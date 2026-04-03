KK: Sechs Nachholpartien vor Runde 21 am Ostermontag

Das Osterfest 2026 steht vor der Tür, in den Tagen vor den beiden Feiertagen sind in allen drei Kreisklassen jeweils zwei Nachholpartien angesetzt worden, bevor dann am Ostermontag der komplette 21. Spieltag über die Bühne geht. Ziel ist es, das etwas schiefe Bild in den Tabellen geradezuziehen, bevor man langsam auf die Zielgerade in Richtung Saisonende einbiegt. Im Süden liefern sich dabei die SG Traßlberg/Poppenricht und die DJK Ensdorf einen packenden Zweikampf um die erste und zweite Stufe auf dem "Stockerl", im Westen scheinen Platz 1 und 2 an den FC Dießfurt und den SV Neusorg vergeben, nur im Osten ist die Spannung am oberen Rand des Klassements groß. Da wird das eng aneinandergereihte Dreigestirn DJK Irchenrieth, SV Altenstadt/WN und SV Waldau wohl bis zum Saisonende einen nervenaufreibenden "Fight" führen um die Vergabe der ersten drei Ränge.
Kreisklasse Süd
Rückblick auf ein Nachholspiel vom Mittwochabend:
Tore: 0:1 und 0:2 Tobias Hüttner (26./Strafstoß und 45.+2), 1:2 Nicolei Dürbeck (62.), 1:3 Tobias Hüttner (66.), 1:4 Lukas Bittner (90.+1) - Schiedsrichter: Sven Ertel - Zuschauer: 50.
Rückblick auf ein Nachholspiel vom Donnerstagabend:
Tore: 0:1 Stefan Fromm (72./Strafstoß), 1:1 Christopher Roidl (76.), 1:2 Johannes Kölbl (90.+3) - Schiedsrichter: Michael Koller - Zuschauer: 50.
Im Überblick die Partien des 21. Spieltags am Ostersamstag und Ostermontag:
Vor anspruchsvollen Hausaufgaben steht das davongeeilte Spitzenduo, da erwartet Spitzenreiter TraPo (1./51) die Landesligareserve aus Ammerthal (6./33) und die DJK Ensdorf (2./50) hat den TSV Kümmersbruck (5./34) zu Gast. Die beiden Auswärtsmannschaften buhlen noch um Rang 3 mit, werden sich also den Favoriten mit aller Kraft entgegenstellen und nichts verschenken. Auf der anderen Seite dürfen sich der Primus und sein "Vize" im packenden Zweikampf keine Blöße geben - es ist also für Spannung gesorgt. Und auch in Kauerhof findet eine sehr interessante Partie statt, duellieren sich doch mit dem Sportverein (4./37) und dem 1. FC Neukirchen (3./39) zwei weitere der insgesamt vier heißen Anwärter auf den Platz als bester Kreisklassendritter.
Schauen wir noch ans untere Ende der Tabelle: Ob der Osterhase den drei schon abgeschlagenen Teams im Tabellenkeller am Osterfest Zählbares ins Nest legt, muß man sehen. Sowohl der TuS Rosenberg II (14./4 - gegen Etzelwang), als auch die beiden auf den Relegationsplätzen rangierenden SV Inter Bergsteig II (13./7 - in Loderhof) und SG Utzenhofen/Kastl (12./11 - gegen Germania Amberg) sind eigentlich zum Siegen verdammt, stehen aber vor unangenehmen Herausforderungen.
Kreisklasse Ost
Rückblick auf zwei Nachholspiele vom Donnerstagabend:
Tore: 0:1 Ansalem Ogbonnaya (12.), 0:2 Vehbi Zogaj (19.), 0:3 Ansalem Ogbonnaya (49.), 0:4 Fabian Zaus (67.), 1:4 Johannes Pötzl (86.) - Schiedsrichter: Sebastian Völkl - Zuschauer: 75.
Tore: 1:0 Moritz Hartwig (6.), 1:1 Andreas Steiner (40.), 2:1 Volkan Kuzpinari (48.), 3:1 Marco Völkl (78.), 4:1 Tobias Kleber (82.) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 120 - Platzverweis für Niko Vater (87./Pleystein).
Auf einen Blick die Partien des 21. Spieltags am Ostermontag:
Zwei Partien ragen vom Rest der Ansetzungen ein wenig heraus: Der Kampf um die Aufstiegsplätze steht in Altenstadt/WN im Fokus, wenn im Spitzenspiel der Runde 21 der gastgebende Sportverein (seit Donnerstagabend Spitzenreiter mit 42 Punkten) und der SV Waldau (3./38) die Klingen kreuzen. Beide Mannschaften gehören neben der bei der SpVgg Moosbach (10./25) gastierenden DJK Irchenrieth (2./40) zum Dreigestirn, welches die Verteilung der ganz vorderen Ränge unter sich ausmachen wird.
Ums nackte Dasein in der Liga geht es dagegen auf dem Sportplatz an der Störnsteiner Straße in Püchersreuth, wo die Spielgemeinschaft (13./15) auf den FC Luhe-Markt (12./21) prallt. "Abstiegskampf pur" ist zu erwarten, für beide Mannschaften steht gegen die direkte Konkurrenz viel auf dem Spiel. Für die Heimelf gilt es, sich dem aktuell sieben Zähler entfernten rettenden Ufer zu nähern, die Gäste könnten mit einem Dreier im besten Fall die Abstiegsplätze sogar verlassen.
Für die auf dem einzigen Direktabstiegsplatz rangierende SpVgg Windischeschenbach (14./12) baut sich bei der heimstärksten Mannschaft der Liga in Altenstadt/VOH (7./29) eine hohe Mauer auf, um dringend notwendiges Punktegut ergattern zu können, bedarf es schon einer dicken Überraschung.
Kreisklasse West
Nachholspiele am Ostersamstag:
Auf einen Blick die Ansetzungen des 21. Spieltags am Ostermontag:
Kann der SVSW Kemnath den Kampf um Platz 2 doch noch ein wenig spannend machen? Diese Frage beantwortet der Ausgang der Partie am Ostermontag in Neusorg, wo der gastgebende Sportverein - aktueller "Vize" mit 46 Punkten - auf den Rangvierten aus der ehemaligen Kreisstadt - 37 Zähler - prallt. Im Erfolgsfalle könnten sich die Gradl-Schützlinge bis auf sechs Punkte an die Männer von Patrick Müller annähern, bei noch fünf ausstehenden Runden wäre theoretisch noch was drin für die "Schwarz-Weissen", muß der SVN doch unter anderem noch nach Dießfurt und Hahnbach, während das Restprogramm für Kemnath "der Papierform nach" leichter erscheint.
Blicken wir noch in den Tabellenkeller: "David gegen Goliath" stehen sich am Montag in Schwarzenbach gegenüber, wenn das Schlußlicht SCS (14./10) im "Match der Extreme" mit dem haushohen Favoriten und Ligaprimus FC Dießfurt (1./54) die Kräfte misst. Alles andere, als ein Gästesieg käme einer Sensation gleich. Vor einer hohen Hürde stehen auch die beiden übrigen "Sorgenkinder" TSV Königstein II (13./13 - in Seugast) und SV 08 Auerbach II (12./14 - in Hahnbach). Punktgewinne für die abstiegsgefährdeten Gastmannschaften wären schon überraschend, ausschliessen darf man jedoch nichts, wie das Remis der Königsteiner zuletzt gegen Neusorg beweist.