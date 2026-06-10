KK-Relegation: St. Wolfgang steigt mit Wahnsinns-Aufholjagd auf

Der FC Fraunberg hat den Klassenerhalt in der Kreisklasse im Nachsitzen verpasst. Der Favorit verpasste in einer irren Schlussphase inklusive Verlängerung die Liga zu halten. Der TSV St. Wolfgang belohnte sich mit einer brutalen Moral.
Knapp 800 Zuschauer trotzten am Mittwochabend in Dorfen den widrigen Wetterbedingungen. Das Eintrittsgeld hat sich für die Fans vor Ort definitiv ausgezahlt, auch wenn es bis zur letzten Minute der regulären Spielzeit nicht danach ausgesehen hatte. Dafür hatte es vor allem die Verlängerung in sich.
Der FC Fraunberg lag bis tief in die Nachspielzeit voll auf Kurs Klassenerhalt. Manuel Obermaier hatte den Kreisklassist nach 21 Minuten in Führung gebracht. Als sich der FCF fast schon zum Jubeln bereit machte, schockte der TSV St. Wolfgang den Favoriten.
Mit der eigentlich letzten Aktion des Spiels bekam der TSV einen Foulelfmeter zugesprochen. Luca Lamprecht trat an und rettete den A-Klassist in die Verlängerung. Dort ging es noch ereignisreicher und dramtischer weiter.
Zunächst traf wieder Fraunberg. Dieses Mal war Christian Daimer zur Stelle. Doch damit gab sich St. Wolfgang erneut nicht geschlagen. Nur drei Zeigerumdrehungen später glich Manuel Grundner wieder aus. Von diesem Schock erholte sich der FCF nicht mehr und konnte nicht mehr reagieren.
Zum Spieler des Spiels avancierte nach dem letzten Seitenwechsel Lukas Loidl. Der Joker drehte zuerst in der 116. Minute die Partie zugunsten des TSV und machte nur wenige Sekunden später den Deckel drauf.
Somit steigt der TSV St. Wolfgang in die Kreisklasse auf. Der FC Fraunberg muss nach einer emotionalen Achterbahnfahrt den bitteren Gang in die A-Klasse antreten.
FC Fraunberg – TSV St. Wolfgang 2:4 n.V.
FC Fraunberg: Maximilian Baches, Florian Lex, Florian Altmann, Benedikt Pöppl, Thomas Schmied, Malte Kaps (87. Laurenz Brehm), Florian Haider, Christian Daimer, Manuel Obermaier (74. Sebastian van Hoof), Tobias Bart (90. Manuel Obermaier) (120. Thomas Schmied), Markus Lex (83. Matthias Daimer) - Spielertrainer: Volker Lippcke
TSV St. Wolfgang: Lukas Linner, Wolfgang Steinweber, Simon Peinelt, Sebastian Lory, Alexander Stauch (75. Simon Reithmayr), Felix Castriciano (46. Luca Lamprecht), Marco Suchy (75. Lukas Loidl), Erik Eder, Nicolas Huppmann (46. Stefan Semerad), Christian Brucia, Manuel Grundner - Spielertrainer: Christian Brucia
Zuschauer: 780
Tore: 1:0 Manuel Obermaier (21.), 1:1 Luca Lamprecht (90.+5 Foulelfmeter), 2:1 Christian Daimer (101.), 2:2 Manuel Grundner (104.), 2:3 Lukas Loidl (116.), 2:4 Lukas Loidl (118.)