KK Runde 17: Altenstadt/WN vs. Irchenrieth - mehr Topspiel geht nicht

Kreisklasse Ost

Keinen Sieger hatte dieses Verfolgerduell vor einer beeindruckenden Kulisse in der Elm-Arena. Die frühe Führung der Hausherren egalisierte der Gast vom Weidener Flutkanal nach nicht ganz einer Stunde. Beide Trainer fassen die Geschehnisse ausführlich zusammen:

"Zunächst ein extra großes Dankeschön an die Verantwortlichen für die hervorragenden Platzbedingungen, die um die Jahreszeit nicht hätten besser sein können. Wir sind gut in das Spiel gekommen und in der 7. Spielminute früh in Führung gegangen. Das gab uns die Sicherheit und Ruhe im Spielaufbau. Wir hatten viel Ballbesitz, aber Großchancen konnten wir uns nicht weiter erspielen. Die DJK war bestrebt, unser Spiel mit Zweikampfhärte und vielen Fouls zu unterbinden. Unerklärlich, dass der ein oder andere Spieler ohne Verwarnung davon kam. Nach der Halbzeitpause hatten wir gleich einen Lattentreffer und verpassten es, die Führung auszubauen. Danach musste meine Mannschaft dem hohen Tempo auf tiefem Boden und der harten Gangart der DJK Tribut zollen. Durch eine unglückliche Abwehraktion unserseits konnte Weiden ausgleichen. Weiden war nun am Drücker, ohne sich aber größere Chancen erspielen zu können. Kurz vor Abpfiff hatten wir nochmal eine Riesenchance für das Siegtor. Dennoch hat die Mannschaft wieder alles gegeben und wir können zufrieden sein. Für mich insgesamt ein gutes Kreisklassenspiel mit hohem Tempo und vielen Zweikämpfen. Am Ende ist die Punkteteilung gerecht und wir können damit sehr gut leben", so SVW-Coach Rene Niemann.

"Wenn mir vor dem Spiel jemand gesagt hätte, dass wir einen Punkt sicher mitnehmen, hätte ich das bei der Liste an Ausfällen sofort unterschrieben. Im Nachhinein muss ich sagen, hätten wir wie im Hinspiel mehr verdient gehabt. Wir schlafen zehn Minuten am Anfang der Partie und bekommen da auch den Gegentreffer. Danach haben wir es aber sehr gut gespielt, wir wussten wie die Waldauer kommen werden und wollten sie schlichtweg nicht ins Spiel kommen lassen. Gerade in der zweiten Halbzeit hat das richtig gut funktioniert und die Chancen zur Führung wären da gewesen. Kompliment an meine Jungs, die das wirklich sehr gut und über 90 Minuten auch mutig gespielt haben. Waldau steht ja nicht umsonst da oben. Insgesamt eine sehr ansehnliche Kreisklassenpartie für die Zuschauer", sagte Gästetrainer Rico Friese.

Tore: 1:0 Markus Zitzmann (8.), 1:1 Daniel Treml (56.) - Schiedsrichter: Patrick Lache - Zuschauer: 180

Vorschau auf die Ansetzungen der Runde 17:

Klar, das Topspiel in Altenstadt/WN stellt alle anderen Partien ein wenig in den Schatten. Sicherlich werden aber die beiden ärgsten Verfolger des Duos ganz vorne - sie standen sich am Mittwochabend im Nachholer gegenüber - mit einem Auge nach Altenstadt schauen. Um den Kontakt zur Spitze zu halten, müssen der SV Waldau (3./29 - gegen Etzenricht II) und die DJK Weiden (4./27 - in Altenstadt/VOH) in Gänze punkten, alles andere darf nicht zählen. Schauen wir noch auf die "Sorgenkinder der Liga": Da möchte Schlußlicht SpVgg Windischenbach (14./9 - gegen Luhe-Markt) mit einem zweiten Saisonsieg endlich mit dem Dreizehnten SG Püchersreuth (13./12 - im Derby gegen Neustadt) nach Punkten gleichziehen. Ein Heimsieg der beiden Kellerkinder würde zudem die beiden Gegner - sie rangieren am Rand zur Gefahrenzone - noch vor der Winterpause mit in den Abstiegssumpf hineinziehen. Bleibt noch die SpVgg Moosbach (12./16 - in Plößberg), sie lockt bei einem Dreier womöglich die Chance, endlich sicheren Untergrund betreten zu können, beträgt der Abstand dahin doch aktuell nur zwei Punkte.