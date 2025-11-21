KK Runde 18: Derbystimmung in Kemnath - Ebnath kommt

Hinein in die offiziell letzte Runde der Kreisklassen in 2025, "schaun mer mal", ob und wo der Wettergott da mitspielt beim Bestreben, ein Spiel durchzuziehen. Aktuell (Stand Freitagvormittag, 9 Uhr) sind nur 3 von angesetzten 21 Partien in den drei Kreisklassen abgesetzt. Hoffen wir das Beste. Das Zweigestirn der Südstaffel geht auf Reisen, da muß Primus "Trapo" (1./44) bei einer angeschlagenen, zuletzt drei Mal verlierenden Amberger Germania (6./28) ran, und auch "Vize" DJK Ensdorf (2./41 - in Paulsdorf) bekennt auf fremdem Geläuf Farbe. Zwei unangenehme Aufgaben sicherlich, die jedoch bei den Ambitionen der beiden unbedingt in Gänze gelöst werden müssen. Schauen wir auf den Westen, wo "Alleingänger" FC Dießfurt (1./47) im zweiten Spitzenspiel in Folge mit dem SV Hahnbach II (3./31) den nächsten, allerdings weit hinterherhinkenden Verfolger zu Gast hat. Der dazwischen platzierte Zweite SV Neusorg (2./39) steht vor der heiklen Herausforderung, beim heimstarken Aufsteiger SV Wildenreuth (9./19) die Visitenkarte abzugeben. Sowohl beim FCD, als auch beim SVN stehen die Zeichen auf Sieg, das ist klar. Bleibt noch die Oststaffel, wo die im Spitzenspiel zuletzt klar bezwungene DJK Irchenrieth (1./34 - gegen Altenstadt/VOH) auf jeden Fall mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause gehen möchte. Die zweitplatzierte "Mannschaft der Stunde" aus Altenstadt/WN (2./33 - in Etzenricht) will ihre Möglichkeit, womöglich auf dem Tabellenthron Weihnachten feiern zu können, natürlich beim Schopf packen. Vier Punkte aus den Partien in Etzenricht und im noch angesetzten Nachholer in Pleystein würden auf jeden Fall reichen, um im März von der Pole Position aus den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können. Bei der beeindruckenden Serie der Häffner-Jungs - die letzte Altenstädter Niederlage war am 10. August (!) - ein sicherlich realistisches Unterfangen.
Sollten zu den bislang drei abgesagten Partien noch weitere hinzukommen, wird der "oberpfälzer Absagenticker" von FuPa informieren, dieser wird ständig aktualisiert.
Im Überblick nun die Ansetzungen des 18. und letzten Spieltags im Kalenderjahr 2025:
Kreisklasse Süd
Da ja auch der beste Rangdritte der drei Kreisklassen relegieren darf, ist die Partie des TSV Kümmersbruck (4./31) gegen den 1. FC Neukirchen (3./33) das Match zweier "Interessenten". Können zwei der drei schon etwas abgeschlagenen Teams im Keller noch vor der Winterpause etwas für ihr nur spärlich bestücktes Habenkonto tun? Die SG Utzenhofen/Kastl (12./10 - gegen Schmidmühlen) steht dabei vor einem richtungsweisenden Match. Ein Heimsieg und sie könnte sich dem Gegner - und damit dem rettenden Ufer - bis auf drei Zähler nähern. Das Kellerkind, der SV Inter Bergsteig II (13./7 - gegen Kauerhof) steht vor einer hohen Hürde, ob da was geht, muss man sehen. Zuschauen muss der TuS Rosenberg II (14./4), das Match gegen die DJK Ammerthal II wurde abgesagt.
Spiel wurde abgesetzt. Nachholtermin ist noch offen.
Kreisklasse Ost
Für die beiden zuletzt Federn lassenden Verfolger des Spitzenduos, den SV Waldau (3./29 - in Luhe-Markt) und die DJK Weiden (4./27 - gegen Püchersreuth) darf nichts anderes, als ein Dreier das Ziel für das Jahresfinale sein, denn sonst würden die ganz vorderen Plätze langsam außer Reichweite geraten. Noch ein Blick in die dunklen Abgründe der Tabelle: Luhe-Markt (12./18) und Püchersreuth (13./15) also mit schweren Aufgaben. Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./12 - gegen Plößberg) will sich im Heimspiel mit dem zweiten Dreier in Folge selbst das größte Weihnachtsgeschenk machen, könnte die Baschnagel-Crew doch - im besten Fall - endlich mit den auf dem Rele-Platz sitzenden Püchersreuthern nach Punkten gleichziehen.
Das Spiel wurde abgesetzt. Nachholtermin ist noch offen.
Kreisklasse West
Eine Art Derbystimmung herrscht am Sonntag in Kemnath, wenn die "Schwarz-Weissen" (4./31) und die DJK Ebnath (5./29) die Klingen kreuzen. Das Duell des TSV Königstein II (12./11) gegen den TSV Pressath (11./11) - zwei direkte Konkurrenten im Buhlen ums Dasein - wurde abgesetzt, beide müssen also zuschauen, was die Konkurrenz "so treibt". Ja, die beiden anderen sorgenbehafteten Teams stehen vor großen Herausforderungen: Schlußlicht SC Schwarzenbach (14./9) reist nach Riglasreuth (7./26) und der SV 08 Auerbach II (13./11) hat die SG Seugast/Schlicht II (6./26) zu Gast. Ob da noch ein kleines Weihnachtsgeschenk in Form von Zählbarem herausspringt, wird man sehen.
Die Partie wurde abgesetzt. Nachholtermin ist noch offen.