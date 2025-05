KK-Relegation: Hier geht's ums Überleben, dort um Aufstiegsträume

Morgen, 14:00 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg II DJK Ebnath DJK Ebnath 14:00 live PUSH



Es ist das erste Relegationsspiel um den Klassenerhalt in der Kreisklasse im Fußballkreis Amberg/Weiden statt. Süd-Kreisklassist SV Inter Bergsteig Amberg II und die DJK Ebnath aus der Weststaffel haben einzig und allein die Absicht, nach einer schwierigen Saison den Abstieg in die A-Klasse zu verhindern. Eine Niederlage würde wohl noch nicht bedeuten, dass man nächste Saison eine Etage tiefer an den Start gehen muss – der Verlierer erhält mindestens eine weitere Chance gegen den Verlierer der Partie SG Püchersreuth/Floß gegen TSV Kastl – doch hüben wie drüben wird man natürlich alles in die Waagschale werfen, um bereits am Sonntag den Klassenerhalt in trockene Tücher zu legen.



Dass Inter Bergsteig Amberg II noch die Chance erhalten würde, durch Überstunden die Liga noch zu halten, schien zunächst nicht mehr zur Diskussion zu stehen, denn die Wächter-Truppe stand neben dem SV Raigering II eigentlich als Direktabsteiger fest. Obwohl man nun die abgelaufene Saison in der Kreisklasse Süd zwar nun eben auf einem direkten Abstiegsplatz 13 beendete, darf man nun wegen des Rückzugs des FC Großalbershof doch noch durch eine oder mehrere Ehrenrunden auf den Ligaerhalt hoffen. Die DJK Ebnath fand sich in der Kreisklasse West zum Saisonende als eine von vier punktgleichen Mannschaften auf dem „Schleudersitz“, da man gegenüber allen drei Mitstreitern den direkten Vergleich verlor, saß man dort also fest. Nun sollen über den Umweg der Relegation die "Schäfchen" in puncto Ligaerhalt noch ins Trockene gebracht werden, ein Wunsch, den man auch am Bergsteig in Amberg hegt.



„Durch den Rückzug der Mannschaft aus Großalbershof kommen wir in den Genuss eines Relegationsspiels. Mit der DJK Ebnath kommt auch ein dicker Brocken, der in der Abschlusstabelle 32 Punkte gemacht hat. Somit ist die Favoritenrolle schon vergeben. Mit unserer jungen Truppe wollen wir aber so lange es geht dagegen halten und gleichzeitig den Gegner natürlich ärgern“, sagt der Coach des SV Inter, Andreas Wächter.



„Ehrlich gesagt tue ich mich schwer, das ganze einzuschätzen. Es ist eine komplett ungewohnte Situation. Die wenigsten der Mannschaft haben bisher eine Relegation gespielt. Es wird eine ungewohnte Kulisse – vermutlich viele Zuschauer – und die Kreisklasse Süd kann ich überhaupt nicht einschätzen. Immerhin ist der Platz kein neues Terrain, da wir in den letzten beiden Spielzeiten darauf bereits zweimal spielen durften. Dennoch freuen wir uns auf das Spiel und werden uns gut vorbereiten. Leider fehlen weiterhin Abwehrchef Sebastian Bader und Kapitän Lukas Eichhorn“, so DJK-Spielertrainer Johannes Reiß.









Hier wie dort träumt man vom Aufstieg in die Kreisklasse: Am morgigen Sonntag kreuzen um 17 Uhr in Reuth bei Erbendorf die beiden A-Klassen Vizemeister SG Püchersreuth/Floß und TSV 1960 Kastl die Klingen und wollen – bestenfalls nach 90 Minuten – den geschafften Sprung nach oben feiern. Während die vor der Saison neu aus der Taufe gehobene Spielgemeinschaft in Ost-Staffel mit nur drei Punkten Abstand zu Meister SV Altenstadt/VOH durchs Ziel ging, mussten sich die Kastler vier Zähler hinter dem SV Wildenreuth mit Platz 2 zufrieden geben. Nun will man im direkten Aufeinandertreffen natürlich die erste Chance gleich nutzen. Der Gewinner dieses Matches darf sich über den sofortigen Aufstieg freuen, für den Verlierer bedeutet die Einbuße noch nicht das Aus in der Relegation. Denn in einer zweiten Runde würde der Verlierer der Begegnung SV Inter Bergsteig Amberg II gegen die DJK Ebnath warten.



„Wir sind heiß auf das Spiel! Nach einer erfolgreichen Saison, in der wir keinen einzigen Heimpunkt abgegeben haben, gehen wir mit breiter Brust in die Relegation. Unser klares Ziel ist es, gleich im ersten Spiel die Chance auf den Aufstieg zu nutzen und diesen mit einem Sieg perfekt zu machen. Bis auf zwei angeschlagene Spieler und den urlaubsbedingt fehlenden Varga können wir personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Teams alles reinwerfen werden – es wird ein harter Kampf, auf den wir bestens vorbereitet sind“, gibt sich der Coach der SG, Markus Mois, entschlossen.



„Nach der Auftaktniederlage im Spitzenspiel in Waldeck nach der Winterpause hatten uns schon viele abgeschrieben. Doch wir haben es geschafft, aus der Herausforderung neuen Mut zu schöpfen und trotz einiger schwerwiegender Ausfälle in die Erfolgsspur zurückzukehren. Am letzten Spieltag reichte in Kulmain dann ein Unentschieden für die Teilnahme an der Relegation, da auch die Konkurrenz Punkte liegen ließ – wir kamen also mit einem blauen Auge davon. Wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag und werden selbstverständlich alles in die Waagschale werfen, um die starke Saison mit dem Aufstieg zu krönen“, so der junge Trainer des TSV, Fabian Federsel.