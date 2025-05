KK-Relegation: Kastl verpasst die Kreisklasse, Ebnath bleibt drin

Volksfeststimmung herrschte am Samstagnachmittag auf dem Sportgelände an der Jahnstrasse in Kulmain. Das Relegationsduell zwischen der DJK Ebnath und dem TSV Kastl hatte viele Fans aus beiden Lagern angelockt. Ein Lob gebührt dabei den Verantwortlichen des SV Kulmain, die sich hervorragend auf den großen Andrang vorbereitet und für eine reibungslose Organisation der Partie sorgten, die sportlich, wie emotional alles bot, was man sich von einem Derby verspricht.

Aufgrund des großen Zuschauerandrangs war die Begegnung mit einer zehnminütigen Verspätung angepfiffen worden. Beide Teams standen nach unglücklichen Niederlagen im Elfmeterschießen in Runde eins unter Zugzwang – der eine kämpfte um den Klassenerhalt, der andere um den ersehnten Aufstieg. Die DJK Ebnath, geschwächt durch das Fehlen zweier Spieler nach Platzverweisen im vorangegangenen Spiel, erwischte den besseren Start: Bereits in der 8. Spielminute brachte Johannes Vetter sein Team nach einem Eckball und einem Gewühl im Strafraum mit 1:0 in Führung. Mit Übersicht nutzte er die Unordnung vor dem Tor des TSV Kastl und schob überlegt ein. Im Anschluss entwickelte sich ein umkämpftes, aber jederzeit faires Spiel, das vom souveränen Schiedsrichtergespann gut geleitet wurde. Nennenswerte Torchancen blieben bis zum Seitenwechsel Mangelware, sodass die Fans des TSV auf eine deutliche Steigerung in der zweiten Hälfte hofften.

Und tatsächlich - das Team von Trainer Fabian Federsel kam mit viel Elan aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Die DJK Ebnath stand zunehmend unter Druck, doch Torhüter Manuel Schmid - er hatte in der ersten Relegationsrunde bei zwei Gegentoren nicht so gut ausgesehen - zeigte in dieser Partie eine fehlerfreie Leistung und hielt seinen Kasten über die gesamten 98 Minuten sauber. Trotz intensiver Bemühungen blieb der TSV ohne Torerfolg.

Nach dem Schlusspfiff brach bei Spielern, Verantwortlichen und Fans der DJK Ebnath großer Jubel aus - der Klassenerhalt in der Kreisklasse war endlich geschafft. Spielercoach Johannes Reiß zeigte sich am Sonntagmorgen nach einer durchfeierten Nacht erleichtert: „Das frühe Siegtor nach einem Gewusel im Sechzehner tat uns gut. Kastl war stets gefährlich nach Standardsituationen. Wir hatten in der ersten Hälfte noch zwei bis drei gute Möglichkeiten die nicht gut zu Ende gespielt wurden. Nach der Pause erhöhte Kastl den Druck, aber wir konnten alles relativ gut wegverteidigen. Sebastian Bader musste einen Ball von der Linie kratzen. Auf der anderen Seite ergaben sich sehr viele gute Kontersituationen, in denen wir in Überzahl aufs Tor stürmten, aber Ndyae, Schinner und Ponnath liessen diese alle liegen. So mussten wir bis zum Schluss zittern. Nach dem Schlusspfiff fiel dann die ganze Last von den Schultern ab, ich denke, wir können verdientermassen kommende Saison wieder in der Kreisklasse antreten."

TSV-Trainer Fabian Federsel war natürlich enttäuscht, haderte mit der mangelhaften Chancenverwertung: „Erneut eine bittere, weil sehr vermeidbare Niederlage für uns. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, weil wir es nicht geschafft haben, spielerisch das auf den Platz zu bringen, was wir uns vorgenommen haben. Nichtsdestotrotz hab ich uns nicht als die schlechtere Mannschaft gesehen, es waren ausreichend Möglichkeiten da, das Ergebnis auszugleichen, oder sogar das Spiel zu drehen. Der DJK Ebnath Glückwunsch zum Klassenerhalt“, so ein enttäuschter Kastler Trainer Fabian Federsel am späten Samstagabend.

Tor: 1:0 Johannes Vetter (8.) - Schiedsrichter: Michael Preisinger - Zuschauer 632 auf dem Sportplatz des SV Kulmain.