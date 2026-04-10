KK: Topduelle in Neukirchen und Dießfurt, Abstiegskampf in "Eschawo"

Fünftletzter Spieltag in den Kreisklassen des Spielkreises Amberg/Weiden, picken wir uns drei Partien heraus, die von besonderem Interesse sind, weil sie auf der einen Seite um Meisterschaftshoffnungen, auf der anderen Seite um Abstiegsangst gehen. Da prallen in der Weststaffel die mit großem Vorsprung die Liga anführenden Teams des FC Dießfurt (1./57) und SV Neusorg (2./49) aufeinander. Bei einem Sieg des bislang ungeschlagenen FCD könnte dieser den Meisterschaftssekt schon kaltstellen. Ein Sieg der Gäste würde die Lage an der Tabellenspitze bei dann nur noch fünf Punkten Abstand zumindest ein wenig wieder spannender machen.
Im Süden sieht sich Spitzenreiter SG Traßlberg/Poppenricht (1./54) beim Rangdritten 1. FC Neukirchen (3./42) einer Prüfung auf Herz und Nieren ausgesetzt, denn die Ringler-Elf hat die letzten drei Partien allesamt gewonnen und weist dabei ein Torverhältnis von 13:0 vor.
Schwenken wir noch auf die Kreisklasse Ost, wo die Fans auf dem Sportplatz der SpVgg Windischeschenbach (14./12) "Abstiegskampf pur" geboten bekommen, wenn die Heimelf auf den Rangdreizehnten SG Püchersreuth/Floß prallt. Die Gelb-Schwarzen haben sich im Vorfeld dieser Partie von Trainer Dominik Baschnagel getrennt und präsentieren mit Andreas Kische einen neuen Coach, der neue Impulse im Abstiegskampf geben soll. Kische steht aktuell eigentlich als Spieler im Kader des Nord-Kreisligisten TSV Reuth, ist aber aufgrund eines Knorpelschadens für mehrere Monate außer Gefecht und hat die Verantwortlichen der Reuther gebeten, seinem Heimatverein im Abstiegskampf als Trainer helfen zu dürfen. Die Reuther wollten ihm bei der Erfüllung seines Wunsches keine Steine in den Weg legen und haben ihre Zustimmung gegeben. Ob die Mannschaft gleich eine Reaktion zeigen kann, wird man sehen, sicherlich werden beide Teams um jeden Zentimeter der grünen Geläufs kämpfen.
Kreisklasse Süd
Auch auf den Rangzweiten aus Ensdorf (2./53 - in Ammerthal) wartet eine "heikle" Aufgabe, bei der Landesligareserve dürfen sich die Eckl-Männer keinesfalls eine Blöße geben. Im Tabellenkeller möchte die SG Utzenhofen/Kastl (12./17) mit einem Auswärtssieg beim SV Inter Bergsteig II (13./7) die Chance beim Schopfe packen, im besten Fall am Wochenende die Abstiegsplätze verlassen zu können, einen eigenen Dreier und eine Niederlage von Schmidmühlen (11./19) bei der Amberger Germania vorausgesetzt.
Kreisklasse Ost
Am oberen Rand des Klassements liefern sich ja drei Teams einen packenden Kampf um Platz 1 und 2, sie geniessen durchwegs Heimrecht am Wochenende und sind natürlich bestrebt, nichts anbrennen zu lassen. Sowohl Spitzenreiter DJK Irchenrieth (1./43 - gegen Pleystein), als auch der SV Altenstadt/WN (2./42 - gegen Plößberg/Schönkirch II) und schließlich der SV Waldau (3./41 - im Derby gegen Altenstadt/VOH) sind in der Favoritenrolle und wollen, ja müssen dieser gerecht werden, um die Spannung hochzuhalten. "It´s Derbytime" heißt es beim FC Luhe-Markt (11./24), wenn die Heimelf auf die SpVgg Pirk (5./33) trifft und wichtige Zähler für den Klassenerhalt holen will.
Kreisklasse West
Einen spannenden Dreikampf um zwei Relegationsplätze und einen Direktabstiegsplatz liefern sich der TSV Königstein (14./13 - gegen Mantel), der SC Schwarzenbach (13./13 - in Ebnath) und schließlich der SV 08 Auerbach II (12./14 - in Wildenreuth). Alle drei "Sorgenkinder" hoffen natürlich darauf, am Wochenende existenziell wichtiges Punktegut einzufahren, um die Lage gegenüber der Konkurrenz zu verbessern. In Kemnath schließlich prallen zwei Anwärter auf Platz 3 aufeinander, wenn der SVSW (4./37) mit der SG Seugast/Schlicht II (5./35) die Kräfte misst. Für beide gilt zu punkten, will man am SV Hahnbach II (3./40) dranbleiben.