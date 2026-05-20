KK-Rele: Weiherhammer oder Theuern, wer klettert eine Etage höher?

Gelingt der TSG Weiherhammer (in Blau-Gelb) nach fünf Jahren das Comeback in der Kreisklasse? – Foto: Christoph Behringer

Am Donnerstagabend sieht der Sportpark in Hirschau am Fuße des Monte Kaolino die zweite Partie im Rahmen der 2. Runde der Kreisklassen-Relegation im Spielkreis Amberg/Weiden. Nach einem nervenaufreibenden und dramatischen Erstrunden-Match, das die TSG Weiherhammer (2. der A-Klasse Nord) gegen den klassenhöheren SV 08 Auerbach II erst im Elfmeterschießen gewinnen konnte, kreuzen die Männer des Trainergespanns Herrmann/Scheibl nun mit dem TSV Theuern die Klingen. Auch der Rangzweite der A-Klasse Süd brachte einen Kreisklassisten zur Strecke, konnte er sich doch in Runde 1 knapp mit 2:1 gegen den TuS Rosenberg II durchsetzen. Anstoß in der Kaolinstadt ist um 18.15 Uhr. Der Sieger dieser Auseinandersetzung ist Kreisklassist. Ob der Verlierer noch eine Chance erhält, hängt vom Verlauf der Bezirksliga-Relegation ab.



Durch eine Leistungssteigerung nach der Pause, die sich in zwei Toren niederschlug, wendete Theuern das Relegation-Match in Runde 1. Der TSV zeigte also Comeback-Qualitäten und besitzt nun die Möglichkeit, nach fünf Spielzeiten in der A-Klasse – wie auch die TSG Weiherhammer – in die zweithöchste Liga des Kreises zurückzukehren. Den Gegner hat man bei seinem Erstrundenspiel beobachtet und weiß, dass er eine hart zu knackende Nuss darstellt. Dennoch geht man bei den Rot-Schwarzen aus dem Vilstal optimistisch ans Werk und wird alles dafür tun, um sich den Traum vom Aufstieg zu erfüllen.



TSV-Vorstand Christian Schrott blickt so auf das Match: „Wir freuen uns auf das Relegationsspiel in Hirschau. Weiherhammer hat in der ersten Runde – wir sind vor Ort gewesen – über 120 Minuten eine starke Leistung gezeigt. Wir gehen mit dem nötigen Respekt in die Partie und wollen zeigen, dass wir absolut auf Augenhöhe sind. Personell müssen wir kurzfristig schauen: Hinter dem Einsatz unseres besten Torschützen Daniel Seegräber sowie von Abwehrspieler Tobias Wiesner stehen noch Fragezeichen – beide sind Routiniers. Nichtsdestotrotz werden wir eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben.“





Nach dem Relegations-Krimi inklusive Elfmeterschießen gegen den SV 08 Auerbach II nimmt die Weiherhammer-Elf um Kapitän Yannic Schimmer nun Anlauf, um nach fünf Jahren wieder in die Kreisklasse zurückzukehren, in der man zuletzt in der Coronasaison 2019/21 am Start war. Mit dem Gegner aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach, der neben Daniel Seegräber (17 Tore) mit Jonas Forster (16 Tore) über einen weiteren torgefährliche Angreifer verfügt und der als auswärtsstärkste Mannschaft der Südstaffel nur zwei Saisonniederlagen hinnehmen musste, wartet eine große Herausforderung. Die TSG will dabei dem Ausfall einiger Stammkräfte trotzen und hofft dabei auf die Unterstützung ihrer treuen Fangemeinde.



TSG-Spielercoach Christoph Herrmann sagt: „Nach einem intensiven und kräftezehrenden Relegationsspiel am vergangenen Samstag gegen Auerbach freuen wir uns nun auf das anstehende gegen den TSV Theuern. Hier wollen wir natürlich die Euphorie vom vergangenen Wochenende mitnehmen. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass am Donnerstag ein schwerer Brocken auf uns wartet, da Theuern ebenfalls eine starke Saison gespielt hat und uns im Vergleich zu vergangenen Samstag fünf Spieler aus unterschiedlichen Gründen fehlen werden. Aber wir werden wieder alles raushauen, was möglich ist und dann schauen wir, was dabei rumkommt. Abschließend möchte ich mich noch für den starken Support unserer mitgereisten Fans in Dießfurt bedanken und hoffe natürlich, dass er am Donnerstag ähnlich zahlreich und lautstark ausfallen wird.“