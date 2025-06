KK-Relegation Zsp LIVE: Geltendorf gewinnt im Elfmeterschießen!

Nach dem 3:1-Sieg wollte Bad Tölz den Klassenerhalt in Egling endgültig eintüten. So legten die Gäste dann auch los: Simon Essendorfer traf bereits in der 12. Minute zur Gästeführung. Die Hausherren wehrten sich in der Folge - und glichen kurz vor dem Seitenwechsel durch Callum Hatsell aus (45+2.).

Für die zweite Hälfte hatte sich Egling dann wohl kräftig etwas vorgenommen, denn nur drei Minuten nach Wiederanpfiff drehten die Gastgeber das Spiel auf den Kopf. Lorenz Kratz besorgte die Führung für den A-Klassisten (48.). Die Antwort der Gäste ließ dann aber nicht lange auf sich warten: Essendorfer glich nur zwei Minuten später zum 2:2 aus und schnürte den Doppelpack (50.). Danach drehten die Gäste auf: Simon Gramüller schnürte einen Doppelpack (65., 72.) und ließ das Spiel so in die Richtung von Bad Tölz kippen. Durch die Tore von Samir Bochnig (83.) und Moritz Hohenreiter (85.) durften sich die Gäste schon auf eine Feier nach der Partie einstimmen. Daran änderte auch der Treffer von Maximilian Heinrich (86.) nichts mehr. So feiert Bad Tölz den Klassenerhalt in der Kreisklasse.

SG SF Egling / SV Straßlach – SV Bad Tölz 3:6

SG SF Egling / SV Straßlach: Fabian Schneider, Markus Gämmerler, Tim Sedlaczek, Tobias Killi, Callum Hatsell, Valentin Schneider, Jakob Hielscher, Jens Fischer, Korbinian Schneider, Lorenz Kratz, Maximilian Heinrich

SV Bad Tölz: Maxi Hollmann, Johannes Waldherr, Samir Bochnig (21. Simon Gramüller), Simon Froböse, Roland Pauli, Erdem Cakir, Lukas Kiening, Lukas Hintermeier, Simon Essendorfer, Maximilian Petersen, Alan Hassan

Tore: 0:1 Simon Essendorfer (12.), 1:1 Callum Hatsell (45.+2), 2:1 Lorenz Kratz (48.), 2:2 Simon Essendorfer (50.), 2:3 Simon Gramüller (65.), 2:4 Simon Gramüller (72.), 2:5 Samir Bochnig (83.), 2:6 Moriz Hohenreiter (85.), 3:6 Maximilian Heinrich (86.)