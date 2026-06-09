 2026-06-09T05:59:15.975Z

Ticker

KK-Relegation LIVE: Rohrbach II abgestiegen! Altenerding II hinten

Relegation im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:37 Uhr · 0 Leser
Die SpVgg Altenerding II muss nachsitzen.
Die SpVgg Altenerding II muss nachsitzen. – Foto: Andreas Heilmaier

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse 2
Kreisklasse 4
A-Klasse 4
A-Klasse 7
Relegation zur Kreis

In der Relegation der Kreisklasse im Raum Donau/Isar stehen am Dienstagabend zwei Entscheidungen an. Der TSV Rohrbach II und die SpVgg Altenerding müssen gegen den SV Fahlenbach bzw. die SpVgg Eichenkofen um den Ligaverbleib zittern.

Relegation zur Kreisklasse Donau/Isar am Dienstagabend:

Heute, 18:30 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach II
SV Fahlenbach
SV FahlenbachFahlenbach
0
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding II
SpVgg Eichenkofen
SpVgg EichenkofenEichenkofen
0
1