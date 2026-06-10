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KK-Relegation LIVE: Hält der FC Fraunberg im Nachsitzen die Klasse?
Relegation im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 17:38 Uhr · 0 Leser
Für den FC Fraunberg geht es am Mittwochabend um alles. – Foto: Markus Lex
Die FC Fraunberg muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisklasse Nachsitzen. Dabei bekommt es der Abstiegsrelegant mit dem A-Klassisten TSV St. Wolfgang zu tun. Wird der Kreisklassist seiner Favoritenrolle im Entscheidungsspiel gerecht?
Kreisklassen-Relegation Donau/Isar am Mittwochabend: