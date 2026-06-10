 2026-06-09T05:59:15.975Z

Ticker

KK-Relegation LIVE: Favorit Fraunberg vor Klassenerhalt

Relegation im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:38 Uhr · 0 Leser
Für den FC Fraunberg geht es am Mittwochabend um alles.
Für den FC Fraunberg geht es am Mittwochabend um alles. – Foto: Markus Lex

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Kreisklasse 4
A-Klasse 8
Relegation zur Kreis
FC Fraunberg
St. Wolfgang

Die FC Fraunberg muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisklasse Nachsitzen. Dabei bekommt es der Abstiegsrelegant mit dem A-Klassisten TSV St. Wolfgang zu tun. Wird der Kreisklassist seiner Favoritenrolle im Entscheidungsspiel gerecht?

Kreisklassen-Relegation Donau/Isar am Mittwochabend:

Heute, 18:30 Uhr
FC Fraunberg
FC FraunbergFC Fraunberg
TSV St. Wolfgang
TSV St. WolfgangSt. Wolfgang
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