeit war geprägt von Ballverlusten und Fehlern im Spielaufbau. Das Spiel war etwas zerfahren. So ging es dann ohne nennenswerte Torchancen auf beiden Seiten in die Pause. Die zweite Halbzeit starteten wir dann deutlich besser. Wir haben uns mehr Torchancen herausgespielt und bis auf ein bis zwei Situationen wenig zugelassen. Trotz der etwas fragwürdigen Gelb-Roten Karte waren wir weiterhin spielbestimmend und konnten uns weitere Chancen erarbeiten. Allerdings haben wir diese liegen lassen, weshalb das Spiel bis zum Ende offen blieb. In der Nachspielzeit erzielten wir dann das verdiente 1:0. Die Freude und Emotionen über das Tor hielten aber nur kurz. Das etwas „unglücklich“ entstandene Gegentor war wie ein kleiner Nackenschlag für uns, aber so ist Fußball. Letztendlich können beide Mannschaften mit dem Unentschieden leben, auch wenn es am Ende ärgerlich für uns ist. Nächste Woche wartet Ammerthal 2 auf uns. Ein bekanntlich unangenehmer Gegner, auf den wir uns gut vorbereiten werden", so Tobias Rösch, Abwehrspieler beim Gastgeber.

Das Spitzenspiel in Traßlberg besaß vor 200 Fans über weite Strecken ein überschaubares Niveau, ehe es in der Nachspielzeit turbulent wurde. In der vierten Minute der "Overtime" brachte Routinier Michael Rudert (43) bei seinem ersten Saison-Einsatz die SG in Front, die Heimelf schien damit auf die Siegerstrasse eingebogen zu sein. Doch die Gäste aus Kümmersbruck bewiesen Moral, gaben bis zur letzten Sekunde nicht auf und markierten durch Anthony Seibold (19), der ebenfalls seinen Premiertreffer in dieser Saison erzielte, in der 96. Minute tatsächlich noch den Ausgleich - für die Caliskan-Elf irgendwie wie ein leichter Schlag ins Gesicht.

Führungswechsel also im Süden, Kümmersbruck bleibt dran, durch den Ammerthaler (4./13) Sieg in Kauerhhof (5./12) konnten sich die beiden Führenden vom Feld hinter der Jakob-Elf (3./16) schon ein wenig absetzen. Überraschend, vor allem in der Höhe, der 5:1-Sieg der Amberger Germania (9./9) bei Aufsteiger SV Loderhof (6./10), war das nun der erhoffte Turnaround für den letztjährigen Vizemeister? Interessant vielleicht, dass die sechs Treffer alle schon innerhalb der ersten halben Stunde fielen. Unverändert ernst dagegen die Lage für Kreisligaabsteiger SG Utzenhofen/Kastl (12./3), er verlor das richtungsweisende Match gegen die SG Paulsdorf/Freudenberg III (10./9), wartet immer noch auf Saisonsieg Nummer 2 und steckt weiter im Tabellenkeller fest. Befreiungsschlag dagegen für die Kreisligareserve des SV Schmidmühlen (11./9), das 2:0 gegen Etzelwang (8./10) - zweiter Dreier in Folge - hat den Anschluß ans Mittelfeld zur Folge.

