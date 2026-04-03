KK: Sechs Nachholpartien vor Runde 21 am Ostermontag

Tore: 0:1 Stefan Fromm (72./Strafstoß), 1:1 Christopher Roidl (76.), 1:2 Johannes Kölbl (90.+3) - Schiedsrichter: Michael Koller - Zuschauer: 50.

Im Überblick die Partien des 21. Spieltags am Ostersamstag und Ostermontag:

Vor anspruchsvollen Hausaufgaben steht das davongeeilte Spitzenduo, da erwartet Spitzenreiter TraPo (1./51) die Landesligareserve aus Ammerthal (6./33) und die DJK Ensdorf (2./50) hat den TSV Kümmersbruck (5./34) zu Gast. Die beiden Auswärtsmannschaften buhlen noch um Rang 3 mit, werden sich also den Favoriten mit aller Kraft entgegenstellen und nichts verschenken. Auf der anderen Seite dürfen sich der Primus und sein "Vize" im packenden Zweikampf keine Blöße geben - es ist also für Spannung gesorgt. Und auch in Kauerhof findet eine sehr interessante Partie statt, duellieren sich doch mit dem Sportverein (4./37) und dem 1. FC Neukirchen (3./39) zwei weitere der insgesamt vier heißen Anwärter auf den Platz als bester Kreisklassendritter.

Schauen wir noch ans untere Ende der Tabelle: Ob der Osterhase den drei schon abgeschlagenen Teams im Tabellenkeller am Osterfest Zählbares ins Nest legt, muß man sehen. Sowohl der TuS Rosenberg II (14./4 - gegen Etzelwang), als auch die beiden auf den Relegationsplätzen rangierenden SV Inter Bergsteig II (13./7 - in Loderhof) und SG Utzenhofen/Kastl (12./11 - gegen Germania Amberg) sind eigentlich zum Siegen verdammt, stehen aber vor unangenehmen Herausforderungen.