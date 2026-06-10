KK-Relegation: St. Wolfgang steigt mit Wahnsinns-Aufholjagd auf

St. Wolfgang steigt in die Kreisklasse auf. – Foto: Elena Alzinger

Der FC Fraunberg hat den Klassenerhalt in der Kreisklasse im Nachsitzen verpasst. Der Favorit verpasste in einer irren Schlussphase inklusive Verlängerung die Liga zu halten. Der TSV St. Wolfgang belohnte sich mit einer brutalen Moral.

Kreisklassen-Relegation Donau/Isar am Mittwochabend:

Knapp 800 Zuschauer trotzten am Mittwochabend in Dorfen den widrigen Wetterbedingungen. Das Eintrittsgeld hat sich für die Fans vor Ort definitiv ausgezahlt, auch wenn es bis zur letzten Minute der regulären Spielzeit nicht danach ausgesehen hatte. Dafür hatte es vor allem die Verlängerung in sich.

Der FC Fraunberg lag bis tief in die Nachspielzeit voll auf Kurs Klassenerhalt. Manuel Obermaier hatte den Kreisklassist nach 21 Minuten in Führung gebracht. Als sich der FCF fast schon zum Jubeln bereit machte, schockte der TSV St. Wolfgang den Favoriten. Mit der eigentlich letzten Aktion des Spiels bekam der TSV einen Foulelfmeter zugesprochen. Luca Lamprecht trat an und rettete den A-Klassist in die Verlängerung. Dort ging es noch ereignisreicher und dramtischer weiter.