Schon zum Seitenwechsel stand das für den Gastgeber insgesamt unglücklich entstehende Ergebnis fest. Dabei egalisierten die Gäste eine zweimalige Führung der Hausner-Elf, um sich mit ihrem dritten Treffer kurz vor dem Seitenwechsel schon auf die Siegerstrasse zu bringen. Die Heimelf haderte am Ende mit nicht gegebenen Treffern und einer mangelhaften Chancenverwerung, die zur Folge haben, dass sie unverändert im Tabellenkeller auf der Stelle tritt. Dem Gast hingegen gelang der erhoffte Befreiungsschlag. "Leider konnten wir den Negativlauf im Heimspiel gegen Paulsdorf/Freudenberg nicht stoppen. Nach zweimaliger Führung hat der Doppelschlag vor der Halbzeit Wirkung hinterlassen. In der zweiten Halbzeit wurden uns zwei Treffer wegen Abseits aberkannt. Kurz vor dem Spielende haben wir zwei weitere Chancen zum Ausgleich verpasst, so dass wir am Ende leider wieder mit leeren Händen dastehen. Insgesamt machen wir aktuell zu viele Fehler und machen es damit dem Gegner zu leicht, Tore zu schießen. Der Blick geht jedoch immer nach vorne: So unternehmen wir am kommenden Sonntag den nächsten Versuch, endlich wieder ein Spiel zu gewinnen", sagt der Trainer der Hausherren, Daniel Hausner. "3:2 gewonnen, drei Punkte, das war es schon, das Positive. Natürlich wollten wir nach dem Sieg gegen Loderhof nachlegen, um uns aus dem hinteren Tabellendrittel weiter zu entfernen. Ja, wir haben gewonnen, aber die Art und Weise - es war unheimlich viel Kampf dabei, ganz wenig Schönes, von dem man erzählen könnte. Zwei Tore haben wir selbst erzielt, drei der Gegner - davon ein Eigentor. Wir mussten bei einem dünnen Kader früh wechseln, was aber keine Entschuldigung für dieses weniger schöne Spiel sein soll. Von den Vorgaben und dem Willen, auf den wir uns eingeschworen hatten, war nicht so viel zu sehen. Zumindest gekämpft haben alle bis zum Schluß, auch die, die am Zahnfleisch daher kamen. Wir haben das Unentschieden abwenden können, Kompliment dabei an unseren Keeper Jonas Schlosser, der wie in jedem Spiel einhundert Prozent gab und uns immer wieder bei kniffligen Situationen aus der Bredouille half. Drei Punkte sind eingefahren, der Abstand nach hinten vergrößert, nun ist der Fokus auf das nächste Spiel schon gerichtet, das ja schon am Donnerstag stattfindet", so das ausführliche Statement von Gästetrainer Achim Beck. Tore: 1:0 Max Edenharder (12.), 1:1 Stefan Fromm (13./Eigentor), 2:1 Jakob Tischner (29.), 2:2 Julius Thurnwald (36.), 2:3 Peter Schmidl (38.) - Schiedsrichter: Gerhard Hirl - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Patrick Donhauser (11.), 0:2 Fabian Kammerl (15./Strafstoß), 0:3 Patrick Donhauser (19.), 1:3 Max Maul (22.), 1:4 Adrian Mayer (25), 1:5 Thomas Schlaffer (29.) - Schiedsrichter: Michael Hollweck - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Sebastian Hummel (7.), 2:0 Jonas Roidl (12.), 3:0 Simon Rothkopf (22.), 4:0 Jonas Roidl (45.+3), 5:0 Sergiy Kuzmenko (50./Eigentor), 6:0 Matti Götz (63.), 7:0 Leon Göldner (79.), 8:0 Matti Götz (81.), 9:0 Sebastian Hummel (83.), 9:1 Daniel Enns (88.) - Schiedsrichter: Christian Büchner - Zuschauer: 117 Kreisklasse Ost Waldau also weiterhin auf der 1, schärfste Verfolger sind mit drei Punkten zurück die DJK Irchenrieth (2./13 - schoß mit dem 7:0 in Pirk den "Vogel" ab - der Ex-Pirker Julian Deubzer traf gegen seine ehemaligen Kameraden gleich vier Mal) und die DJK Weiden (3./13 - 0:0 in Moosbach). Am unteren Rand des Klassements bleibt die SpVgg Windischeschenbach (14./3 - 2:2 in Altenstadt/WN) weiter ohne Sieg und behält damit die "Rote Laterne". In negativer Hinsicht überrascht weiterhin der FC Luhe-Markt (12./6), der beim 0:5 in Altenstadt/VOH schon die Gegentreffer 22 bis 26 kassierte und unverändert in der Gefahrenzone "herumkrebst". Insgesamt gesehen erscheint Waldau aktuell am konstantesten, zieht durch, während sich der "Rest" immer wieder "Auszeiten" nimmt. So bleibt es eng, Platz 9 und Platz 2 trennen gerade einmal drei Punkte.

