KK-Relegation Runde 2: SG Waidhaus fordert Windischeschenbach Kann der Kreisklassist aus „Eschawo“ eine schwierige Saison noch versöhnlich beenden, oder darf die Elf von der Landesgrenze nach vier Jahren wieder eine Etage höher antreten? von Werner Schaupert · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Kann die SG Waidhaus (in Schwarz) den letzten Schritt tun, um ihr ausgegebenes Saisonziel „Aufstieg“ erreichen? – Foto: Rainer Rosenau/Archiv

Am Montagabend geht die Kreisklassen-Relegation im Kreis Amberg/Weiden auf dem Sportplatz des FSV Waldthurn in ihre 2. Runde. Nach jeweils einem stressigen, ja fast dramatischen Erstrunden-Match, in dem die SpVgg Windischeschenbach (13. der Kreisklasse Ost) in Unterzahl in der Verlängerung gewinnen konnte und der morgige Gegner SG TSV Waidhaus/Neukirchen St. Chr./Pfrentsch (2. der A-Klasse Ost) erst im Elfmeterschießen die Oberhand behielt, kreuzen diese beiden Teams auf dem Sportgelände der Marktgemeinde an der Pleysteiner Straße die Klingen. Anstoß ist um 18.15 Uhr. Der Sieger dieser Auseinandersetzung bleibt oder wird Kreisklassist. Ob der Verlierer noch eine Chance erhält, hängt vom Verlauf der Bezirksliga-Relegation ab.



Mit dem eindeutig formulierten Saisonziel „Aufstieg“ war die Spielgemeinschaft im Sommer letzten Jahres in die A-Klassen-Saison gestartet. Am Ende fehlte der Truppe um Routinier und Keeper Sebastian Rauch ein Punkt, um dieses Vorhaben ohne den Umweg der Relegation in die Tat umzusetzen. Ein erster Schritt ist getan. Nun will man die Chance beim Schopf packen und nach vier Jahren das Comeback in der Kreisklasse feiern.



SG-Coach Fabian Wirth gibt sich optimistisch und entschlossen, am Montagabend den angepeilten Aufstieg perfekt zu machen: „Nach dem Krimi in Wurz wartet nun mit der SpVgg Windischeschenbach der nächste Kreisklassist auf uns. Dass wir in der Lage sind, solche Teams zu schlagen, haben wir bewiesen, auch wenn das Elfmeterschießen nötig war. Beide Teams haben eine kräftezehrende erste Runde hinter sich, von dem her sind die Voraussetzungen denke ich ziemlich gleich. In Waldthurn erwartet uns ein toll gepflegter Rasen und wieder eine große Kulisse. Wir wollen den letzten Schritt gehen und unser Ziel erreichen.“





Zuletzt für eine Spielzeit (2017/18) in der A-Klasse am Start – die SpVgg Windischeschenbach korrigierte den „Ausrutscher“ damals sofort und stieg als Meister gleich wieder auf – möchten die Männer um Kapitän Florian Prantzke unter allen Umständen verhindern, nach einer schweren Spielzeit wieder einmal in den saueren Apfel des Abstiegs beisen zu müssen. Gegen einen Gegner, der sage und schreibe 103 Saisontreffer erzielt hat, wird die Stabilität der Defensive ein wichtiger Faktor werden. Vor allem die Kreise von Ligatorjäger Yannik Friedl (31 Treffer) gilt es effektiv einzuschränken. Die Hoffnung bei allen, die sich mit der SpVgg verbunden fühlen, ist, dass die in der „Crunchtime“ der Saison gezeigte Leistungssteigerung so viel Selbstbewusstsein erzeugt hat, um eine insgesamt unbefriedigend verlaufende Spielzeit noch zu einem guten Ende zu führen.



SpVgg-Coach Andreas Kische rechnet mit einer engen Kiste, in der Kleinigkeiten eine Rolle spielen könnten: „Ich erwarte einen offenen Schlagabtausch. Die SG hat eine mehr als gute Saison hinter sich und viele Tore geschossen. Die Tagesform wird höchstwahrscheinlich entscheidend sein. Ich hoffe, es finden wieder viele Zuschauer den Weg nach Waldthurn und unterstützen uns.“