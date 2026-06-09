KK-Relegation: Rohrbach II und Altenerding II abgestiegen

Der TSV Rohrbach II musste Nachsitzen und hat den Klassenerhalt in der Kreisklasse verpasst. Die Bezirksliga-Reserve musste sich in Baar-Ebenhausen im Derby dem SV Fahlenbach vor einer Traumkulisse vor fast 1400 Zuschauern geschlagen geben.

Jan Kalow erzielte zu Beginn der Schlussphase das goldene Tor und befördert den A-Klassisten damit eine Liga höher. Das entscheidende Treffer war noch dazu ein echtes Traumtor. Der Spieler des Spiels traf aus rund 20 Metern ins Kreuzeck.

Die SpVgg Altenerding muss in dieser Saison einen Doppelabstieg verkraften. Nachdem die erste Mannschaft in der Relegation aus der Bezirksliga abgestiegen war, gelang auch der zweiten der Klassenerhalt im zweiten Anlauf nicht.

Der bisherige Kreisklassist verlor das Entscheidungsspiel in Bockhorn vor über 1000 Zuschauern gegen die SpVgg Eichenkofen mit 0:1. Der einzige und damit entscheidende, aber auch verdienten, Treffer am Dienstagabend fiel bereits in der absoluten Anfangsphase. Altenerding unterlief ein Fehler im Aufbauspiel, den der Außenseiter eiskalt nutze. Lukas Ippisch schob am Ende der Verwertungskette aus kurzer Distanz ein. Im Fortlauf der Partie konnte die Bezirksliga-Reserve nicht mehr ausgleichen.

SpVgg Altenerding II – SpVgg Eichenkofen 0:1

SpVgg Altenerding II: Senal de Silva, Simon Wolf, Patrick Lisiewicz (70. Risto Garbrecht), Florian Ammon (22. Daniel Brunner), Julian Topf, Florian Donig, Kirubel Getnet, Johannes Dangl (85. Felix Wöginger), Nessim Mahsas (78. Amar Husić), Lukas Rymas (83. Haki Vranovci), Sadam Ibrahim - Trainer: Matthias Foltin

SpVgg Eichenkofen: Johannes Manhart, Marcel Mundigl (63. Michael Wolf), Josef Ippisch (94. Manuel Mundigl), Jesse Tauber, Dominik Geigerseder, Lukas Ippisch (80. Andreas Deischl), Elias Ippisch, Florian Rupprecht, Markus Humplmair, Lorenz Daimer, Benedikt Beierl - Spielertrainer: Florian Rupprecht - Trainer: Ewald Rupprecht

Zuschauer: 981

Tore: 0:1 Lukas Ippisch (5.)