Im Topspiel des siebten Spieltags behielten die Gäste am Ende verdientermaßen die Oberhand, blieben damit zum vierten Mal in Folge siegreich und verteidigten ihre Spitzenposition. In einer an Höhepunkten insgesamt eher armen Partie setzte der SVW nach der Pause zwei Nadelstiche, die reichen sollten, um das Match zu gewinnen. Dennoch enttäuschte der Gastgeber keineswegs, denn er gab nie auf, kämpfte leidenschaftlich bis zum Schlußpfiff, obwohl er einige Spieler aufbieten musste, die eigentlich verletzungsbedingt nicht hätten auflaufen dürfen. "Ich denke, die Zuschauer haben ein sehr gutes Kreisklassenspiel von zwei Mannschaften gesehen, die alles investiert haben. Waldau war der erwartet starke Gegner und hatte zumeist den Ball. Wir haben gut dagegen gehalten und besaßen gerade kurz vor der Pause auch die ein oder andere Chance. Entscheidend waren zwanzig schwache Minuten von uns nach der Pause, in denen unsere Fehler eiskalt bestraft wurden. Am Ende sind wir leider nicht mehr zurückgekommen, beziehungsweise ließ uns die dritte teilnehmende Partei, die generell nicht den besten Tag hatte, das auch nicht mehr. Ich muss meinen Jungs ein Riesenkompliment machen, weil sich sechs angeschlagene Spieler in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Glückwunsch nach Waldau, die sich als bisher bester Gegner bei uns in dieser Saison präsentiert haben, zum verdienten Sieg", so SG-Coach Sebastian Schell. "In einem Spiel, bei dem sich das Geschehen meist im Mittelfeld abspielte, waren klare Torchancen eher selten. Somit ging es ohne Tore in die Halbzeitpause. In dieser nahmen wir uns vor, unsere Angriffe mit mehr Tempo vorzutragen. So entstand auch das 1:0. Mit einem schnell ausgeführten Einwurf kamen wir endlich mal hinter die letzte Reihe der Plößberger. Der Rückpass von Daniel Hausner auf den Elfmeterpunkt wurde durch Markus Zitzmann zur Führung verwertet. Nach einem Solo von Felix Fritsch konnte dieser nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Freistoß nutzte Stefano Scifo zum zweiten Treffer. Plößberg machte jetzt richtig Druck. Mit großem Einsatz konnten wir den Vorsprung aber über die Zeit retten", so die Zusammenfassung von Gästetrainer Rene Niemann. Tore: 0:1 Markus Zitzmann (55.), 0:2 Stefano Scifo (80.) - Schiedsrichter: Karl-Heinz Klein sen. - Zuschauer: 90 - Zeitstrafe für Stefan Mois (69./SG)

Tore: 1:0 Florian Frank (18.), 2:0 Maximilian Reger (45.), 3:0 Sebastian Kurzka (45.+2), 4:0 Maximilian Reger (60.), 5:0 Sebastian Kurzka (62./Strafstoß) - Schiedsrichter: Michael Ugur - Zuschauer: 100 - Zeitstrafe für Linus Winter (13./FCL)

Bis in die Schlußphase hinein sah es überraschenderweise so aus, als würde Gästetrainer Dominik Baschnagel mit seiner Truppe ausgerechnet im Nachbarderby bei seinem Heimatverein den ersten Saisonsieg landen. Eine mangelhafte Chancenwertung - unter anderem wurden zwei Strafstösse vergeben - hier, ein kaltschnäuziges Verhalten im Abschluß dort, ließ die Gäste bis in die Endphase hinein vom ersten Dreier träumen. Ein Schlussspurt der Heimelf führte schließlich noch zu einem 2:2, über das sich keiner der beiden Kontrahenten so richtig freuen konnte. "Uns war klar, dass wir in diesem Spiel mehr Spielanteile haben werden, als der Gast. Windisch - muss man sagen - war bissig und sehr energisch in den Zweikämpfen. Das Spiel machten aber wir, wobei die Gäste aber ihre zwei Chancen eiskalt nutzten und mit 2:0 führten. Leider hatten wir auch an diesem Tag kein Glück vom Punkt, liessen wir doch gleich zwei Elfmeterchancen liegen, was auch am Gästeschlußmann lag, der der mit Abstand beste Mann am Platz bei den Gästen war. Dass es zwischenzeitlich etwas hitzig wurde, war völlig normal in einem Derby. In der letzten Viertelstunde stellten wir dann taktisch etwas um, was uns letztlich noch den Punktgewinn gebracht hat. Am Ende müssen wir mit einem Punkt zufrieden sein, hauptsächlich, weil wir unsere vorhandenen Chancen nicht gewinnbringend genutzt haben", sagte SVA-Chefanweiser Marvin Häffner. "Gefühlt ist es für uns eine Niederlage", resümierte Gästetrainer Dominik Baschnagel nach dem 2:2 in Altenstadt. "Meine Mannschaft hat alles reingehauen. Wenn du dann aber in den letzten 10 Minuten noch zwei Gegentore kassierst, kannst du dich über den Punkt nicht freuen. Insgesamt gesehen geht das Unentschieden aber in Ordnung." Ein Sonderlob verteilt Baschnagel an seinen Keeper Senftleben. "Nicht nur die beiden Strafsösse hat er gehalten, sondern zuvor schon eine sehr gute Partie gespielt. Mit Blick auf die Tabelle hilft uns dieses Remis leider nichts. Wir müssen nun endlich mal gewinnen", so Baschnagel weiter. Eine Nebenbemerkung kann sich der Trainer der SpVgg Windischeschenbach aber nicht verkneifen: "Die Leistung des Unparteiischen war äußerst fragwürdig. Das habe ich ihm nach dem Spiel auch so gesagt!" Ein Dankeschön hingegen richtet er noch an den Gastgeber. "Mein Heimatverein hat mich als Gästetrainer fair und freundlich behandelt. Dafür zolle ich dem SVA sehr großen Respekt", so der Gästecoach abschliessend. Tore: 0:1 Manuel Kessler (2.), 0:2 Florian Prantzke (68.), 1:2 Karel Kralovec (83.), 2:2 Fabian Zaus (90.+3) - Schiedsrichter: Max Siller - Zuschauer: 142 - Platzverweis: Gelb-Rot für Vitezlav Iwaschenkow (86./W´Eschenbach)

