KK-Relegation Zsp: Geltendorf gewinnt Elfmeterschießen - SG steigt auf

SG Söcking/Starnberg – SV Haunshofen 1:1

SG Söcking/Starnberg: Luis Gläske, Zoltán Miltz, Neo Grießhammer, Benedikt Nitsch, Tom Bollwein, Luca Di Stasi, Frederik Specht, Maurice Markovic, Julius Pischetsrieder, Anes Besic (71. Felix Funk), Valentin Hüther (71. Mohamed Jayani)

SV Haunshofen: Johannes Hoyer, Maximilian Steigenberger, David Hälterlein (71. Marcel Bauernfeind), Florian Adam, Leopold Neubacher (62. Frederic Bredin), Christian Schuster (88. Marc Reichl), Moritz Deisenberger, Fabian Hettl (67. Magnus Kroiher), Tim Freiwald (90. Andreas Ferg), Stefan Steigenberger, Josef Popp

Tore: 0:1 Fabian Hettl (20.), 1:1 Valentin Hüther (52.)

In Überacker stieg am Sonntagnachmittag das Rückspiel in der Relegation zur Kreisklasse. Der Gast vom TSV Geltendorf hatte das Hinspiel zuhause knapp mit 3:2 gewonnen und musste den knappen Vorsprung über das Ziel bringen.

Das erste Tor des Tages schossen dann aber die Hausherren. Sebastian Heiß traf kurz nach dem Seitenwechsel (49.) und stellte alles auf Null. Zehn Minuten später schwächten sich die Gäste dann selbst. Felix Kandler sah nach einer Notbremse die Rote Karte (59.). In der regulären Spielzeit fielen trotz der 30-minütigen Überzahl für die Hausherren keine Tore mehr.

So ging es in die Verlängerung. Nach nur vier Minuten schockte Geltendorf dann viele der 664 Zuschauer am Sportplatz. Michael Seemüller traf zum 1:1 (94.) und so hatte der TSV wieder die Nase vorn. Noch vor der Pause in der Verlängerung antwortete Überacker auf den Treffer der Gäste. Lucas Eberl verwandelte einen Strafstoß (105.) und stellte wiederum alles auf Null. Danach fielen keine Tore mehr und es ging ins Elfmeterschießen. Geltendorf behielt hier die Nerven und setzte sich schlussendlich in einem umkämpften Spiel durch und feiert so den Klassenerhalt in der Kreisklasse - nach einer 60-minütigen Unterzahl!

RW Überacker – TSV Geltendorf 4:5 n.E.

RW Überacker: Sebastian Berens, Michael Dexl, Benedikt Strasser (103. Valentin Schacherl), Tobias Schmid, Christian Haag, Alkim Medineli, Lucas Eberl, Christoph Hainzinger, Florian Furtmayr (77. Tobias Hofmaier), Kevin Amberger, Sebastian Heiß

TSV Geltendorf : Maxi Leichinger, Maximilian Haupt, Felix Kandler, Daniel Prause, Max Schellhorn, Michael Miller, Michael Seemüller, Maximilian Grätz (87. Maximilian Böhm), Sethrik Schierl, Johannes Zabel, Michael Rauschmayr (39. Sebastian Graetz) (77. Michael Rauschmayr)

Tore: 1:0 Sebastian Heiß (49.), 2:1 Michael Seemüller (94.), 2:0 Lucas Eberl (105. Foulelfmeter), 2:2 Max Schellhorn (121. i.E.), 3:2 Max Groß (121. i.E.), 3:3 Sebastian Graetz (121. i.E.), 4:3 Lucas Eberl (121. i.E.), 4:4 Michael Seemüller (121. i.E.), 4:5 Sethrik Schierl (121. i.E.)

Rot: Felix Kandler (59./TSV Geltendorf /)

Gelb-Rot: Michael Rauschmayr (120./TSV Geltendorf /)

Besondere Vorkommnisse: Sebastian Heiß (RW Überacker) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).