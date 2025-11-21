KK Runde 18: Derbystimmung in Kemnath - Ebnath kommt

Sollten zu den bislang drei abgesagten Partien noch weitere hinzukommen, wird der "oberpfälzer Absagenticker" von FuPa informieren, dieser wird ständig aktualisiert.

Im Überblick nun die Ansetzungen des 18. und letzten Spieltags im Kalenderjahr 2025:

Kreisklasse Süd

Da ja auch der beste Rangdritte der drei Kreisklassen relegieren darf, ist die Partie des TSV Kümmersbruck (4./31) gegen den 1. FC Neukirchen (3./33) das Match zweier "Interessenten". Können zwei der drei schon etwas abgeschlagenen Teams im Keller noch vor der Winterpause etwas für ihr nur spärlich bestücktes Habenkonto tun? Die SG Utzenhofen/Kastl (12./10 - gegen Schmidmühlen) steht dabei vor einem richtungsweisenden Match. Ein Heimsieg und sie könnte sich dem Gegner - und damit dem rettenden Ufer - bis auf drei Zähler nähern. Das Kellerkind, der SV Inter Bergsteig II (13./7 - gegen Kauerhof) steht vor einer hohen Hürde, ob da was geht, muss man sehen. Zuschauen muss der TuS Rosenberg II (14./4), das Match gegen die DJK Ammerthal II wurde abgesagt.