Tore: 1:0 Patrick Klotz (36.), 2:0 Moritz Hartwig (45.+1), 2:1 Patrick Michl (70.) - Schiedsrichter: Wolfgang Pfanzelt - Zuschauer: 100

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Josef Schimmer - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Maximilian Kaufmann (14.), 0:2 Luka Opacak (31.), 0:3 Julian Deubzer (36./Strafstoß), 0:4 Maximilian Kaufmann (38.), 0:5, 0:6 und 0:7 Julian Deubzer (56./67./89.) - Schiedsrichter: Fritz Betzl - Zuschauer: 160

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Florian Drexler - Zuschauer: 120 Kreisklasse West Das Dreigestirn, welches die Liga anführt, ließ am Wochenende nichts anbrennen. Primus Dießfurt mit Derbysieg in Pressath, die Müller-Crew des SV Neusorg (2./16) mit 4:1-Pflichtsieg gegen das Schlußlicht aus Königstein (14./1) und der SVSW Kemnath (3./14) mit einem 7:0-Paukenschlag (der "Man of the Match" Serhat Kaya lochte dabei gleich fünf Mal ein) gegen den SC Schwarzenbach (13./5). Gegenseitig die Punkte abgenommen haben sich im Verfolgerduell der SV Hahnbach II (5./11) und der DJK Ebnath (4./13) beim 1:1. In den miefigen Abgründen des Tabellenkellers blieben Königstein (14.) und Schwarzenbach (13.) ohne Ertrag, reingerutscht in die Abstiegsplätze ist nun der Aufsteiger SV Wildenreuth (12./6) nach dem 0:3 beim VfB Mantel (9./6), dem damit eine Art Befreiungsschlag gelang, wie auch dem SV 08 Auerbach II (11./7) durch das 4:1 in Immenreuth (8./10).

