 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

KK: Topduell im Süden, Vierkampf ganz oben im Osten

Vize Ensdorf prallt auf Primus TraPo (Süd) +++ Wer leistet sich im packenden Wettstreit an der Tabellenspitze einen Ausrutscher? (Ost) +++ Kann eines der sechs abstiegsgefährdeten Teams lebenswichtiges Punktegut einfahren? (West)

von Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Mit einem Auswärtssieg in Pirk (dunkles Trikot) würde der SV Altenstadt/WN (helles Trikot) die Tür zur Kreisliga weit aufstoßen.
Mit einem Auswärtssieg in Pirk (dunkles Trikot) würde der SV Altenstadt/WN (helles Trikot) die Tür zur Kreisliga weit aufstoßen. – Foto: Dagmar Nachtigall

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Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
DJK Irchenrieth
DJK Weiden

Die Kreisklassen im Spielkreis Amberg/Weiden biegen mit dem 25. Spieltag auf die Zielgerade ein. Die Spannung nimmt zu, denn mit Ausnahme der Meister- und Vizemeisterschaft im Westen ist sowohl in den oberen Regionen, als auch in den Tabellenkellern noch nichts entschieden. In der Südstaffel kommt es am Wochenende zum Showdown zwischen den beiden Teams, die seit langer Zeit an der Tabellenspitze quasi in einer eigenen Liga spielen, führen sie doch das Klassement mit siebzehn bzw. vierzehn Punkten Vorsprung gegenüber den Verfolgern an. Im Topduell zwischen der DJK Ensdorf (2./60) und der SG Traßlberg/Poppenricht (1./63) könnten sich die Gäste mit einem Sieg - ihrem dann einundzwanzigsten Dreier - noch vor dem letzten Spieltag den angepeilten Titel und damit den Aufstieg in die Kreisliga sichern. Die besseren Karten hat die Caliskan-Truppe ohnehin, denn sie hat das Hinspiel mit 4:0 gewonnen, was im Falle einer Punktgleichheit zum Saisonende im direkten Vergleich zum Tragen käme. Denn es käme schon einer großen Überraschung gleich, würde man in Ensdorf noch höher verlieren. Spekulieren wir weiter, verlöre TraPo tatsächlich mit 0:4 und würden beide Mannschaften ihre finalen Spiele gewinnen, dann käme das Torverhältnis ins Spiel, auch da hat die SG ein erheblich besseres aufzuweisen. Ende der Gedankenspiele, freuen wir uns auf ein tolles Spitzenspiel der zwei Ausnahmeteams in der Kreisklasse Süd.

Gepanntheit, Nervenkitzel, Druck, all das herrscht vor dem vorletzten Spieltag in der Oststaffel, wo sich gleich vier Mannschaften einen leidenschaftlichen Kampf um die ganz vorderen Ränge liefern. Keiner möchte natürlich am Wochenende auch nur einen Millimeter Boden gegenüber der Konkurrenz verlieren, deshalb stehen die Zeichen beim SV Altenstadt/WN (1./46 - in Pirk), der DJK Irchenrieth (2./46 - gegen Plößberg/Schönkirch II), dem SV Waldau (3./45 - in Moosbach) und schließlich dem TSV Pleystein (4./43 - gegen Windischeschenbach) auf Sieg, alles andere darf nicht zählen. Für die am heutigen Freitag das Totopokalfinale gegen den FC Weiden-Ost II bestreitenden Männer von SVA-Coach Marvin Häffner ist die Rechnung einfach: Gewinnen sie beide finalen Matches, sind sie in der Kreisliga, denn der direkte Vergleich gegenüber der DJK Irchenrieth - würde Punktgleichheit herrschen - sähe sie im Vorteil.

Im Westen unseres Spielkreises ist die Messe in puncto Platz 1 und 2 gelesen, für den SV Hahnbach II (3./47 - in Riglasreuth) und den SVSW Kemnath (4./46 - in Auerbach) geht es um die Möglichkeit als punktbester Dritter in die Relegation zu gehen, ein Dreier ist also Pflicht. Aktuell hätte die SVH-Elf im Vergleich mit den Dritten der anderen Kreisklassen die Nase vorne, will heißen, zwei Siege am Schluß und sie würde relegieren.

