KK-Relegation Zsp LIVE: SG steigt auf - Spektakel in Egling

Nach den Hinspielen am Donnerstag stehen am heutigen Sonntag die Rückspiele in der Kreisklassen-Relegation im Kreis Zuspitze an. Dabei wollen Geltendorf, Söcking/Starnberg und Bad Tölz ihren Vorsprung aus dem Hinspiel über die Ziellinie bringen. Die Liveticker.