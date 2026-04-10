KK: Topduelle in Neukirchen und Dießfurt, Abstiegskampf in "Eschawo"

Im Süden sieht sich Spitzenreiter SG Traßlberg/Poppenricht (1./54) beim Rangdritten 1. FC Neukirchen (3./42) einer Prüfung auf Herz und Nieren ausgesetzt, denn die Ringler-Elf hat die letzten drei Partien allesamt gewonnen und weist dabei ein Torverhältnis von 13:0 vor.

Schwenken wir noch auf die Kreisklasse Ost, wo die Fans auf dem Sportplatz der SpVgg Windischeschenbach (14./12) "Abstiegskampf pur" geboten bekommen, wenn die Heimelf auf den Rangdreizehnten SG Püchersreuth/Floß prallt. Die Gelb-Schwarzen haben sich im Vorfeld dieser Partie von Trainer Dominik Baschnagel getrennt und präsentieren mit Andreas Kische einen neuen Coach, der neue Impulse im Abstiegskampf geben soll. Kische steht aktuell eigentlich als Spieler im Kader des Nord-Kreisligisten TSV Reuth, ist aber aufgrund eines Knorpelschadens für mehrere Monate außer Gefecht und hat die Verantwortlichen der Reuther gebeten, seinem Heimatverein im Abstiegskampf als Trainer helfen zu dürfen. Die Reuther wollten ihm bei der Erfüllung seines Wunsches keine Steine in den Weg legen und haben ihre Zustimmung gegeben. Ob die Mannschaft gleich eine Reaktion zeigen kann, wird man sehen, sicherlich werden beide Teams um jeden Zentimeter der grünen Geläufs kämpfen.