KK: Topduell im Süden, Vierkampf ganz oben im Osten

Mit einem Auswärtssieg in Pirk (dunkles Trikot) würde der SV Altenstadt/WN (helles Trikot) die Tür zur Kreisliga weit aufstoßen. – Foto: Dagmar Nachtigall

Die Kreisklassen im Spielkreis Amberg/Weiden biegen mit dem 25. Spieltag auf die Zielgerade ein. Die Spannung nimmt zu, denn mit Ausnahme der Meister- und Vizemeisterschaft im Westen ist sowohl in den oberen Regionen, als auch in den Tabellenkellern noch nichts entschieden. In der Südstaffel kommt es am Wochenende zum Showdown zwischen den beiden Teams, die seit langer Zeit an der Tabellenspitze quasi in einer eigenen Liga spielen, führen sie doch das Klassement mit siebzehn bzw. vierzehn Punkten Vorsprung gegenüber den Verfolgern an. Im Topduell zwischen der DJK Ensdorf (2./60) und der SG Traßlberg/Poppenricht (1./63) könnten sich die Gäste mit einem Sieg - ihrem dann einundzwanzigsten Dreier - noch vor dem letzten Spieltag den angepeilten Titel und damit den Aufstieg in die Kreisliga sichern. Die besseren Karten hat die Caliskan-Truppe ohnehin, denn sie hat das Hinspiel mit 4:0 gewonnen, was im Falle einer Punktgleichheit zum Saisonende im direkten Vergleich zum Tragen käme. Denn es käme schon einer großen Überraschung gleich, würde man in Ensdorf noch höher verlieren. Spekulieren wir weiter, verlöre TraPo tatsächlich mit 0:4 und würden beide Mannschaften ihre finalen Spiele gewinnen, dann käme das Torverhältnis ins Spiel, auch da hat die SG ein erheblich besseres aufzuweisen. Ende der Gedankenspiele, freuen wir uns auf ein tolles Spitzenspiel der zwei Ausnahmeteams in der Kreisklasse Süd.

Gepanntheit, Nervenkitzel, Druck, all das herrscht vor dem vorletzten Spieltag in der Oststaffel, wo sich gleich vier Mannschaften einen leidenschaftlichen Kampf um die ganz vorderen Ränge liefern. Keiner möchte natürlich am Wochenende auch nur einen Millimeter Boden gegenüber der Konkurrenz verlieren, deshalb stehen die Zeichen beim SV Altenstadt/WN (1./46 - in Pirk), der DJK Irchenrieth (2./46 - gegen Plößberg/Schönkirch II), dem SV Waldau (3./45 - in Moosbach) und schließlich dem TSV Pleystein (4./43 - gegen Windischeschenbach) auf Sieg, alles andere darf nicht zählen. Für die am heutigen Freitag das Totopokalfinale gegen den FC Weiden-Ost II bestreitenden Männer von SVA-Coach Marvin Häffner ist die Rechnung einfach: Gewinnen sie beide finalen Matches, sind sie in der Kreisliga, denn der direkte Vergleich gegenüber der DJK Irchenrieth - würde Punktgleichheit herrschen - sähe sie im Vorteil. Im Westen unseres Spielkreises ist die Messe in puncto Platz 1 und 2 gelesen, für den SV Hahnbach II (3./47 - in Riglasreuth) und den SVSW Kemnath (4./46 - in Auerbach) geht es um die Möglichkeit als punktbester Dritter in die Relegation zu gehen, ein Dreier ist also Pflicht. Aktuell hätte die SVH-Elf im Vergleich mit den Dritten der anderen Kreisklassen die Nase vorne, will heißen, zwei Siege am Schluß und sie würde relegieren.

