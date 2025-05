KK Süd: Nur wer am Ende Dritter wird, ist noch offen

Grundsätzlich sind nach dem vorletzten Spieltag der Kreisklasse Süd alle noch offenen Fragen beantwortet. Der SC Germania Amberg (2./57 - 3:1 in Ammerthal) sicherte sich vorzeitig die Vizemeisterschaft und darf damit zum zweiten Mal in Folge an der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga teilnehmen. Blicken wir in den kalten Tabellenkeller, wo der SV Raigering II (14./14 - 1:4 in Kauerhof) und der SV Inter Bergsteig Amberg II (13./14 - 1:1 gegen Rosenberg II) nicht mehr zu retten sind, beide Tabellenschlußlichter müssen in der kommenden Saison in der A-Klasse an den Start gehen. Nachträglich noch den Klassenerhalt eintüten kann die Kreisligareserve des TuS Rosenberg, sie steht nach vor dem Finale fünf Punkten Rückstand auf den TSV Kümmersbruck als Teilnehmer an der Abstiegsrelegation fest.