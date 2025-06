KK-Relegation I/S: Nach Verlängerung - Obing feiert Klassenerhalt

Der A-Klassist tat sich schwer, kam in der 75. Minute aus dem Nichts aber nochmal ran. In der Schlussviertelstunde verpasste Oberaudorf dann allerdings den Ausgleichstreffer. So sichert sich Aßling verdientermaßen den Klassenerhalt in der Kreisklasse.

Doch bereits früh in der Partie ging der Kreisklassist durch einen direkten Freistoß von Samuel Wambach in Führung (10.) und spielte mit diesem Vorsprung im Rücken besser als Oberaudorf. Nach dem Seitenwechsel war es dann wieder Wambach, der für Aßling nachlegte. Nach einer Flanke musste der 21-Jährige nur noch seinen Kopf hinhalten. So lief Oberaudorf in den letzten 30 Minuten einem 0:2-Rückstand hinterher.

Der TV Obing bleibt auch in der kommenden Saison in der Kreisklasse. Nach einem umkämpften Spiel setzten sich die Obinger gegen die Reserve vom FC Töging in der Verlängerung durch.

Dabei erwischte Töging den besseren Start in die Partie. Bereits nach zwölf Minuten brachte Linus Asenkerschbaumer seine Farben in Führung. Erst nach der Pause fand Kreisklassist Obing dann besser in die Partie. Maximilian Glasl glich folglich nach 62 Minuten aus. In der regulären Spielzeit verpasste Obing dann mehrmals den Siegtreffer, machte es in der Verlängerung dann aber besser.

Ein Eigentor von Paul Wagenhäuser (96.) und ein Doppelpack von Niklas Brandl (105., 105+4.) brachte Obing dann auf die Siegerstraße. Dabei blieb es auch in der zweiten Hälfte der Verlängerung. So feiert Obing den Klassenerhalt in der Kreisklasse, während Töging II in die A-Klasse absteigt.

FC Töging II – TV Obing 1:4 n.V.

FC Töging II: Fabian Gieb, Paul Wagenhäuser, Simon Koller, Linus Asenkerschbaumer, Tobias Atzenbeck, Noah Nebmaier, Dominic Giesecke, Alexander Helget, Paul Meyer, Stephan Mutschler, Lukas Vorwallner

TV Obing: Andreas Mitter, Andreas Kochenburger, Stefan Stuebl, Tobias Linner, Jonas Sutter, Niklas Brandl, Fabian Liebhart, Max Josef Plank, Josef Glasl, Jakob Mitter, Michael Grill

Tore: 1:0 Linus Asenkerschbaumer (12.), 1:1 Maximilian Glasl (62.), 1:2 Paul Wagenhäuser (96. Eigentor), 1:3 Niklas Brandl (105.), 1:4 Niklas Brandl (105.+4)