Kreisklasse Süd Noch zwei Spiele, wer muß in den saueren Apfel des Direktabstiegs beissen? Beide Kandidaten, der SV Inter Bergsteig II (14./7 - Derby in Paulsdorf) und der TuS Rosenberg II (13./10 - in Amberg) müssen in der Fremde ran, dort wo sie noch keinen einzigen Sieg einfahren konnten bislang. Um den Platz über dem Strich kämpfen die SG Kastl/Utzenhofen (12./22 - schwere Hausaufgabe gegen Neukirchen) und der SV Schmidmühlen II (11./25 - ebenfalls heikle Aufgabe gegen Ammerthal). Gelingt dem Kreisligaabsteiger noch die Punktgleichheit vor dem Finale, oder sichert sich die Kreisligareserve aus dem Vilstal den vorzeitigen Klassenerhalt? Neukirchen und Kümmersbruck buhlen um Rang 3, dabei würde ein Dreier den FCN im Fernduell mit den besten Dritten der anderen Kreisklassen im Rennen halten (aktuell FCN 46 Punkte, Waldau 45 Punkte, Hahnbach II 47 Punkte).

So., 03.05.2026, 13:15 Uhr SV Schmidmühlen Schmidmühlen II DJK Ammerthal Ammerthal II 13:15 PUSH

Kreisklasse Ost Megaspannender Vierkampf oben, am unteren Ende der Tabelle könnten am Wochenende erste Entscheidungen fallen: Die SG Püchersreuth/Floß (14./16 - gegen Altenstadt/VOH) kann aus eigener Kraft den Direktabstieg nach nur einer KK-Saison nicht mehr abwenden, um die kleine Flamme der Hoffnung auf die Relegation noch am Leben zu halten, muss ein Heimsieg her, alles andere würde den Sturz in die A-Klasse bedeuten. Für die SpVgg Windischeschenbach (13./21 - in Pleystein) - lange Zeit das Tabellenende zierend - ist ein Platz über dem Strich nicht mehr erreichbar, so gilt es, bei einem Spitzenteam mit Zählbarem den Rele-Platz nach unten abzusichern. Der FC Luhe-Markt (12./24 - in Neustadt) belegt aktuell Platz 12, will er seine Chance noch wahren, am Ende auf sicherem Untergrund zu landen, muss ein Dreier in der Kreisstadt her. Platz 11 belegt die SpVgg Moosbach (11./28 - gegen Waldau), um den Klassenerhalt vorzeitig eintüten zu können, müssen die um den Aufstieg kämpfenden Gäste in die Knie gezwungen werden, was schwer genug ist.

Morgen, 17:15 Uhr SpVgg Moosbach Moosbach SV Waldau SV Waldau 17:15 live PUSH

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr DJK Weiden DJK Weiden SV Etzenricht Etzenricht II 15:00 PUSH

Kreisklasse West Abstiegskampf im Westen, gleich sechs Teams sind darin involviert. Mit dem SV Wildenreuth (10./25) und dem TSV Königstein II (13./19) prallen zwei Kellerkinder im direkten Duell aufeinander. Betrachten wir die schweren Aufgaben der restlichen sorgenbehafteten Mannschaften: Da steht "David" SC Schwarzenbach (14./16 - in Neusorg) vor einer Reise zu einem "Goliath", da hängen die Trauben hoch, genauso wie für den TSV Pressath (12./22 - in Seugast), den SV Auerbach II (11./23 - gegen Kemnath) und schließlich den SV Immenreuth (9./27 - gegen Meister Dießfurt). In den letztgenannten vier Matches ist für die ums Dasein kämpfenden Teams schon eine Überraschung notwendig, um lebenswichtige Punkte einfahren zu können.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Riglasreuth Riglasreuth SV Hahnbach SV Hahnbach II 15:00 PUSH

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Neusorg SV Neusorg SC Schwarzenbach Schwarzenbac 15:00 PUSH

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr VfB Mantel VfB Mantel DJK Ebnath DJK Ebnath 15:00 PUSH

Heute, 17:00 Uhr SV Immenreuth Immenreuth FC Dießfurt FC Dießfurt 17:00 PUSH