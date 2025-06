KK-Relegation Zsp: Nach Titelskandal - SVA kassiert Dämpfer nach 2:0

Nach der Pause traf der SV erneut in Person von Markus Riedl zur komfortablen 4:1-Führung. Kurz vor Schluss gelang Kohlgrub durch Dominik Strauss immerhin noch der Anschluss-Treffer. Vielleicht könnte dieser am kommenden Sonntag beim Rückspiel goldwert sein.

Die zweite Mannschaft des SV Raisting setzt sich im Hinspiel der Kreisklassen-Relegation gegen den FC Bad Kohlgrub mit 4:2 durch. Damit haben sie die besseren Karten für das Rückspiel am kommenden Sonntag, wobei noch lange nicht von einer Entscheidung gesprochen werden darf.

"Wir können es nicht verstehen. Als wir das Ergebnis am Ende erfuhren, dachten wir, wir sind im falschen Film“, kommentierte SVA-Trainer Heiko Nausch die verpasste Meisterschaft der A-Klasse 1. Zur Erinnerung: Weil Geiselbullach II am letzten Spieltag mit 10:0 gewann, rutschte der SV Althegnenberg noch vom Spitzenplatz und musste deshalb in die Relegation.

Im falschen Film sah sich der SVA wohl auch heute. In Landsberied führten die Rot-Weißen bis zur 85. Minute mit 2:0, doch am Ende gab es den nächsten heftigen Dämpfer.

Zunächst ließen sich die Althegnenberg nichts von der Titelschmach anmerken: Wagner und Mulitze stellten schnell auf 2:0. Doch in der 85. Minute wendete sich das Blatt. Zunächst traf Schilling zum Ausgleich, ehe Minneken mit glattrot vom Platz musste. Doch damit nicht genug: Landsberied drehte die Partie noch in der Nachspielzeit dank der Tore von Alfertshofer und Schilling und hat deshalb gute Karten auf den Klassenerhalt in der Kreisklasse.