71 Minuten lang musste die Heimelf in diesem Verfolgerduell in Unterzahl bestreiten, nachdem einer ihrer Akteure wegen einer Notbremse schon frühzeitig unter die Dusche geschickt worden war. Interessanterweise hatte der Gastgeber nach dem Platzverweis seine stärkste Zeit, ging in Front und hätte gar das Ergebnis erhöhen können, ehe dem Gast quasi mit dem Pausenpfiff der psychologisch wichtige Gleichstand gelang. Nach Wiederbeginn dominierte die DJK gegen einen tief stehenden SVH die Partie, geriet aber immer wieder durch schnelle Gegenzüge der Platzherren in Gefahr. Nachdem Ebnath in der Schlussphase nur das Aluminium anvisiert hatte, blieb es nach 92 Minuten beim insgesamt verdienten Remis. "Erneut mussten wir uns leider die Punkte teilen am vergangenen Wochenende. Trotz einer Roten Karte Mitte der ersten Hälfte und eines verschlossenen Elfmeters war an diesem Abend mehr drin. Aber auch der Gegner hatte noch die Chance zum Siegtreffer, weswegen wir mit dem Punkt leben müssen", sagte SVH-Spielertrainer Christian Gäck. "Ein - aus meiner Sicht - gerechtes Unentschieden. Wir konnten aus der langen numerischen Überzahl nicht den gewünschten Vorteil erzwingen und sind deshalb mit dem Punkt zufrieden. Gab einige Chancen auf beiden Seiten. Wir kamen gut ins Spiel und hatten in der Anfangsphase gute Chancen. Unter anderem wurde in dieser Phase Pape Ndiaye vom letzten Mann Hahnbachs zu Fall gebracht, was folglich zur Roten Karte führte. Der anschließende Freistoß ging knapp am Tor vorbei. Allerdings kam dann die stärkste Phase des Gegners, der nach einem langen Ball das 1:0 erzielte. Kurz darauf hätte Hahnbach sogar auf 2:0 erhöhen können. Den Elfmeter hielt jedoch unser Schlussmann Schmid. Nach einem Konter legte Pape Ndiaye quer und Pscherer musste nur noch einschieben. Plannerer verpasste noch alleinstehend unsere Führung vor der Pause. Zweite Halbzeit merkte man, dass Hahnbach weniger Spielanteile hatte, da sie für einen Mann mehr laufen mussten. aber sie setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche, die alle durch Torwart Schmid vereitelt wurden. Kurz vor Schluss traf Ndiaye noch den Pfosten, so blieb es am Ende beim 1:1", so das Statement von Gästespielertrainer Johannes Reiß. Tore: 1:0 Christian Gäck (31.), 1:1 Marcus Pscherer (45.) - Schiedsrichter: Markus Lang - Zuschauer: 55 - Platzverweis: Rot für Thomas Kick (21./SVH).

Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Serhat Kaya (28./37./47.), 4:0 Maximilian Herr (50.), 5:0 Maximilian Neumann (78.), 6:0 und 7:0 Serhat Kaya (82./86. per Strafstoß) - Schiedsrichter: Christian Hirsch - Zuschauer: 110 - Platzverweis: Gelb-Rot für Matthias Hohlrüther (80./SCS).

Tore: 1:0 Al Zain Mohammad (15.), 1:1 Timo Fischer (20.), 1:2 Marek Ruda (33.), 2:2 Benedikt Franz (52./Strafstoß), 2:3 Miroslav Havel (67.) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 160 - Platzverweis: Gelb-Rot für Andy Proske (90.+5/Pressath), Zeitstrafe für Michael Pfleger (76./Pressath)

Tore: 0:1 David Lauterbach (23.), 0:2 Noah Roß (67.), 0:3 David Lauterbach (79.), 1:3 Malick Kohlschmidt (82.), 1:4 Mohamad Walipur (90.+3) - Schiedsrichter: Maximilian Dadder - Zuschauer: 100

Nach einer Phase des gegenseitigen "Beschnupperns" riß der VfB mit dem verwandelten Strafstoß das Ruder an sich und stellte unmittelbar nach dem Wiederanpfiff mit einem frühen Tor die Zeichen schon auf Sieg. Gegen vor allem in der Offensive an diesem Tag harmlose Gäste blieb es Mirco Dobner vorbehalten, mit seinem 3:0 den Schlusspunkt unter einen hochverdienten Heimsieg der Nordgauer-Schützlinge in dieser richtungsweisenden Partie zu setzen. "Die Niederlage geht völlig in Ordnung. Wir hätten an diesem Nachmittag keinen Punkt verdient gehabt. Anfangs war es ein Abtasten ohne große Offensivaktionen beiderseits. Durch den Strafstoß, den wir leider leichtfertig verursachen, geht Mantel in Führung und übernimmt von da an auch die Spielführung. Zur Halbzeit hatten wir versucht, durch Änderungen engagierter und zielstrebiger zu werden, was aber leider nicht gelang. Mit dem 2:0 war die Partie im Grunde schon entschieden. Wir waren in keiner Zeit in der Lage, gefährlich nach vorne zu werden und leisteten uns permanent einfache Fehler. Wir müssen jetzt schnellstmöglich wieder bessere Ergebnisse einfahren, um nicht den Anschluss zu verlieren. Dafür braucht es aber mehr Willen und mehr Einsatz", so die deutlichen Worte von Gästetrainer Thomas Bayer. Tore: 1:0 Jonas Stubenvoll (21./Strafstoß), 2:0 Matthias Bertelshofer (46.), 3:0 Mirco Dobner (70.) - Schiedsrichter: Josef Scheck - Zuschauer: 150 - Zeitstrafe für Matthias Mehlhase (67./SVW)

Tor: 1:0 Ramiz Mulic (84.) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 50 - Zeitstrafe für Florian Weiß (71./SG)