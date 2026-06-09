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KK-Relegation LIVE: Rohrbach II abgestiegen! Altenerding II hinten
Relegation im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 17:37 Uhr · 0 Leser
Die SpVgg Altenerding II muss nachsitzen. – Foto: Andreas Heilmaier
In der Relegation der Kreisklasse im Raum Donau/Isar stehen am Dienstagabend zwei Entscheidungen an. Der TSV Rohrbach II und die SpVgg Altenerding müssen gegen den SV Fahlenbach bzw. die SpVgg Eichenkofen um den Ligaverbleib zittern.
Relegation zur Kreisklasse Donau/Isar am Dienstagabend: