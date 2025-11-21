 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligavorschau
Mit dem zweiten Dreier in Folge gegen die SG Plößberg würde sich Ost-Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (links Kapitän Florian Prantzke) selbst ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk machen, könnte man dadurch - im besten Fall - noch vor der Winterpause mit der SG Püchersreuth auf Relegationsplatz 13 nach Punkten gleichziehen.
Mit dem zweiten Dreier in Folge gegen die SG Plößberg würde sich Ost-Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (links Kapitän Florian Prantzke) selbst ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk machen, könnte man dadurch - im besten Fall - noch vor der Winterpause mit der SG Püchersreuth auf Relegationsplatz 13 nach Punkten gleichziehen. – Foto: Dagmar Nachtigall

KK Runde 18: Derbystimmung in Kemnath - Ebnath kommt

Nachbarduell steht im Zeichen des Kampfes um Platz 3 (West) +++ Holt sich der SV Altenstadt/WN noch vor der Winterpause die "Pole" ? (Ost) +++ Kümmersbruck vs. Neukirchen - auch hier stehen sich zwei Anwärter auf Platz 3 gegenüber (Süd)

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
DJK Irchenrieth
DJK Weiden

Hinein in die offiziell letzte Runde der Kreisklassen in 2025, "schaun mer mal", ob und wo der Wettergott da mitspielt beim Bestreben, ein Spiel durchzuziehen. Aktuell (Stand Freitagvormittag, 9 Uhr) sind nur 3 von angesetzten 21 Partien in den drei Kreisklassen abgesetzt. Hoffen wir das Beste. Das Zweigestirn der Südstaffel geht auf Reisen, da muß Primus "Trapo" (1./44) bei einer angeschlagenen, zuletzt drei Mal verlierenden Amberger Germania (6./28) ran, und auch "Vize" DJK Ensdorf (2./41 - in Paulsdorf) bekennt auf fremdem Geläuf Farbe. Zwei unangenehme Aufgaben sicherlich, die jedoch bei den Ambitionen der beiden unbedingt in Gänze gelöst werden müssen. Schauen wir auf den Westen, wo "Alleingänger" FC Dießfurt (1./47) im zweiten Spitzenspiel in Folge mit dem SV Hahnbach II (3./31) den nächsten, allerdings weit hinterherhinkenden Verfolger zu Gast hat. Der dazwischen platzierte Zweite SV Neusorg (2./39) steht vor der heiklen Herausforderung, beim heimstarken Aufsteiger SV Wildenreuth (9./19) die Visitenkarte abzugeben. Sowohl beim FCD, als auch beim SVN stehen die Zeichen auf Sieg, das ist klar. Bleibt noch die Oststaffel, wo die im Spitzenspiel zuletzt klar bezwungene DJK Irchenrieth (1./34 - gegen Altenstadt/VOH) auf jeden Fall mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause gehen möchte. Die zweitplatzierte "Mannschaft der Stunde" aus Altenstadt/WN (2./33 - in Etzenricht) will ihre Möglichkeit, womöglich auf dem Tabellenthron Weihnachten feiern zu können, natürlich beim Schopf packen. Vier Punkte aus den Partien in Etzenricht und im noch angesetzten Nachholer in Pleystein würden auf jeden Fall reichen, um im März von der Pole Position aus den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können. Bei der beeindruckenden Serie der Häffner-Jungs - die letzte Altenstädter Niederlage war am 10. August (!) - ein sicherlich realistisches Unterfangen.

Sollten zu den bislang drei abgesagten Partien noch weitere hinzukommen, wird der "oberpfälzer Absagenticker" von FuPa informieren, dieser wird ständig aktualisiert.

Im Überblick nun die Ansetzungen des 18. und letzten Spieltags im Kalenderjahr 2025:

Kreisklasse Süd

Da ja auch der beste Rangdritte der drei Kreisklassen relegieren darf, ist die Partie des TSV Kümmersbruck (4./31) gegen den 1. FC Neukirchen (3./33) das Match zweier "Interessenten". Können zwei der drei schon etwas abgeschlagenen Teams im Keller noch vor der Winterpause etwas für ihr nur spärlich bestücktes Habenkonto tun? Die SG Utzenhofen/Kastl (12./10 - gegen Schmidmühlen) steht dabei vor einem richtungsweisenden Match. Ein Heimsieg und sie könnte sich dem Gegner - und damit dem rettenden Ufer - bis auf drei Zähler nähern. Das Kellerkind, der SV Inter Bergsteig II (13./7 - gegen Kauerhof) steht vor einer hohen Hürde, ob da was geht, muss man sehen. Zuschauen muss der TuS Rosenberg II (14./4), das Match gegen die DJK Ammerthal II wurde abgesagt.

Morgen, 13:15 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
13:15

Spiel wurde abgesetzt. Nachholtermin ist noch offen.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
14:00

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
14:30

So., 23.11.2025, 12:15 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
12:15

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
14:00

Kreisklasse Ost

Für die beiden zuletzt Federn lassenden Verfolger des Spitzenduos, den SV Waldau (3./29 - in Luhe-Markt) und die DJK Weiden (4./27 - gegen Püchersreuth) darf nichts anderes, als ein Dreier das Ziel für das Jahresfinale sein, denn sonst würden die ganz vorderen Plätze langsam außer Reichweite geraten. Noch ein Blick in die dunklen Abgründe der Tabelle: Luhe-Markt (12./18) und Püchersreuth (13./15) also mit schweren Aufgaben. Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./12 - gegen Plößberg) will sich im Heimspiel mit dem zweiten Dreier in Folge selbst das größte Weihnachtsgeschenk machen, könnte die Baschnagel-Crew doch - im besten Fall - endlich mit den auf dem Rele-Platz sitzenden Püchersreuthern nach Punkten gleichziehen.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
14:00live

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
14:00live

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
14:00

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
14:00live

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesetzt. Nachholtermin ist noch offen.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
14:00live

Kreisklasse West

Eine Art Derbystimmung herrscht am Sonntag in Kemnath, wenn die "Schwarz-Weissen" (4./31) und die DJK Ebnath (5./29) die Klingen kreuzen. Das Duell des TSV Königstein II (12./11) gegen den TSV Pressath (11./11) - zwei direkte Konkurrenten im Buhlen ums Dasein - wurde abgesetzt, beide müssen also zuschauen, was die Konkurrenz "so treibt". Ja, die beiden anderen sorgenbehafteten Teams stehen vor großen Herausforderungen: Schlußlicht SC Schwarzenbach (14./9) reist nach Riglasreuth (7./26) und der SV 08 Auerbach II (13./11) hat die SG Seugast/Schlicht II (6./26) zu Gast. Ob da noch ein kleines Weihnachtsgeschenk in Form von Zählbarem herausspringt, wird man sehen.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
14:00

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
14:00

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
14:00

Die Partie wurde abgesetzt. Nachholtermin ist noch offen.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
14:00

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
14:00

So., 23.11.2025, 12:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
12:00

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
14:00

Aufrufe: 021.11.2025, 10:00 Uhr
Werner SchaupertAutor