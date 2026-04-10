 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

KK: Topduelle in Neukirchen und Dießfurt, Abstiegskampf in "Eschawo"

Der Rangdritte 1. FCN empfängt Primus "TraPo" (Süd) +++ Mit Dießfurt und Neusorg kreuzt das Zweigestirn an der Tabellenspitze die Klingen (West) +++ Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach will nach Trainerwechsel mit dem Gast aus Püchersreuth und Floß nach Punkten gleichziehen (Ost)

von Werner Schaupert · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Sollte Primus FC Dießfurt (in Weiß) das Topduell der Weststaffel gegen den "Vize" SV Neusorg (in Rot) für sich entscheiden, kann er den Meisterschaftssekt schon kaltstellen.
Sollte Primus FC Dießfurt (in Weiß) das Topduell der Weststaffel gegen den "Vize" SV Neusorg (in Rot) für sich entscheiden, kann er den Meisterschaftssekt schon kaltstellen. – Foto: Nico Reyes

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
DJK Irchenrieth
DJK Weiden

Fünftletzter Spieltag in den Kreisklassen des Spielkreises Amberg/Weiden, picken wir uns drei Partien heraus, die von besonderem Interesse sind, weil sie auf der einen Seite um Meisterschaftshoffnungen, auf der anderen Seite um Abstiegsangst gehen. Da prallen in der Weststaffel die mit großem Vorsprung die Liga anführenden Teams des FC Dießfurt (1./57) und SV Neusorg (2./49) aufeinander. Bei einem Sieg des bislang ungeschlagenen FCD könnte dieser den Meisterschaftssekt schon kaltstellen. Ein Sieg der Gäste würde die Lage an der Tabellenspitze bei dann nur noch fünf Punkten Abstand zumindest ein wenig wieder spannender machen.

Im Süden sieht sich Spitzenreiter SG Traßlberg/Poppenricht (1./54) beim Rangdritten 1. FC Neukirchen (3./42) einer Prüfung auf Herz und Nieren ausgesetzt, denn die Ringler-Elf hat die letzten drei Partien allesamt gewonnen und weist dabei ein Torverhältnis von 13:0 vor.

Schwenken wir noch auf die Kreisklasse Ost, wo die Fans auf dem Sportplatz der SpVgg Windischeschenbach (14./12) "Abstiegskampf pur" geboten bekommen, wenn die Heimelf auf den Rangdreizehnten SG Püchersreuth/Floß prallt. Die Gelb-Schwarzen haben sich im Vorfeld dieser Partie von Trainer Dominik Baschnagel getrennt und präsentieren mit Andreas Kische einen neuen Coach, der neue Impulse im Abstiegskampf geben soll. Kische steht aktuell eigentlich als Spieler im Kader des Nord-Kreisligisten TSV Reuth, ist aber aufgrund eines Knorpelschadens für mehrere Monate außer Gefecht und hat die Verantwortlichen der Reuther gebeten, seinem Heimatverein im Abstiegskampf als Trainer helfen zu dürfen. Die Reuther wollten ihm bei der Erfüllung seines Wunsches keine Steine in den Weg legen und haben ihre Zustimmung gegeben. Ob die Mannschaft gleich eine Reaktion zeigen kann, wird man sehen, sicherlich werden beide Teams um jeden Zentimeter der grünen Geläufs kämpfen.

Kreisklasse Süd

Auch auf den Rangzweiten aus Ensdorf (2./53 - in Ammerthal) wartet eine "heikle" Aufgabe, bei der Landesligareserve dürfen sich die Eckl-Männer keinesfalls eine Blöße geben. Im Tabellenkeller möchte die SG Utzenhofen/Kastl (12./17) mit einem Auswärtssieg beim SV Inter Bergsteig II (13./7) die Chance beim Schopfe packen, im besten Fall am Wochenende die Abstiegsplätze verlassen zu können, einen eigenen Dreier und eine Niederlage von Schmidmühlen (11./19) bei der Amberger Germania vorausgesetzt.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
15:00

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
SG Traßlberg / Poppenricht
SG Traßlberg / PoppenrichtSG Traßlberg / Poppenricht
15:15live

Heute, 18:00 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
18:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
14:00

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
15:30

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
15:00live

Kreisklasse Ost

Am oberen Rand des Klassements liefern sich ja drei Teams einen packenden Kampf um Platz 1 und 2, sie geniessen durchwegs Heimrecht am Wochenende und sind natürlich bestrebt, nichts anbrennen zu lassen. Sowohl Spitzenreiter DJK Irchenrieth (1./43 - gegen Pleystein), als auch der SV Altenstadt/WN (2./42 - gegen Plößberg/Schönkirch II) und schließlich der SV Waldau (3./41 - im Derby gegen Altenstadt/VOH) sind in der Favoritenrolle und wollen, ja müssen dieser gerecht werden, um die Spannung hochzuhalten. "It´s Derbytime" heißt es beim FC Luhe-Markt (11./24), wenn die Heimelf auf die SpVgg Pirk (5./33) trifft und wichtige Zähler für den Klassenerhalt holen will.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
15:00live

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
16:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
15:00live

Kreisklasse West

Einen spannenden Dreikampf um zwei Relegationsplätze und einen Direktabstiegsplatz liefern sich der TSV Königstein (14./13 - gegen Mantel), der SC Schwarzenbach (13./13 - in Ebnath) und schließlich der SV 08 Auerbach II (12./14 - in Wildenreuth). Alle drei "Sorgenkinder" hoffen natürlich darauf, am Wochenende existenziell wichtiges Punktegut einzufahren, um die Lage gegenüber der Konkurrenz zu verbessern. In Kemnath schließlich prallen zwei Anwärter auf Platz 3 aufeinander, wenn der SVSW (4./37) mit der SG Seugast/Schlicht II (5./35) die Kräfte misst. Für beide gilt zu punkten, will man am SV Hahnbach II (3./40) dranbleiben.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
15:00

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
16:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
15:00

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
14:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
15:00