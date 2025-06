KK-Relegation: Hofstetten gewinnt Hinspiel gegen Rott-Lech zu zehnt

Der FC Hofstetten machte am Dienstagabend einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Kreisklasse. Vor 579 Zuschauern schlug der FC den TSV Rott-Lech aus der A-Klasse 8 mit 3:1. Dabei bestritten die Hausherren die letzte halbe Stunde nach einer Roten Karte gegen Fabian Greif in Unterzahl (61.).

Dabei legten die Gastgeber unmittelbar vor dem Pausenpfiff bereits vor. David Hartmann brachte Hofstetten in Führung (45.). Kurz nach Wiederanpfiff schafften die Gäste durch den zuvor eingewechselten Frederick Reese zwar dann den Ausgleich (50.), wovon sich die Hausherren aber nicht beirren ließen. Fabian Greif stellte die alte Führung für die Hausherren in der 59. Minute wieder her. Kurz danach sah er Rot. Aber auch in Unterzahl war Hofstetten hellwach und so traf Jonas Westphal in der 65. Minute dann sogar zum 3:1. Das war dann auch der Endstand.

So fährt Hofstetten am Freitag mit einer Führung zum TSV Rott-Lech und will dann den Klassenerhalt eintüten.

FC Hofstetten – TSV Rott-Lech 3:1

FC Hofstetten: Alexander Hein, Sebastian Bauer, Michael Scherdi, Justin Stroehl, Christian Kaindl, Tim-Connor Hilker, David Hartmann (76. Michelle Radtke), Jonas Westphal (83. Patrick Echter), Kilian Schaal (85. Daniel Seefelder) (90. Maximilian Ohm), Fabian Greif, Florian Herdlitschka

TSV Rott-Lech: Korbinian Paul, Dominik Botschafter, Marc Unsinn, Aaron Hofmann, Thomas Weinbuch, Christian Otto, Johannes Dusch, Julian Storch, Lukas Hofmann, Jonas Rankl, Michael Rupp

Tore: 1:0 David Hartmann (45.), 1:1 Frederik Reese (50.), 2:1 Fabian Greif (59.), 3:1 Jonas Westphal (65.)

Rot: Fabian Greif (61./FC Hofstetten/)