Kreisklasse Süd

Noch zwei Spiele, wer muß in den saueren Apfel des Direktabstiegs beissen? Beide Kandidaten, der SV Inter Bergsteig II (14./7 - Derby in Paulsdorf) und der TuS Rosenberg II (13./10 - in Amberg) müssen in der Fremde ran, dort wo sie noch keinen einzigen Sieg einfahren konnten bislang. Um den Platz über dem Strich kämpfen die SG Kastl/Utzenhofen (12./22 - schwere Hausaufgabe gegen Neukirchen) und der SV Schmidmühlen II (11./25 - ebenfalls heikle Aufgabe gegen Ammerthal). Gelingt dem Kreisligaabsteiger noch die Punktgleichheit vor dem Finale, oder sichert sich die Kreisligareserve aus dem Vilstal den vorzeitigen Klassenerhalt? Neukirchen und Kümmersbruck buhlen um Rang 3, dabei würde ein Dreier den FCN im Fernduell mit den besten Dritten der anderen Kreisklassen im Rennen halten (aktuell FCN 46 Punkte, Waldau 45 Punkte, Hahnbach II 47 Punkte).

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
SG Traßlberg / Poppenricht
SG Traßlberg / PoppenrichtSG Traßlberg / Poppenricht
15:00live

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
15:00

So., 03.05.2026, 13:15 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
13:15

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
14:00

Kreisklasse Ost

Megaspannender Vierkampf oben, am unteren Ende der Tabelle könnten am Wochenende erste Entscheidungen fallen: Die SG Püchersreuth/Floß (14./16 - gegen Altenstadt/VOH) kann aus eigener Kraft den Direktabstieg nach nur einer KK-Saison nicht mehr abwenden, um die kleine Flamme der Hoffnung auf die Relegation noch am Leben zu halten, muss ein Heimsieg her, alles andere würde den Sturz in die A-Klasse bedeuten. Für die SpVgg Windischeschenbach (13./21 - in Pleystein) - lange Zeit das Tabellenende zierend - ist ein Platz über dem Strich nicht mehr erreichbar, so gilt es, bei einem Spitzenteam mit Zählbarem den Rele-Platz nach unten abzusichern. Der FC Luhe-Markt (12./24 - in Neustadt) belegt aktuell Platz 12, will er seine Chance noch wahren, am Ende auf sicherem Untergrund zu landen, muss ein Dreier in der Kreisstadt her. Platz 11 belegt die SpVgg Moosbach (11./28 - gegen Waldau), um den Klassenerhalt vorzeitig eintüten zu können, müssen die um den Aufstieg kämpfenden Gäste in die Knie gezwungen werden, was schwer genug ist.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
15:00live

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
15:00live

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
15:00

Morgen, 17:15 Uhr
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
17:15live

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
15:00live

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
15:00

Kreisklasse West

Abstiegskampf im Westen, gleich sechs Teams sind darin involviert. Mit dem SV Wildenreuth (10./25) und dem TSV Königstein II (13./19) prallen zwei Kellerkinder im direkten Duell aufeinander. Betrachten wir die schweren Aufgaben der restlichen sorgenbehafteten Mannschaften: Da steht "David" SC Schwarzenbach (14./16 - in Neusorg) vor einer Reise zu einem "Goliath", da hängen die Trauben hoch, genauso wie für den TSV Pressath (12./22 - in Seugast), den SV Auerbach II (11./23 - gegen Kemnath) und schließlich den SV Immenreuth (9./27 - gegen Meister Dießfurt). In den letztgenannten vier Matches ist für die ums Dasein kämpfenden Teams schon eine Überraschung notwendig, um lebenswichtige Punkte einfahren zu können.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
15:00

Heute, 17:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
17:00

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
13:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
15:00